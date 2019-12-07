Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Тамбов
Оренбург
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Челси
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Верона
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Гранада
Алавес
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:30
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Мальорка
Все события
Фоторепортажи
42Емельяненко и Кокляев обнимались, Запашный примерял пояс, Джиган пел. Фото «главного боя года»
12«Локомотив» уступил «Байеру» и потерял шансы на евровесну
11:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пирсон сменил Флореса на посту главного тренера «Уотфорда»

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Найджел Пирсон назначен новым главным тренером английского «Уотфорда», сообщается на сайте футбольного клуба.

Наверх

Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до конца сезона. Пирсон приступит к своим обязанностям на следующей неделе, в матче против «Кристал Пэлас» в субботу командой будет руководить тренер «молодежки» «Уотфорда» Хайден Маллинс. В нынешнем сезоне «Уотфорд» отправил в отставку предшественников Пирсона Кике Санчеса Флореса и Хави Грасию.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пирсон с 2008 по 2010 возглавлял «Лестер Сити», затем он успел поработать с «Халл Сити», после чего снова вернулся к «лисам» (2011−2015). Также английский специалист руководил английскими клубами «Саутгемптон» и «Дерби Каунти» и бельгийским «Ауд-Хеверле Лёвен».

После 15 туров «Уотфорд» с 8 очками занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Читайте также
Уотфорд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Медведеву осудили за непристойное фото в соцсетях
Огненная белорусская волейболистка балует фанатов горячими фото
«Ноги потрясывались»: как Загитова уступила Косторной
Хитрый гол Малкина. Одним движением среди четверых соперников
РПЛ: Фанаты удалились с трибун, а «Зенит» — от «Локомотива»
Упущенный шанс: медали Финала Гран-при взяла лишь 1 пара из РФ
Соперник Емельяненко пообещал нокаут в бою с россиянином
«Тамбов» играет с «Оренбургом» в РПЛ (трансляция)
Русский вратарь отразил 76 бросков за два дня в НХЛ, но не спас
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь