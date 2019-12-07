Пирсон сменил Флореса на посту главного тренера «Уотфорда»

Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до конца сезона. Пирсон приступит к своим обязанностям на следующей неделе, в матче против «Кристал Пэлас» в субботу командой будет руководить тренер «молодежки» «Уотфорда» Хайден Маллинс. В нынешнем сезоне «Уотфорд» отправил в отставку предшественников Пирсона Кике Санчеса Флореса и Хави Грасию.

Пирсон с 2008 по 2010 возглавлял «Лестер Сити», затем он успел поработать с «Халл Сити», после чего снова вернулся к «лисам» (2011−2015). Также английский специалист руководил английскими клубами «Саутгемптон» и «Дерби Каунти» и бельгийским «Ауд-Хеверле Лёвен».