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12:30 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: Казахстанский тренер может возглавить другой зарубежный клуб

Казахстанский тренер Владимир Чебурин может возглавить один из белорусских клубов. Об этом сообщает Futbolas.lt.

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Как пишет издание, Чебурин, трижды подряд завоевавший чемпионское звание с литовской «Судувой», ищет новые вызовы.

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В частности, ведет переговоры о заключении контракта с одной из минских команд. Однако пока неизвестно, это ФК «Минск» или минское «Динамо».

При этом в Литве ходили разговоры, что «Судува» даже не предложила специалисту остаться в Мариямполе. Хотя, по словам президента клуба Видмантаса Мураускаса, все детали дальнейшего сотрудничества с тренером согласованы, если он пожелает пролонгировать соглашение. Также Мураускас отметил, что ждет от казахстанца окончательного ответа.

Напомним, на родине Чебурин работал с «Шахтером» и «Окжетпесом». С карагандинцами он удостаивался «бронзы» КПЛ-2009, а с кокшетаусцами становился серебряным призером первой лиги Казахстана-2011.

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