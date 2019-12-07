СМИ: Казахстанский тренер может возглавить другой зарубежный клуб
Казахстанский тренер Владимир Чебурин может возглавить один из белорусских клубов. Об этом сообщает Futbolas.lt.
Казахстанский тренер Владимир Чебурин может возглавить один из белорусских клубов. Об этом сообщает Futbolas.lt.
Как пишет издание, Чебурин, трижды подряд завоевавший чемпионское звание с литовской «Судувой», ищет новые вызовы.
В частности, ведет переговоры о заключении контракта с одной из минских команд. Однако пока неизвестно, это ФК «Минск» или минское «Динамо».
При этом в Литве ходили разговоры, что «Судува» даже не предложила специалисту остаться в Мариямполе. Хотя, по словам президента клуба Видмантаса Мураускаса, все детали дальнейшего сотрудничества с тренером согласованы, если он пожелает пролонгировать соглашение. Также Мураускас отметил, что ждет от казахстанца окончательного ответа.
Напомним, на родине Чебурин работал с «Шахтером» и «Окжетпесом». С карагандинцами он удостаивался «бронзы» КПЛ-2009, а с кокшетаусцами становился серебряным призером первой лиги Казахстана-2011.