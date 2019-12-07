СМИ: Казахстанский тренер может возглавить другой зарубежный клуб

Как пишет издание, Чебурин, трижды подряд завоевавший чемпионское звание с литовской «Судувой», ищет новые вызовы.

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В частности, ведет переговоры о заключении контракта с одной из минских команд. Однако пока неизвестно, это ФК «Минск» или минское «Динамо».

При этом в Литве ходили разговоры, что «Судува» даже не предложила специалисту остаться в Мариямполе. Хотя, по словам президента клуба Видмантаса Мураускаса, все детали дальнейшего сотрудничества с тренером согласованы, если он пожелает пролонгировать соглашение. Также Мураускас отметил, что ждет от казахстанца окончательного ответа.