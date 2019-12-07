Экс-футболист «Челси» ответил на вопрос об интересе «Астаны»

На пресс-конференции перед матчем с «Ботошани» Петреску не дал четкого ответа, есть ли к нему интерес со стороны чемпионов Казахстана.

«Почему они не спросили меня? Если бы спросили у меня, я бы ответил им. Вот так, через посредников я не люблю говорить», — заявил Петреску.

Также Петреску поделился своим мнением о победе «Астаны» над английским «Манчестер Юнайтед» (2:1) в Лиге Европы.

«Я не видел матч “Астаны” с “МЮ”. Просто почитайте: “Юнайтед” играл второй командой. Они не привезли первую команду, думаю, “Манчестеру” чемпионат важнее», — сказал Петреску.

Отметим, что ЧФР выбил «Астану» в первом раунде Лиги чемпионов текущего сезона. Румынский клуб проиграл первый матч — 0:1, а дома уступал 0:1, но в итоге победил 3:1.