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15:39 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист «Челси» ответил на вопрос об интересе «Астаны»

Главного тренера румынского ЧФР Дана Петреску спросили о переговорах с «Астаной», сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Prosport.ro.

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На пресс-конференции перед матчем с «Ботошани» Петреску не дал четкого ответа, есть ли к нему интерес со стороны чемпионов Казахстана.

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«Почему они не спросили меня? Если бы спросили у меня, я бы ответил им. Вот так, через посредников я не люблю говорить», — заявил Петреску.

Также Петреску поделился своим мнением о победе «Астаны» над английским «Манчестер Юнайтед» (2:1) в Лиге Европы.

«Я не видел матч “Астаны” с “МЮ”. Просто почитайте: “Юнайтед” играл второй командой. Они не привезли первую команду, думаю, “Манчестеру” чемпионат важнее», — сказал Петреску.

Отметим, что ЧФР выбил «Астану» в первом раунде Лиги чемпионов текущего сезона. Румынский клуб проиграл первый матч — 0:1, а дома уступал 0:1, но в итоге победил 3:1.

Ранее сообщалось, что Петреску ведет переговоры с одним из лидеров КПЛ. Экс-футболист «Челси» как тренер успел поработать не только в родной Румынии, но и в чемпионатах России, Польши и Китая.

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