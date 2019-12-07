Экс-футболист «Челси» ответил на вопрос об интересе «Астаны»
Главного тренера румынского ЧФР Дана Петреску спросили о переговорах с «Астаной», сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Prosport.ro.
Главного тренера румынского ЧФР Дана Петреску спросили о переговорах с «Астаной», сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Prosport.ro.
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«Почему они не спросили меня? Если бы спросили у меня, я бы ответил им. Вот так, через посредников я не люблю говорить», — заявил Петреску.
Также Петреску поделился своим мнением о победе «Астаны» над английским «Манчестер Юнайтед» (2:1) в Лиге Европы.
«Я не видел матч “Астаны” с “МЮ”. Просто почитайте: “Юнайтед” играл второй командой. Они не привезли первую команду, думаю, “Манчестеру” чемпионат важнее», — сказал Петреску.
Отметим, что ЧФР выбил «Астану» в первом раунде Лиги чемпионов текущего сезона. Румынский клуб проиграл первый матч — 0:1, а дома уступал 0:1, но в итоге победил 3:1.
Ранее сообщалось, что Петреску ведет переговоры с одним из лидеров КПЛ.