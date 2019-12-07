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17:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соперник ЦСКА «Эспаньол» проиграл «Реалу» в чемпионате Испании

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мадридский «Реал» одержал победу над «Эспаньолом» в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Реала». Голы забили Рафаэль Варан (37-я минута) и Карим Бензема (79). На 83-й минуте с поля был удален игрок хозяев Ферлан Менди.

«Реал» с 34 очками лидирует в Примере, «Эспаньол» с 9 баллами идет 19-м.

«Эспаньол» — соперник московского ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы. Команды 12 декабря сыграют в Испании в заключительном туре группового этапа. «Эспаньол» гарантировал себе первое место в квартете, ЦСКА не вышел в плей-офф.

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Реал
2:0
Первый тайм: 1:0
Эспаньол
Футбол, Испания, Тур 167.12.2019, 15:00 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин ЗиданПабло Мачин
Голы
Рафаэль Варан(Карим Бензема)37′
Карим Бензема(Федерико Вальверде)79′
Составы команд
13Тибо Куртуа
13Родригес Диего Лопес
2Даниэль Карвахаль
34Виктор Гомес
23Ферлан Менди
63′83′
17Дидак Вила
4Серхио Рамос
15Сильва Давид Лопес
5Рафаэль Варан
20Бернардо Эспиноса
15Федерико Вальверде
74′
24Фернандо Калеро
61′
9Карим Бензема
10Серхи Дардер
90+1′
14Каземиру
21Марк Рока
8Тони Кроос
71′
7У Лэй
65′
10Лука Модрич
31Виктор Кампусано
25Винисиус Жуниор
17′85′
12Хонатан Кальери
83′
3Эдер Милитау
14Оскар Мелендо
27Родригу
85′
23Эстебан Гранеро
15′73′
21Браим Диас
26Поль Лосано
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)6
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
15Фолы13
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСантьяго Хайме Латре(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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