Соперник ЦСКА «Эспаньол» проиграл «Реалу» в чемпионате Испании

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Реала». Голы забили Рафаэль Варан (37-я минута) и Карим Бензема (79). На 83-й минуте с поля был удален игрок хозяев Ферлан Менди.

«Реал» с 34 очками лидирует в Примере, «Эспаньол» с 9 баллами идет 19-м.

«Эспаньол» — соперник московского ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы. Команды 12 декабря сыграют в Испании в заключительном туре группового этапа. «Эспаньол» гарантировал себе первое место в квартете, ЦСКА не вышел в плей-офф.

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