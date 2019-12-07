Соперник ЦСКА «Эспаньол» проиграл «Реалу» в чемпионате Испании
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мадридский «Реал» одержал победу над «Эспаньолом» в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мадридский «Реал» одержал победу над «Эспаньолом» в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Реала». Голы забили Рафаэль Варан (37-я минута) и Карим Бензема (79). На 83-й минуте с поля был удален игрок хозяев Ферлан Менди.
«Реал» с 34 очками лидирует в Примере, «Эспаньол» с 9 баллами идет 19-м.
«Эспаньол» — соперник московского ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы. Команды 12 декабря сыграют в Испании в заключительном туре группового этапа. «Эспаньол» гарантировал себе первое место в квартете, ЦСКА не вышел в
|Зинедин Зидан
|Пабло Мачин
|Рафаэль Варан(Карим Бензема)
|37′
|Карим Бензема(Федерико Вальверде)
|79′
|13
|Тибо Куртуа
|13
|Родригес Диего Лопес
|2
|Даниэль Карвахаль
|34
|Виктор Гомес
|23
|Ферлан Менди
63′83′
|17
|Дидак Вила
|4
|Серхио Рамос
|15
|Сильва Давид Лопес
|5
|Рафаэль Варан
|20
|Бернардо Эспиноса
|15
|Федерико Вальверде
74′
|24
|Фернандо Калеро
61′
|9
|Карим Бензема
|10
|Серхи Дардер
90+1′
|14
|Каземиру
|21
|Марк Рока
|8
|Тони Кроос
71′
|7
|У Лэй
65′
|10
|Лука Модрич
|31
|Виктор Кампусано
|25
|Винисиус Жуниор
17′85′
|12
|Хонатан Кальери
83′
|3
|Эдер Милитау
|14
|Оскар Мелендо
|27
|Родригу
85′
|23
|Эстебан Гранеро
15′73′
|21
|Браим Диас
|26
|Поль Лосано
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре(Испания)