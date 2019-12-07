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17:42 (мск), источник: Lenta.Ru

«Эвертон» в первом матче после увольнения тренера обыграл «Челси»

«Эвертон» на своем поле обыграл «Челси» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 7 декабря, в Ливерпуле и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На пятой минуте «ирисок» вывел вперед Ришарлисон. На старте второго тайма преимущество «Эвертона» увеличил Доминик Калверт-Льюин. На 52-й минуте Матео Ковачич отыграл один мяч. Через 32 минуты Калверт-Льюин оформил дубль и установил окончательный счет.

После 16 туров в активе «Челси» 29 очков, команда находится на четвертом месте в турнирной таблице. «Эвертон» победил в первом матче после увольнения португальца Марку Силвы с поста главного тренера. Команда набрала 17 очков, покинула зону вылета и расположилась на 14-й строчке.

В следующем туре «Челси» 14 декабря на своем поле примет «Борнмут». «Эвертон» днем позже на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед».

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Эвертон
3:1
Первый тайм: 1:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 167.12.2019, 15:30 (МСК UTC+3)Goodison Park
Главные тренеры
Данкан ФергюсонФрэнк Лэмпард
Голы
Ришарлисон(Джибриль Сидибе)5′
Матео Ковачич52′
Доминик Калверт-Льюин49′
Доминик Калверт-Льюин84′
Составы команд
1Джордан Пикфорд
1Кепа Аррисабалага
2Мэйсон Холгейт
4Андреас Кристенсен
5Майкл Кин
15Курт Зума
19Джибриль Сидибе
28Сесар Аспиликуэта
10Гильфи Сигурдссон
7Н`Голо Канте
18Морган Шнейдерлен
17Матео Ковачич
9Доминик Калверт-Льюин
68′
19Мэйсон Маунт
17Алекс Ивоби
9Тэмми Абрахам
12Люка Динь
30′82′
22Кристиан Пулишич
3Лейтон Бэйнс
24Рис I Джеймс
82′
7Ришарлисон
42′71′
23Миши Батшуайи
26Том Дэйвис
10Виллиан
71′
11Тео Уолкотт
86′
20Каллум Хадсон-Одои
20Анисиу Калдейра Бернард
Статистика
3Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)15
7Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
1Угловые5
14Фолы9
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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