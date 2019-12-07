«Эвертон» в первом матче после увольнения тренера обыграл «Челси»
«Эвертон» на своем поле обыграл «Челси» в матче 16-го тура Английской
«Эвертон» на своем поле обыграл «Челси» в матче 16-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 7 декабря, в Ливерпуле и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На пятой минуте «ирисок» вывел вперед Ришарлисон. На старте второго тайма преимущество «Эвертона» увеличил Доминик
После 16 туров в активе «Челси» 29 очков, команда находится на четвертом месте в турнирной таблице. «Эвертон» победил в первом матче после увольнения португальца Марку Силвы с поста главного тренера. Команда набрала 17 очков, покинула зону вылета и расположилась на 14-й строчке.
В следующем туре «Челси» 14 декабря на своем поле примет «Борнмут». «Эвертон» днем позже на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед».
|Данкан Фергюсон
|Фрэнк Лэмпард
|Ришарлисон(Джибриль Сидибе)
|5′
|Матео Ковачич
|52′
|Доминик Калверт-Льюин
|49′
|Доминик Калверт-Льюин
|84′
|1
|Джордан Пикфорд
|1
|Кепа Аррисабалага
|2
|Мэйсон Холгейт
|4
|Андреас Кристенсен
|5
|Майкл Кин
|15
|Курт Зума
|19
|Джибриль Сидибе
|28
|Сесар Аспиликуэта
|10
|Гильфи Сигурдссон
|7
|Н`Голо Канте
|18
|Морган Шнейдерлен
|17
|Матео Ковачич
|9
|Доминик Калверт-Льюин
68′
|19
|Мэйсон Маунт
|17
|Алекс Ивоби
|9
|Тэмми Абрахам
|12
|Люка Динь
30′82′
|22
|Кристиан Пулишич
|3
|Лейтон Бэйнс
|24
|Рис I Джеймс
82′
|7
|Ришарлисон
42′71′
|23
|Миши Батшуайи
|26
|Том Дэйвис
|10
|Виллиан
71′
|11
|Тео Уолкотт
86′
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)