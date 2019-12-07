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20:19 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» потерпела второе поражение подряд в чемпионате Германии по футболу

ТАСС, 7 декабря. Мюнхенская «Бавария» со счетом 1:2 уступила «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в гостевом матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: Reuters

В составе «Баварии» гол забил Иван Перишич (49-я минута). У «Боруссии» дубль оформил Рами Бенсебаини, первый гол он забил на 60-й минуте, а последний — с пенальти в добавленное ко второму тайму время. У «Баварии» в добавленное ко второму тайму время был удален Хави Мартинес.

«Бавария» потерпела второе подряд поражение в чемпионате страны, в предыдущем туре мюнхенский клуб дома уступил леверкузенскому «Байеру» (1:2). 3 ноября с поста главного тренера клуба был уволен хорват Нико Ковач, в настоящее время обязанности наставника команды исполняет Ханс Флик.

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«Боруссия» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 31 очко после 14 матчей. «Бавария» идет на шестой строчке, имея в активе 24 очка после 14 встреч. Соперник петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов «Лейпциг» идет вторым (30 очков после 14 матчей).

В 15-м туре чемпионата Германии 15 декабря «Боруссия» на выезде встретится с «Вольфсбургом», 12 декабря клуб из Мёнхенгладбаха в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет дома с турецким «Башакшехиром». «Бавария» 11 декабря сыграет на домашнем поле с английском «Тоттенхэмом» в шестом туре групповой стадии Лиги чемпионов, а 14 декабря также дома проведет встречу против «Вердера» в 15-м туре первенства страны.

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Боруссия М
2:1
Первый тайм: 0:0
Бавария
Футбол, Германия, Тур 147.12.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Borussia-Park
Главные тренеры
Марко РозеХанс-Дитер Флик
Голы
Рами Бенсебаини(Йонас Хофманн)60′
Иван Перишич(Томас Мюллер)49′
Рами Бенсебаини90+2′
Составы команд
1Янн Зоммер
1Мануэль Нойер
18Штефан Лайнер
27Давид Алаба
25Рами Бенсебаини
32Джошуа Киммих
28Маттиас Гинтер
6Тиагу Алькантара
90+2′
30Нико Эльведи
18Леон Горецка
8Денис Закария
88′
19Альфонсо Дэйвис
23Йонас Хофманн
66′
25Томас Мюллер
10Маркус Тюрам
29Кингсли Коман
13Ларс Штиндль
85′
9Роберт Левандовски
86′
11Каэтану де Араужу Раффаэл
17Джером Боатенг
62′68′
22Ласло Бенеш
6′58′
8Хави Мартинес
82′90′
36Брель Эмболо
24Корентен Толиссо
20′
14Алассан Плеа
64′
14Иван Перишич
7Патрик Херрманн
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)16
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
14Фолы18
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМарко Фриц(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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