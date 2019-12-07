«Бавария» потерпела второе поражение подряд в чемпионате Германии по футболу
ТАСС, 7 декабря. Мюнхенская «Бавария» со счетом 1:2 уступила «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в гостевом матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.
ТАСС, 7 декабря. Мюнхенская «Бавария» со счетом 1:2 уступила «Боруссии» из Мёнхенгладбаха в гостевом матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.
В составе «Баварии» гол забил Иван Перишич (49-я минута). У «Боруссии» дубль оформил Рами Бенсебаини, первый гол он забил на 60-й минуте, а последний — с пенальти в добавленное ко второму тайму время. У «Баварии» в добавленное ко второму тайму время был удален Хави Мартинес.
«Бавария» потерпела второе подряд поражение в чемпионате страны, в предыдущем туре мюнхенский клуб дома уступил леверкузенскому «Байеру» (1:2). 3 ноября с поста главного тренера клуба был уволен хорват Нико Ковач, в настоящее время обязанности наставника команды исполняет Ханс Флик.
«Боруссия» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 31 очко после 14 матчей. «Бавария» идет на шестой строчке, имея в активе 24 очка после 14 встреч. Соперник петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов «Лейпциг» идет вторым (30 очков после 14 матчей).
В 15-м туре чемпионата Германии 15 декабря «Боруссия» на выезде встретится с «Вольфсбургом», 12 декабря клуб из Мёнхенгладбаха в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет дома с турецким «Башакшехиром». «Бавария» 11 декабря сыграет на домашнем поле с английском «Тоттенхэмом» в шестом туре групповой стадии Лиги чемпионов, а 14 декабря также дома проведет встречу против «Вердера» в 15-м туре первенства страны.
|Марко Розе
|Ханс-Дитер Флик
|Рами Бенсебаини(Йонас Хофманн)
|60′
|Иван Перишич(Томас Мюллер)
|49′
|Рами Бенсебаини
|90+2′
|1
|Янн Зоммер
|1
|Мануэль Нойер
|18
|Штефан Лайнер
|27
|Давид Алаба
|25
|Рами Бенсебаини
|32
|Джошуа Киммих
|28
|Маттиас Гинтер
|6
|Тиагу Алькантара
90+2′
|30
|Нико Эльведи
|18
|Леон Горецка
|8
|Денис Закария
88′
|19
|Альфонсо Дэйвис
|23
|Йонас Хофманн
66′
|25
|Томас Мюллер
|10
|Маркус Тюрам
|29
|Кингсли Коман
|13
|Ларс Штиндль
85′
|9
|Роберт Левандовски
86′
|11
|Каэтану де Араужу Раффаэл
|17
|Джером Боатенг
62′68′
|22
|Ласло Бенеш
6′58′
|8
|Хави Мартинес
82′90′
|36
|Брель Эмболо
|24
|Корентен Толиссо
20′
|14
|Алассан Плеа
64′
|14
|Иван Перишич
|7
|Патрик Херрманн
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|18
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Фриц(Германия)