«Бавария» потерпела второе поражение подряд в чемпионате Германии по футболу

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В составе «Баварии» гол забил Иван Перишич (49-я минута). У «Боруссии» дубль оформил Рами Бенсебаини, первый гол он забил на 60-й минуте, а последний — с пенальти в добавленное ко второму тайму время. У «Баварии» в добавленное ко второму тайму время был удален Хави Мартинес.

«Бавария» потерпела второе подряд поражение в чемпионате страны, в предыдущем туре мюнхенский клуб дома уступил леверкузенскому «Байеру» (1:2). 3 ноября с поста главного тренера клуба был уволен хорват Нико Ковач, в настоящее время обязанности наставника команды исполняет Ханс Флик.

«Боруссия» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 31 очко после 14 матчей. «Бавария» идет на шестой строчке, имея в активе 24 очка после 14 встреч. Соперник петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов «Лейпциг» идет вторым (30 очков после 14 матчей).