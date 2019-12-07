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20:38 (мск), источник: Lenta.Ru

«Тоттенхэм» забил пять безответных мячей середняку АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Бернли» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в субботу, 7 декабря, и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. На четвертой минуте лондонцев вперед вывел Гарри Кейн. Через пять минут Лукас Моура удвоил преимущество шпор. Третий мяч на 32-й минуте забил Сон Хын Мин. На 54-й минуте Кейн оформил дубль. Через 20 минут Муса Сиссоко установил окончательный счет.

После 16-ти туров в активе «Тоттенхэма» 23 очка, команда занимает пятое место в турнирной таблице. «Бернли» с 18-ю очками находится на 13-й позиции.

В следующем туре «Тоттенхэм» 15 декабря на выезде встретится с «Вулверхэмптоном». «Бернли» днем раньше на своем поле примет «Ньюкасл».

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Тоттенхэм Хотспур
5:0
Первый тайм: 3:0
Бернли
Футбол, Англия, Тур 167.12.2019, 18:00 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Жозе МоуриньюШон Дайч
Голы
Харри Кейн(Сон Хын Мин)4′
Лукас Моура(Деле Алли)9′
Сон Хын Мин(Ян Фертонген)32′
Харри Кейн(Деле Алли)54′
Мусса Сиссоко(Харри Кейн)74′
Составы команд
22Пауло Гассанига
1Ник Поуп
4Тоби Алдервейрелд
2Мэттью Лоутон
22′
5Ян Фертонген
5Джеймс Тарковски
6Давинсон Санчес
6Бен Ми
15Эрик Дайер
72′
23Эрик Питерс
17Мусса Сиссоко
4Джек Корк
7Сон Хын Мин
13Джефф Хендрик
10Харри Кейн
11Дуайт Макнейл
24Серж Орье
80′
19Джей Родригес
29Оливер Скипп
12Роберт Брэйди
71′
20Деле Алли
85′
25Аарон Леннон
52Трой Пэрротт
9Крис Вуд
65′
27Лукас Моура
75′
27Матей Выдра
19Райан Сессеньон
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)7
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
1Угловые1
12Фолы8
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяКевин Френд(Англия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Вторая желтая карточка
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  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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