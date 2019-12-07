«Тоттенхэм» забил пять безответных мячей середняку АПЛ

Встреча прошла в субботу, 7 декабря, и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. На четвертой минуте лондонцев вперед вывел Гарри Кейн. Через пять минут Лукас Моура удвоил преимущество шпор. Третий мяч на 32-й минуте забил Сон Хын Мин. На 54-й минуте Кейн оформил дубль. Через 20 минут Муса Сиссоко установил окончательный счет.