«Тоттенхэм» забил пять безответных мячей середняку АПЛ
«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Бернли» в матче 16-го тура Английской
«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Бернли» в матче 16-го тура Английской
Встреча прошла в субботу, 7 декабря, и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. На четвертой минуте лондонцев вперед вывел Гарри Кейн. Через пять минут Лукас Моура удвоил преимущество шпор. Третий мяч на 32-й минуте забил Сон Хын Мин. На 54-й минуте Кейн оформил дубль. Через 20 минут Муса Сиссоко установил окончательный счет.
В следующем туре «Тоттенхэм» 15 декабря на выезде встретится с «Вулверхэмптоном». «Бернли» днем раньше на своем поле примет «Ньюкасл».
|Жозе Моуринью
|Шон Дайч
|Харри Кейн(Сон Хын Мин)
|4′
|Лукас Моура(Деле Алли)
|9′
|Сон Хын Мин(Ян Фертонген)
|32′
|Харри Кейн(Деле Алли)
|54′
|Мусса Сиссоко(Харри Кейн)
|74′
|22
|Пауло Гассанига
|1
|Ник Поуп
|4
|Тоби Алдервейрелд
|2
|Мэттью Лоутон
22′
|5
|Ян Фертонген
|5
|Джеймс Тарковски
|6
|Давинсон Санчес
|6
|Бен Ми
|15
|Эрик Дайер
72′
|23
|Эрик Питерс
|17
|Мусса Сиссоко
|4
|Джек Корк
|7
|Сон Хын Мин
|13
|Джефф Хендрик
|10
|Харри Кейн
|11
|Дуайт Макнейл
|24
|Серж Орье
80′
|19
|Джей Родригес
|29
|Оливер Скипп
|12
|Роберт Брэйди
71′
|20
|Деле Алли
85′
|25
|Аарон Леннон
|52
|Трой Пэрротт
|9
|Крис Вуд
65′
|27
|Лукас Моура
75′
|27
|Матей Выдра
|19
|Райан Сессеньон
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кевин Френд(Англия)