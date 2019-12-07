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22:32 (мск), источник: БЕЛТА

Игорь Криушенко возглавил индонезийский ФК «Тира»

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-наставник футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко стал главным тренером индонезийского клуба «Тира», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Новая команда 55-летнего белорусского специалиста потерпела 3 поражения в последних матчах чемпионата Индонезии. После 31-го поединка «Тира» набрала 38 очков (9 побед, 11 ничьих, 11 поражений; разница мячей — 47−51) и занимает 12-е место среди 18 клубов первого дивизиона индонезийского первенства.

Свой следующий матч команда Игоря Криушенко проведет 12 декабря в гостях у лидера чемпионата «Бали Юнайтед», у которого 63 балла после 30 проведенных встреч.

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