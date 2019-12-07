Игорь Криушенко возглавил индонезийский ФК «Тира»

Новая команда 55-летнего белорусского специалиста потерпела 3 поражения в последних матчах чемпионата Индонезии. После 31-го поединка «Тира» набрала 38 очков (9 побед, 11 ничьих, 11 поражений; разница мячей — 47−51) и занимает 12-е место среди 18 клубов первого дивизиона индонезийского первенства.

Свой следующий матч команда Игоря Криушенко проведет 12 декабря в гостях у лидера чемпионата «Бали Юнайтед», у которого 63 балла после 30 проведенных встреч.