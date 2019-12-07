Роналду посчитал потерянные «Золотые мячи»

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Источник пишет, что португалец в беседе с бывшим партнером по мадридскому «Реалу» выразил свое сожаление из-за перехода в «Ювентус» в 2018 году. По мнению Роналду, ни один клуб в мире не имеет такого авторитета, как «Реал». Он посчитал, что 2018-м и 2019-м именно ему должен был достаться «Золотой мяч». Якобы потерянные португальцем награды достались Луке Модричу («Реал») и Лионелю Месси («Барселона»).

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Последняя церемония вручения «Золотого мяча» состоялась 2 декабря. Месси в шестой раз получил приз и обогнал Роналду, который пять раз признавался лучшим футболистом на планете. Аргентинец позднее признался, что ему было немного больно, когда португалец сравнялся с ним по количеству «Золотых мячей».

Роналду присоединился к «Ювентусу» летом 2018 года. В составе команды он стал чемпионом Италии.