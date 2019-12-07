Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Барселона
Мальорка
21
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лацио
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн
Анже
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ницца
Метц
41
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
Амьен
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Страсбур
Тулуза
42
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Байер
Шальке-04
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Леванте
Валенсия
24
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Наполи
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Монпелье
ПСЖ
13
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Уфа
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Ливерпуль
03
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Бернли
50
Футбол. Зарубежный
18:00
Гранада
Алавес
30
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Фортуна Д
50
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Бавария
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Вольфсбург
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Майнц
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Верона
32
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
ЦСКА
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Челси
31
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал
Эспаньол
20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Оренбург
30
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА сыграл вничью с ФК «Лудогорец» в Лиге Европы
8«Зенит» победил «Лион» в Санкт-Петербурге
22:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду посчитал потерянные «Золотые мячи»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что мог бы получить еще два «Золотых мяча», если бы не переехал в Италию. Об этом сообщает ABC.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Источник пишет, что португалец в беседе с бывшим партнером по мадридскому «Реалу» выразил свое сожаление из-за перехода в «Ювентус» в 2018 году. По мнению Роналду, ни один клуб в мире не имеет такого авторитета, как «Реал». Он посчитал, что 2018-м и 2019-м именно ему должен был достаться «Золотой мяч». Якобы потерянные португальцем награды достались Луке Модричу («Реал») и Лионелю Месси («Барселона»).

Читайте также
Журналист рассказал о неуверенности Месси и сравнил его с ребенком

Последняя церемония вручения «Золотого мяча» состоялась 2 декабря. Месси в шестой раз получил приз и обогнал Роналду, который пять раз признавался лучшим футболистом на планете. Аргентинец позднее признался, что ему было немного больно, когда португалец сравнялся с ним по количеству «Золотых мячей».

Роналду присоединился к «Ювентусу» летом 2018 года. В составе команды он стал чемпионом Италии.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий
Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»
Читайте также
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Между гимнастикой и порно нет разницы»: она бросила спорт ради фильмов для взрослых
Жена боксера решила убить его ради денег. Он инсценировал смерть и уцелел
В РПЛ новый скандал: Пенальти не было, на VAR потратили 15 минут
«Ливерпуль» выиграл седьмой матч подряд в АПЛ
Дебютант спас Россию от позора. Малышко тянул команду ко дну
Сульшер — кошмар фаворитов. Манчестер снова красный
Семин подал в отставку? Почему этого не было и не должно быть
«Бавария» потерпела второе поражение подряд в Германии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь