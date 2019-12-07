Роналду посчитал потерянные «Золотые мячи»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что мог бы получить еще два «Золотых мяча», если бы не переехал в Италию. Об этом сообщает ABC.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что мог бы получить еще два «Золотых мяча», если бы не переехал в Италию. Об этом сообщает ABC.
Источник пишет, что португалец в беседе с бывшим партнером по мадридскому «Реалу» выразил свое сожаление
Последняя церемония вручения «Золотого мяча» состоялась 2 декабря. Месси в шестой раз получил приз и обогнал Роналду, который пять раз признавался лучшим футболистом на планете. Аргентинец позднее признался, что ему было немного больно, когда португалец сравнялся с ним по количеству «Золотых мячей».
Роналду присоединился к «Ювентусу» летом 2018 года. В составе команды он стал чемпионом Италии.