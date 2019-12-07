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23:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» без Черышева обыграла «Леванте», уступая в счёте — 0:2

В матче 16-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Валенсию».

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Встреча прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Голами в составе «Валенсии» отметились нападающий Кевин Гамейро, записавший на свой счёт дубль, и полузащитник Ферран Торрес. Также голом в свои ворота отметился форвард «Леванте» Рохер Марти. Нападающий также записал на свой счёт два гола «Леванте».

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустил матч в связи с травмой подколенного сухожилия.

«Валенсия» набрала 26 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (20) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал».

Леванте
2:4
Первый тайм: 2:1
Валенсия
Футбол, Испания, Тур 167.12.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Ciudad de Valencia
Главные тренеры
Пако ЛопесАльберт Селадес
Голы
Марти Сальвадор Рохер(Энис Барди)11′
Марти Сальвадор Рохер45+3′
Марти Сальвадор Рохер20′
Кевин Гамейро(Морено Родриго)57′
Кевин Гамейро(Ферран Торрес)59′
Ферран Торрес(Морено Родриго)88′
Составы команд
13Айтор Фернандес
3Хауме Коста
19Карлос Клерк
5Габриэл Паулиста
20Хорхе Мирамон
18Даниэль Васс
40Элисео Фалькон
44′74′
24Эсекиэль Гарай
5Неманья Радойя
8Карлос Солер
10Энис Барди
10Даниэль Парехо
24Хосе Кампанья
19Морено Родриго
9Марти Сальвадор Рохер
20Ферран Торрес
86′
23Хорхе Андухар Коке
7′78′
13Яспер Силлессен
27′
29Гонсало Перейра
1Хауме Доменеч
16Рубен Рочина
24′70′
17Франсис Коклен
31′84′
17Никола Вукчевич
12Муктар Диакаби
11Хосе Луис Моралес
8′70′
9Кевин Гамейро
79′
21Борха Майораль
22Макси Гомес
Статистика
5Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)10
6Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
5Угловые1
14Фолы14
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДавид Медье Хименес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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