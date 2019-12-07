«Валенсия» без Черышева обыграла «Леванте», уступая в счёте — 0:2

Встреча прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Голами в составе «Валенсии» отметились нападающий Кевин Гамейро, записавший на свой счёт дубль, и полузащитник Ферран Торрес. Также голом в свои ворота отметился форвард «Леванте» Рохер Марти. Нападающий также записал на свой счёт два гола «Леванте».