«Валенсия» без Черышева обыграла «Леванте», уступая в счёте — 0:2
В матче 16-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Валенсию».
В матче 16-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Валенсию».
Встреча прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Голами в составе «Валенсии» отметились нападающий Кевин Гамейро, записавший на свой счёт дубль, и полузащитник Ферран Торрес. Также голом в свои ворота отметился форвард «Леванте» Рохер Марти. Нападающий также записал на свой счёт два гола «Леванте».
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропустил матч в связи с травмой подколенного сухожилия.
«Валенсия» набрала 26 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (20) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал».
|Пако Лопес
|Альберт Селадес
|Марти Сальвадор Рохер(Энис Барди)
|11′
|Марти Сальвадор Рохер
|45+3′
|Марти Сальвадор Рохер
|20′
|Кевин Гамейро(Морено Родриго)
|57′
|Кевин Гамейро(Ферран Торрес)
|59′
|Ферран Торрес(Морено Родриго)
|88′
|13
|Айтор Фернандес
|3
|Хауме Коста
|19
|Карлос Клерк
|5
|Габриэл Паулиста
|20
|Хорхе Мирамон
|18
|Даниэль Васс
|40
|Элисео Фалькон
44′74′
|24
|Эсекиэль Гарай
|5
|Неманья Радойя
|8
|Карлос Солер
|10
|Энис Барди
|10
|Даниэль Парехо
|24
|Хосе Кампанья
|19
|Морено Родриго
|9
|Марти Сальвадор Рохер
|20
|Ферран Торрес
86′
|23
|Хорхе Андухар Коке
7′78′
|13
|Яспер Силлессен
27′
|29
|Гонсало Перейра
|1
|Хауме Доменеч
|16
|Рубен Рочина
24′70′
|17
|Франсис Коклен
31′84′
|17
|Никола Вукчевич
|12
|Муктар Диакаби
|11
|Хосе Луис Моралес
8′70′
|9
|Кевин Гамейро
79′
|21
|Борха Майораль
|22
|Макси Гомес
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Давид Медье Хименес(Испания)