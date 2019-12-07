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23:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сульшер — кошмар фаворитов. Манчестер снова красный

Дерби Манчестера завершилось сенсационной гостевой победой «МЮ» (2:1), которая почти похоронила чемпионскую интригу.

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Гроза «большой шестерки»

Комментируя слухи о своей возможной отставке, Уле Гуннар Сульшер назвал их возмутительной ложью и признался, что иногда смеется, читая некоторые истории о себе. Тогда это казалось хорошей миной при плохой игре «Манчестер Юнайтед», но победа над «Тоттенхэмом» и персонально своим бывшим и нелюбимым наставником Жозе Моуринью частично сняла напряжение с «Красных дьяволов». А еще проиллюстрировала слова Эшли Янга, который уверял, что роль аутсайдеров идет только на пользу.

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«МЮ» проигрывал «Борнмуту» и «Кристал Пэлас», спасался с 0:3 в Шеффилде, но стоило получить грозного соперника, и все волшебным образом менялось. Разгром «Челси» (4:0), а также ничьи с «Арсеналом» и «Ливерпулем» выглядели предупреждением землякам из «Манчестер Сити». И давали гостям шанс пройти первый круг без поражений от соперников из «большой шестерки». Хотя, в последние годы это определение использует в большей степени по инерции, потому что сейчас в Англии есть два топ-клуба и все остальные. Или — если исходить из реалий текущего сезона — один «Ливерпуль», который не проигрывает в премьер-лиге 33 матча подряд.

Идеальная тактика

«Сити» в этом сезоне уже не особенный и к началу субботней игры потерял почти столько же очков, сколько за весь прошлый сезон (13 против 16). Команда Хосепа Гвардьолы по-прежнему доминирует на поле, красиво комбинирует и почти не отдает сопернику мяч. Но чем «МЮ» хуже «Ньюкасла», «Норвича» или «Вулверхэмптона», которые «горожанам» не проигрывали? Гости явно усвоили и эту истину, и то, как против принципиального соперника требуется играть.

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У своих ворот — максимально плотно и самоотверженно. К середине первого тайма футболисты «Юнайтед» заблокировали такое количество ударов из потенциально голевых позиций, что хватило бы на стандартный матч средней интенсивности. Вместе с тем практически каждый атакующий выпад был «дьявольски» опасен. Умеющий строить игру от соперника Сульшер, похоже, разобрал игру обороны «Сити» на молекулы и вложил эти знания в головы своих подопечных.

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Казалось, завяжи игрокам «МЮ» глаза, они все равно на сверхзвуковых скоростях доставят мяч к чужим воротам в несколько передач. Поначалу на их пути стеной стоял Эдерсон, в самой сложной ситуации отбивший удар Лингарда ногой. Однако Бернарду Силва был не так хладнокровен и просто врезался в штрафной в Рэшфорда. ВАР, в отличие от Энтони Тэйлора все увидел, пострадавший сам наказал соперника ударом с «точки», а потом еще и Марсьяль ударом из-под Анхелиньо поразил ближний угол.

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Скандал с Фредом

Сидевший на трибуне сэр Алекс Фергюсон широко улыбался. Гвардьола же, уходя на перерыв, негодовал, считая, что судьи должны были назначить хотя бы один 11-метровый после попаданий мяча в руки игроков гостей. Но, похоже, Пеп просто не понимал, что происходит. Прошлый раз на «Этихаде» хозяева проигрывали 0:2 к 30-й минуте четыре года назад — еще до прихода каталонского специалиста. А ведь итог первого тайма получился благосклонным к «Сити», так как у Рэшфорда было еще два отличных момента, включая попадание в перекладину.

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Цифры же выглядели приговором для «горожан», потому что с момента создания АПЛ «МЮ» никогда не упускал добытое к перерыву преимущество в два мяча (167 побед и 3 ничьих). В свою очередь «Сити» оказывался в такой ситуации 51 раз, добившись единственной ничьей. И в свое преимущество «дьяволы» вцепились зубами. Ван-Биссака на своем фланге бегал быстрее Стерлинга, выбив у соперника из рук один из главных козырей.

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От бессилия фанаты «Сити» перед подачей углового забросали Фреда зажигалками. Кто-то, судя по видео в соцсетях, и вовсе ухал в адрес бразильца. В Англии за такое обычно отлучают от походов на стадион. Это дело нескольких дней, тогда как де Хеа, который уже при счете 1:2 вытянул мертвый удар Махреза, уже сейчас фактически исключил действующего чемпиона из борьбы за титул. «МЮ» от него тоже далек, но после блестящей недели он снова в игре, а увольнять Сульшера теперь никто не посмеет.

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Манчестер Сити
1:2
Первый тайм: 0:2
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 167.12.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаУле Гуннар Сульшер
Голы
Николас Отаменди(Рияд Махрез)85′
Маркус Рэшфорд23′
Антони Марсьяль(Дэниэл Джеймс)29′
Составы команд
31Эдерсон
1Давид де Хеа
54′
2Кайл Уокер
90+4′
29Аарон Ван-Биссака
12Хосе Анхель Анхелиньо
2Виктор Линделеф
25Фернандинью
5Харри Магуайр
17Кевин Де Брейне
79′
17Фред
21Давид Сильва
39Скотт Мактоминэй
9Габриэл Жезус
21Дэниэл Джеймс
7Рахим Стерлинг
10Маркус Рэшфорд
5Джон Стоунс
59′
23Люк Шоу
88′
30Николас Отаменди
18Эшли Янг
20Бернарду Силва
22′65′
14Джесси Лингард
89′
26Рияд Махрез
38Аксель Туанзебе
16Родриго Эрнандес
86′
9Антони Марсьяль
74′
8Илкай Гюндоган
15Андреас Перейра
74′
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)11
5Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
16Угловые3
10Фолы10
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
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