Сульшер — кошмар фаворитов. Манчестер снова красный
Дерби Манчестера завершилось сенсационной гостевой победой «МЮ» (2:1), которая почти похоронила чемпионскую интригу.
Дерби Манчестера завершилось сенсационной гостевой победой «МЮ» (2:1), которая почти похоронила чемпионскую интригу.
Комментируя слухи о своей возможной отставке, Уле Гуннар Сульшер назвал их возмутительной ложью и признался, что иногда смеется, читая некоторые истории о себе. Тогда это казалось хорошей миной при плохой игре «Манчестер Юнайтед», но победа над «Тоттенхэмом» и персонально своим бывшим и нелюбимым наставником Жозе Моуринью частично сняла напряжение с «Красных дьяволов». А еще проиллюстрировала слова Эшли Янга, который уверял, что роль аутсайдеров идет только на пользу.
«МЮ» проигрывал «Борнмуту» и «Кристал Пэлас», спасался с 0:3 в Шеффилде, но стоило получить грозного соперника, и все волшебным образом менялось. Разгром «Челси» (4:0), а также ничьи с «Арсеналом» и «Ливерпулем» выглядели предупреждением землякам из «Манчестер Сити». И давали гостям шанс пройти первый круг без поражений от соперников из «большой шестерки». Хотя, в последние годы это определение использует в большей степени по инерции, потому что сейчас в Англии есть два
«Сити» в этом сезоне уже не особенный и к началу субботней игры потерял почти столько же очков, сколько за весь прошлый сезон (13 против 16). Команда Хосепа Гвардьолы
У своих ворот — максимально плотно и самоотверженно. К середине первого тайма футболисты «Юнайтед» заблокировали такое количество ударов из потенциально голевых позиций, что хватило бы на стандартный матч средней интенсивности. Вместе с тем практически каждый атакующий выпад был «дьявольски» опасен. Умеющий строить игру от соперника Сульшер, похоже, разобрал игру обороны «Сити» на молекулы и вложил эти знания в головы своих подопечных.
Казалось, завяжи игрокам «МЮ» глаза, они все равно на сверхзвуковых скоростях доставят мяч к чужим воротам в несколько передач. Поначалу на их пути стеной стоял Эдерсон, в самой сложной ситуации отбивший удар Лингарда ногой. Однако Бернарду Силва был не так хладнокровен и просто врезался в штрафной в Рэшфорда. ВАР, в отличие от Энтони Тэйлора все увидел, пострадавший сам наказал соперника ударом с «точки», а потом еще и Марсьяль ударом
Сидевший на трибуне сэр Алекс Фергюсон широко улыбался. Гвардьола же, уходя на перерыв, негодовал, считая, что судьи должны были назначить хотя бы один 11-метровый после попаданий мяча в руки игроков гостей. Но, похоже, Пеп просто не понимал, что происходит. Прошлый раз на «Этихаде» хозяева проигрывали 0:2 к 30-й минуте четыре года назад — еще до прихода каталонского специалиста. А ведь итог первого тайма получился благосклонным к «Сити», так как у Рэшфорда было еще два отличных момента, включая попадание в перекладину.
Цифры же выглядели приговором для «горожан», потому что с момента создания АПЛ «МЮ» никогда не упускал добытое к перерыву преимущество в два мяча (167 побед и 3 ничьих). В свою очередь «Сити» оказывался в такой ситуации 51 раз, добившись единственной ничьей. И в свое преимущество «дьяволы» вцепились зубами.
От бессилия фанаты «Сити» перед подачей углового забросали Фреда зажигалками.
|Хосеп Гвардьола
|Уле Гуннар Сульшер
|Николас Отаменди(Рияд Махрез)
|85′
|Маркус Рэшфорд
|23′
|Антони Марсьяль(Дэниэл Джеймс)
|29′
|31
|Эдерсон
|1
|Давид де Хеа
54′
|2
|Кайл Уокер
90+4′
|29
|Аарон Ван-Биссака
|12
|Хосе Анхель Анхелиньо
|2
|Виктор Линделеф
|25
|Фернандинью
|5
|Харри Магуайр
|17
|Кевин Де Брейне
79′
|17
|Фред
|21
|Давид Сильва
|39
|Скотт Мактоминэй
|9
|Габриэл Жезус
|21
|Дэниэл Джеймс
|7
|Рахим Стерлинг
|10
|Маркус Рэшфорд
|5
|Джон Стоунс
59′
|23
|Люк Шоу
88′
|30
|Николас Отаменди
|18
|Эшли Янг
|20
|Бернарду Силва
22′65′
|14
|Джесси Лингард
89′
|26
|Рияд Махрез
|38
|Аксель Туанзебе
|16
|Родриго Эрнандес
86′
|9
|Антони Марсьяль
74′
|8
|Илкай Гюндоган
|15
|Андреас Перейра
74′
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|16
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)