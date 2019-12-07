Сульшер — кошмар фаворитов. Манчестер снова красный

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Гроза «большой шестерки»

Комментируя слухи о своей возможной отставке, Уле Гуннар Сульшер назвал их возмутительной ложью и признался, что иногда смеется, читая некоторые истории о себе. Тогда это казалось хорошей миной при плохой игре «Манчестер Юнайтед», но победа над «Тоттенхэмом» и персонально своим бывшим и нелюбимым наставником Жозе Моуринью частично сняла напряжение с «Красных дьяволов». А еще проиллюстрировала слова Эшли Янга, который уверял, что роль аутсайдеров идет только на пользу.

«МЮ» проигрывал «Борнмуту» и «Кристал Пэлас», спасался с 0:3 в Шеффилде, но стоило получить грозного соперника, и все волшебным образом менялось. Разгром «Челси» (4:0), а также ничьи с «Арсеналом» и «Ливерпулем» выглядели предупреждением землякам из «Манчестер Сити». И давали гостям шанс пройти первый круг без поражений от соперников из «большой шестерки». Хотя, в последние годы это определение использует в большей степени по инерции, потому что сейчас в Англии есть два топ-клуба и все остальные. Или — если исходить из реалий текущего сезона — один «Ливерпуль», который не проигрывает в премьер-лиге 33 матча подряд.

Идеальная тактика

«Сити» в этом сезоне уже не особенный и к началу субботней игры потерял почти столько же очков, сколько за весь прошлый сезон (13 против 16). Команда Хосепа Гвардьолы по-прежнему доминирует на поле, красиво комбинирует и почти не отдает сопернику мяч. Но чем «МЮ» хуже «Ньюкасла», «Норвича» или «Вулверхэмптона», которые «горожанам» не проигрывали? Гости явно усвоили и эту истину, и то, как против принципиального соперника требуется играть.

У своих ворот — максимально плотно и самоотверженно. К середине первого тайма футболисты «Юнайтед» заблокировали такое количество ударов из потенциально голевых позиций, что хватило бы на стандартный матч средней интенсивности. Вместе с тем практически каждый атакующий выпад был «дьявольски» опасен. Умеющий строить игру от соперника Сульшер, похоже, разобрал игру обороны «Сити» на молекулы и вложил эти знания в головы своих подопечных.

Казалось, завяжи игрокам «МЮ» глаза, они все равно на сверхзвуковых скоростях доставят мяч к чужим воротам в несколько передач. Поначалу на их пути стеной стоял Эдерсон, в самой сложной ситуации отбивший удар Лингарда ногой. Однако Бернарду Силва был не так хладнокровен и просто врезался в штрафной в Рэшфорда. ВАР, в отличие от Энтони Тэйлора все увидел, пострадавший сам наказал соперника ударом с «точки», а потом еще и Марсьяль ударом из-под Анхелиньо поразил ближний угол.

Скандал с Фредом

Сидевший на трибуне сэр Алекс Фергюсон широко улыбался. Гвардьола же, уходя на перерыв, негодовал, считая, что судьи должны были назначить хотя бы один 11-метровый после попаданий мяча в руки игроков гостей. Но, похоже, Пеп просто не понимал, что происходит. Прошлый раз на «Этихаде» хозяева проигрывали 0:2 к 30-й минуте четыре года назад — еще до прихода каталонского специалиста. А ведь итог первого тайма получился благосклонным к «Сити», так как у Рэшфорда было еще два отличных момента, включая попадание в перекладину.

Цифры же выглядели приговором для «горожан», потому что с момента создания АПЛ «МЮ» никогда не упускал добытое к перерыву преимущество в два мяча (167 побед и 3 ничьих). В свою очередь «Сити» оказывался в такой ситуации 51 раз, добившись единственной ничьей. И в свое преимущество «дьяволы» вцепились зубами. Ван-Биссака на своем фланге бегал быстрее Стерлинга, выбив у соперника из рук один из главных козырей.