«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу

Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Виссам Бен Йеддер (62-я минута), Гильермо Марипан (66) и Бальде Кейта (69). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин записал в актив голевую передачу.