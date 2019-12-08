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00:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. «Монако» одержал победу над «Амьеном» в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей голы забили Виссам Бен Йеддер (62-я минута), Гильермо Марипан (66) и Бальде Кейта (69). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин записал в актив голевую передачу.

«Монако» набрал 24 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице лиги 1, «Амьен» (16) располагается на 17-й строчке.

Результаты других матчей игрового дня:

«Ницца» — «Мец» — 4:1,

«Ренн» — «Анже» — 2:1,

«Страсбур» — «Тулуза» — 4:2.

Монако
3:0
Первый тайм: 0:0
Амьен
Футбол, Франция, Тур 177.12.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду ЖардимЛука Элснер
Голы
Виссам Бен Йеддер62′
Гильермо Марипан(Александр Головин)66′
Кейта Бальде69′
Составы команд
40Бенжамен Леком
1Режис Гюртнер
3Гильермо Марипан
3Артуро Калабрези
31Жил Диаш
12Бакай Дибасси
25Камиль Глик
25Жордан Лефор
6Темуе Бакайоко
27Орельен Шеджу
4Сеск Фабрегас
10Гаэль Какюта
9Виссам Бен Йеддер
6Тома Монкондюи
11Желсон Мартинш
17Алексис Блен
5Жемерсон
59′
14Хайтам Алеесами
65′
12Рубен Агилар
19Чадрак Аколо
17Александр Головин
73′
28Фуссени Диабате
75′
8Адриэн Силва
29Кантен Корнетт
14Кейта Бальде
81′
9Серу Гирасси
15′
22Жан-Кевин Огюстен
15Мусса Конате
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)5
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые1
10Фолы8
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЖереми Стина(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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