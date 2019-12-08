Головина не остановить! За 7 минут он организовал три гола «Монако»!
Стандарты Александра — опасное оружие. «Амьену» не повезло.
Стандарты Александра — опасное оружие. «Амьену» не повезло.
Первый тайм домашнего матча против «Амьена» «Монако» провёл на удивление плохо. Монегаски доминировали над аутсайдером Лиги 1, но создать
Александр Головин в первые 45 минут игры был одним из самых активных футболистов в составе хозяев. Он регулярно участвовал в развитии атак команды и отдавал много точных передач. На 25-й минуте российский полузащитник отметился первым и единственным ударом в игре. Сместившись в центр с правого фланга, Александр пробил издали левой ногой. Однако удар Головина, как и любой другой до перерыва, опасным не стал.
Во втором тайме ситуация на поле кардинально изменилась. Темп матча возрос, и наконец стали возникать голевые моменты. Уже на 50-й минуте после подачи Диабате Какута в упор бил по воротам Лекома. Тем не менее голкипер «Монако» умудрился отразить удар хавбека «Амьена».
Если бы встреча на этом и закончилась, то вратарь монегасков по праву мог бы стать самым ярким футболистом матча. Однако счёт на табло изменился и эти лавры перекочевали к российскому хавбеку. За 7 минут Головин сыграл ключевую роль в каждой из трёх голевых атаках «Монако» и помог своей команде сделать невероятный рывок.
На 62-й минуте Александр навесил в штрафную с углового, после чего мяч отскочил от защитника прямо на ногу Виссаму
Вскоре подача Головина со стандарта вновь принесла результат. Российский хавбек навесил со штрафного точно на ногу Марипану, а тот одним касанием удвоил преимущество своей команды.
Чуть позже Александр отличным забросом вывел
Когда исход встречи был уже решён, наставник монегасков убрал с поля главного героя встречи. На 73-й минуте Жардим заменил Головина на Адриена Силву. Покидающего газон россиянина португальский специалист встретил тёплыми объятиями, похвалив за очередной яркий матч в нынешнем сезоне.
Заработав три очка, «Монако» поднялся на девятую строчку Лиги 1. До заветной зоны еврокубков — лишь три балла.
Богдан Горбунов
|Леонарду Жардим
|Лука Элснер
|Виссам Бен Йеддер
|62′
|Гильермо Марипан(Александр Головин)
|66′
|Кейта Бальде
|69′
|40
|Бенжамен Леком
|1
|Режис Гюртнер
|3
|Гильермо Марипан
|3
|Артуро Калабрези
|31
|Жил Диаш
|12
|Бакай Дибасси
|25
|Камиль Глик
|25
|Жордан Лефор
|6
|Темуе Бакайоко
|27
|Орельен Шеджу
|4
|Сеск Фабрегас
|10
|Гаэль Какюта
|9
|Виссам Бен Йеддер
|6
|Тома Монкондюи
|11
|Желсон Мартинш
|17
|Алексис Блен
|5
|Жемерсон
59′
|14
|Хайтам Алеесами
65′
|12
|Рубен Агилар
|19
|Чадрак Аколо
|17
|Александр Головин
73′
|28
|Фуссени Диабате
75′
|8
|Адриэн Силва
|29
|Кантен Корнетт
|14
|Кейта Бальде
81′
|9
|Серу Гирасси
15′
|22
|Жан-Кевин Огюстен
|15
|Мусса Конате
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Жереми Стина(Франция)