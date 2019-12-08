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10:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Головина не остановить! За 7 минут он организовал три гола «Монако»!

Стандарты Александра — опасное оружие. «Амьену» не повезло.

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Источник: РИА "Новости"

Первый тайм домашнего матча против «Амьена» «Монако» провёл на удивление плохо. Монегаски доминировали над аутсайдером Лиги 1, но создать по-настоящему опасный момент у чужих ворот они не могли. Команда Жардима действовала на низких скоростях, часто ошибалась в передачах и страдала от недостатка креативных решений.

Александр Головин в первые 45 минут игры был одним из самых активных футболистов в составе хозяев. Он регулярно участвовал в развитии атак команды и отдавал много точных передач. На 25-й минуте российский полузащитник отметился первым и единственным ударом в игре. Сместившись в центр с правого фланга, Александр пробил издали левой ногой. Однако удар Головина, как и любой другой до перерыва, опасным не стал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме ситуация на поле кардинально изменилась. Темп матча возрос, и наконец стали возникать голевые моменты. Уже на 50-й минуте после подачи Диабате Какута в упор бил по воротам Лекома. Тем не менее голкипер «Монако» умудрился отразить удар хавбека «Амьена».

Если бы встреча на этом и закончилась, то вратарь монегасков по праву мог бы стать самым ярким футболистом матча. Однако счёт на табло изменился и эти лавры перекочевали к российскому хавбеку. За 7 минут Головин сыграл ключевую роль в каждой из трёх голевых атаках «Монако» и помог своей команде сделать невероятный рывок.

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На 62-й минуте Александр навесил в штрафную с углового, после чего мяч отскочил от защитника прямо на ногу Виссаму Бен-Йеддеру. Форвард воспользовался ситуацией и открыл счёт в матче, вколотив мяч в ближний угол ворот.

Вскоре подача Головина со стандарта вновь принесла результат. Российский хавбек навесил со штрафного точно на ногу Марипану, а тот одним касанием удвоил преимущество своей команды.

Чуть позже Александр отличным забросом вывел Бен-Йеддера один на один с вратарём соперника Регисом Гартнером. Свой шанс нападающий реализовать не смог, но к счастью для «Монако», рядом оказался Бальде Кейта, который сыграл на добивании и поразил пустые ворота.

Когда исход встречи был уже решён, наставник монегасков убрал с поля главного героя встречи. На 73-й минуте Жардим заменил Головина на Адриена Силву. Покидающего газон россиянина португальский специалист встретил тёплыми объятиями, похвалив за очередной яркий матч в нынешнем сезоне.

Заработав три очка, «Монако» поднялся на девятую строчку Лиги 1. До заветной зоны еврокубков — лишь три балла.

Богдан Горбунов

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Монако
3:0
Первый тайм: 0:0
Амьен
Футбол, Франция, Тур 177.12.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду ЖардимЛука Элснер
Голы
Виссам Бен Йеддер62′
Гильермо Марипан(Александр Головин)66′
Кейта Бальде69′
Составы команд
40Бенжамен Леком
1Режис Гюртнер
3Гильермо Марипан
3Артуро Калабрези
31Жил Диаш
12Бакай Дибасси
25Камиль Глик
25Жордан Лефор
6Темуе Бакайоко
27Орельен Шеджу
4Сеск Фабрегас
10Гаэль Какюта
9Виссам Бен Йеддер
6Тома Монкондюи
11Желсон Мартинш
17Алексис Блен
5Жемерсон
59′
14Хайтам Алеесами
65′
12Рубен Агилар
19Чадрак Аколо
17Александр Головин
73′
28Фуссени Диабате
75′
8Адриэн Силва
29Кантен Корнетт
14Кейта Бальде
81′
9Серу Гирасси
15′
22Жан-Кевин Огюстен
15Мусса Конате
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)5
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые1
10Фолы8
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЖереми Стина(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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