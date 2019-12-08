«Ювентус» проиграл «Лацио» и потерпел первое поражение в сезоне

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В составе «Лацио» голы забили Луис Фелипе (45+1-я минута), Сергей Милинкович-Савич (74) и Фелипе Кайседо (90+5). У «Ювентуса» отличился Криштиану Роналду (25). На 69-й минуте прямую красную карточку получил колумбийский полузащатник «Ювентуса» Хуан Куадрадо. На 79-й минуте форвард «Лацио» Чиро Иммобиле не смог реализовать пенальти.

«Ювентус» потерпел первое поражение в текущем сезоне во всех турнирах (15 побед и четыре ничьи). Последний раз в официальном матче «Ювентус» проигрывал 26 мая нынешнего года, потерпев тогда поражение от «Сампдории» (0:2) в гостевом матче заключительного тура чемпионата страны.

«Лацио» впервые с 13 августа 2017 года обыграл «Ювентус», тогда встреча в рамках Суперкубка Италии завершилась победой римского клуба со счетом 3:2.

В чемпионате страны «Лацио» в предыдущий раз побеждал «Ювентус» 8 декабря 2003 года, тогда матч в Риме завершился победой хозяев со счетом 2:0. Всего команды провели между собой 171 матч, «Ювентус» одержал 90 побед, «Лацио» выиграл в 42 матчах, еще 39 встреч завершились ничейным результатом.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 36 очков в 15 матчах. Лидирует миланский «Интер», имеющий в активе 38 очков после 15 встреч, «Лацио» идет третьим (33 очка в 15 матчах).

В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 15 декабря на домашнем поле сыграют против «Удинезе», 11 декабря клуб из Турина встретится в гостях с немецким «Байером» (Леверкузен) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. «Лацио» 12 декабря в шестом туре группового этапа Лиги Европы на выезде сыграет с французским «Ренном», а 16 декабря в 16-м туре первенства страны в гостях проведет встречу против «Кальяри».