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02:05 (мск), источник: ТАСС

«Ювентус» проиграл «Лацио» и потерпел первое поражение в сезоне

ТАСС, 8 декабря. Футболисты туринского «Ювентуса» уступили римскому «Лацио» со счетом 1:3 в гостевом матче 15-го тура чемпионата Италии.

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Источник: Reuters

В составе «Лацио» голы забили Луис Фелипе (45+1-я минута), Сергей Милинкович-Савич (74) и Фелипе Кайседо (90+5). У «Ювентуса» отличился Криштиану Роналду (25). На 69-й минуте прямую красную карточку получил колумбийский полузащатник «Ювентуса» Хуан Куадрадо. На 79-й минуте форвард «Лацио» Чиро Иммобиле не смог реализовать пенальти.

«Ювентус» потерпел первое поражение в текущем сезоне во всех турнирах (15 побед и четыре ничьи). Последний раз в официальном матче «Ювентус» проигрывал 26 мая нынешнего года, потерпев тогда поражение от «Сампдории» (0:2) в гостевом матче заключительного тура чемпионата страны.

«Лацио» впервые с 13 августа 2017 года обыграл «Ювентус», тогда встреча в рамках Суперкубка Италии завершилась победой римского клуба со счетом 3:2.

В чемпионате страны «Лацио» в предыдущий раз побеждал «Ювентус» 8 декабря 2003 года, тогда матч в Риме завершился победой хозяев со счетом 2:0. Всего команды провели между собой 171 матч, «Ювентус» одержал 90 побед, «Лацио» выиграл в 42 матчах, еще 39 встреч завершились ничейным результатом.

«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 36 очков в 15 матчах. Лидирует миланский «Интер», имеющий в активе 38 очков после 15 встреч, «Лацио» идет третьим (33 очка в 15 матчах).

В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 15 декабря на домашнем поле сыграют против «Удинезе», 11 декабря клуб из Турина встретится в гостях с немецким «Байером» (Леверкузен) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. «Лацио» 12 декабря в шестом туре группового этапа Лиги Европы на выезде сыграет с французским «Ренном», а 16 декабря в 16-м туре первенства страны в гостях проведет встречу против «Кальяри».

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Футбол, Италия, Тур 157.12.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Симоне ИндзагиМаурицио Сарри
Голы
Луис Фелипе(Ромеро Луис Альберто)45+1′
Криштиану Роналду(Родриго Бентанкур)25′
Сергей Милинкович-Савич(Ромеро Луис Альберто)74′
Фелипе Кайседо90+5′
Нереализованные пенальти
Чиро Иммобиле79′
Составы команд
1Томас Стракоша
1Войчех Щенсны
77′
3Луис Фелипе
4Маттейс де Лигт
26Штефан Раду
12Алекс Сандру
33Франческо Ачерби
19Леонардо Бонуччи
6Пеззини Лейва Лукас
86′
5Миралем Пьянич
11′
19Сенад Лулич
14Блез Матюиди
29Мануэль Лаццари
63′
7Криштиану Роналду
11Карлос Хоакин Корреа
16Хуан Куадрадо
69′
10Ромеро Луис Альберто
6′75′
30Родриго Бентанкур
41′
16Марко Пароло
23Эмре Джан
21Сергей Милинкович-Савич
90′
10Пауло Дибала
37′79′
20Фелипе Кайседо
90+6′
21Гонсало Игуаин
17Чиро Иммобиле
85′
33Федерико Бернардески
71′
32Данило Катальди
13Данилу
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
18Удары (всего)9
9Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
15Фолы11
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМикаэль Фаббри(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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