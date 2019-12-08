«Ювентус» проиграл «Лацио» и потерпел первое поражение в сезоне
ТАСС, 8 декабря. Футболисты туринского «Ювентуса» уступили римскому «Лацио» со счетом 1:3 в гостевом матче 15-го тура чемпионата Италии.
ТАСС, 8 декабря. Футболисты туринского «Ювентуса» уступили римскому «Лацио» со счетом 1:3 в гостевом матче 15-го тура чемпионата Италии.
В составе «Лацио» голы забили Луис Фелипе (45+1-я минута), Сергей
«Ювентус» потерпел первое поражение в текущем сезоне во всех турнирах (15 побед и четыре ничьи). Последний раз в официальном матче «Ювентус» проигрывал 26 мая нынешнего года, потерпев тогда поражение от «Сампдории» (0:2) в гостевом матче заключительного тура чемпионата страны.
В чемпионате страны «Лацио» в предыдущий раз побеждал «Ювентус» 8 декабря 2003 года, тогда матч в Риме завершился победой хозяев со счетом 2:0. Всего команды провели между собой 171 матч, «Ювентус» одержал 90 побед, «Лацио» выиграл в 42 матчах, еще 39 встреч завершились ничейным результатом.
«Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 36 очков в 15 матчах. Лидирует миланский «Интер», имеющий в активе 38 очков после 15 встреч, «Лацио» идет третьим (33 очка в 15 матчах).
В следующем туре подопечные Маурицио Сарри 15 декабря на домашнем поле сыграют против «Удинезе», 11 декабря клуб из Турина встретится в гостях с немецким «Байером» (Леверкузен) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. «Лацио» 12 декабря в шестом туре группового этапа Лиги Европы на выезде сыграет с французским «Ренном», а 16 декабря в 16-м туре первенства страны в гостях проведет встречу против «Кальяри».
|Симоне Индзаги
|Маурицио Сарри
|Луис Фелипе(Ромеро Луис Альберто)
|45+1′
|Криштиану Роналду(Родриго Бентанкур)
|25′
|Сергей Милинкович-Савич(Ромеро Луис Альберто)
|74′
|Фелипе Кайседо
|90+5′
|Чиро Иммобиле
|79′
|1
|Томас Стракоша
|1
|Войчех Щенсны
77′
|3
|Луис Фелипе
|4
|Маттейс де Лигт
|26
|Штефан Раду
|12
|Алекс Сандру
|33
|Франческо Ачерби
|19
|Леонардо Бонуччи
|6
|Пеззини Лейва Лукас
86′
|5
|Миралем Пьянич
11′
|19
|Сенад Лулич
|14
|Блез Матюиди
|29
|Мануэль Лаццари
63′
|7
|Криштиану Роналду
|11
|Карлос Хоакин Корреа
|16
|Хуан Куадрадо
69′
|10
|Ромеро Луис Альберто
6′75′
|30
|Родриго Бентанкур
41′
|16
|Марко Пароло
|23
|Эмре Джан
|21
|Сергей Милинкович-Савич
90′
|10
|Пауло Дибала
37′79′
|20
|Фелипе Кайседо
90+6′
|21
|Гонсало Игуаин
|17
|Чиро Иммобиле
85′
|33
|Федерико Бернардески
71′
|32
|Данило Катальди
|13
|Данилу
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Микаэль Фаббри(Италия)