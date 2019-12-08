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02:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хет-трик Месси помог «Барселоне» победить «Мальорку»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» одержали крупную победу над «Мальоркой» в матче 16-го тура чемпионата Испании.

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Встреча в Барселоне завершилась со счетом 5:2. В составе каталонского клуба хет-трик сделал Лионель Месси (17, 41, 83-я минуты), еще по одному голу забили Антуан Гризманн (7-я) и Луис Суарес (43-я). У «Мальорки» дубль оформил Анте Будимир (35-я, 64-я).

«Барселона» с 34 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Реал» по дополнительным показателям. «Мальорка», потерпевшая третье поражение подряд, с 14 баллами располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «Барселона» 14 декабря сыграет в гостях с «Реал Сосьедад», а «Мальорка» на следующий день проведет выездную встречу с «Сельтой».

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Барселона
5:2
Первый тайм: 4:1
Мальорка
Футбол, Испания, Тур 167.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеВисенте Морено
Голы
Антуан Гризманн(Марк-Андре тер Штеген)7′
Анте Будимир(Сальва Севилья)36′
Лионель Месси(Антуан Гризманн)17′
Анте Будимир(Фран Гамес)64′
Лионель Месси(Иван Ракитич)41′
Луис Суарес(Френки де Йонг)43′
Лионель Месси(Луис Суарес)83′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Мануэль Родригес Рейна
20Сержи Роберто
8′
2Хоан Састре
24Хуниор Фирпо
15Фран Гамес
3Жерар Пике
67′
21Антонио Райльо
15Клеман Лангле
24Мартин Вальент
9Луис Суарес
23Алейкс Фебас
10Лионель Месси
14Дани Родригес
5Серхио Бускетс
26Такэфуса Кубо
4Иван Ракитич
72′
8Сальва Севилья
59′
19Карлес Аленья
29Кучо Эрнандес
21Френки де Йонг
64′
12Иддрису Баба
71′
22Артуро Видаль
79′
4Хосеп Сенье
17Антуан Гризманн
85′
22Анте Будимир
85′
27Карлес Перес
9Абдон Пратс
Статистика
3Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
25Удары (всего)9
17Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые4
15Фолы10
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Мунуэра Монтеро(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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