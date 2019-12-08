Хет-трик Месси помог «Барселоне» победить «Мальорку»

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Встреча в Барселоне завершилась со счетом 5:2. В составе каталонского клуба хет-трик сделал Лионель Месси (17, 41, 83-я минуты), еще по одному голу забили Антуан Гризманн (7-я) и Луис Суарес (43-я). У «Мальорки» дубль оформил Анте Будимир (35-я, 64-я).

«Барселона» с 34 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Реал» по дополнительным показателям. «Мальорка», потерпевшая третье поражение подряд, с 14 баллами располагается на 17-й строчке.