Хет-трик Месси помог «Барселоне» победить «Мальорку»
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» одержали крупную победу над «Мальоркой» в матче 16-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» одержали крупную победу над «Мальоркой» в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Встреча в Барселоне завершилась со счетом 5:2. В составе каталонского клуба
В следующем туре «Барселона» 14 декабря сыграет в гостях с «Реал Сосьедад», а «Мальорка» на следующий день проведет выездную встречу с «Сельтой».
|Эрнесто Вальверде
|Висенте Морено
|Антуан Гризманн(Марк-Андре тер Штеген)
|7′
|Анте Будимир(Сальва Севилья)
|36′
|Лионель Месси(Антуан Гризманн)
|17′
|Анте Будимир(Фран Гамес)
|64′
|Лионель Месси(Иван Ракитич)
|41′
|Луис Суарес(Френки де Йонг)
|43′
|Лионель Месси(Луис Суарес)
|83′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Мануэль Родригес Рейна
|20
|Сержи Роберто
8′
|2
|Хоан Састре
|24
|Хуниор Фирпо
|15
|Фран Гамес
|3
|Жерар Пике
67′
|21
|Антонио Райльо
|15
|Клеман Лангле
|24
|Мартин Вальент
|9
|Луис Суарес
|23
|Алейкс Фебас
|10
|Лионель Месси
|14
|Дани Родригес
|5
|Серхио Бускетс
|26
|Такэфуса Кубо
|4
|Иван Ракитич
72′
|8
|Сальва Севилья
59′
|19
|Карлес Аленья
|29
|Кучо Эрнандес
|21
|Френки де Йонг
64′
|12
|Иддрису Баба
71′
|22
|Артуро Видаль
79′
|4
|Хосеп Сенье
|17
|Антуан Гризманн
85′
|22
|Анте Будимир
85′
|27
|Карлес Перес
|9
|Абдон Пратс
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|25
|Удары (всего)
|9
|17
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтеро(Испания)