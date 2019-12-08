Месси и Суарес забивают голы-шедевры, «Реал» не отстает от «Барсы»

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1700-я победа «Реала»

«Реал» — «Эспаньол» — 2:0 (Варан, 37. Бензема, 79).

Перед матчем команда Зинедина Зидана потеряла сразу двух ведущих атакующих игроков: Азара и Бэйла. Заменить их были призваны юные бразильцы 19-летний Винисиус Жуниор и 18-летний Родригу. И неплохо справились с заданием. Особенно старался Винисиус. Бразилец на сто процентов воспользовался шансом, показал, что умеет играть на команду, используя дриблинг и скорость. Однако главным героем матча стал Бензема. На его счету гол и передача, которые обеспечили мадридцам первое место, пока свой матч не провела «Барселона».

Для «Реала» эта игра была не слишком тяжелой, но и не блестящей. Команда Зидана просто взяла свои три очка. Хозяева владели преимуществом и создали достаточно опасных моментов, чтобы открыть счет в первом тайме. Сделал это Варан, защитник с передачи Бензема ударил точно в дальний угол ворот Диего Лопеса.

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«Эспаньол», и так редко доходивший до ворот соперника, казался обреченным на поражение. Все-таки не зря команда располагается на предпоследнем месте в чемпионате — больших проблем обороне мадридцев она не доставила.

И все же во второй половине «Реал» предпочел действовать аккуратно, не рисковать. В конце концов хозяева сумели организовать быструю атаку, вывели на ударную позицию Бензема, который удвоил преимущество. Интересно, что 7 из 11 своих голов француз забил на «Бернабеу».

«Реал» же отпраздновал 1700-ю победу в ла лиге и стал первым клубом, добравшимся до этой отметки.

Сумасшествие в Валенсии

«Леванте» — «Валенсия» — 2:4 (Марти, 11, 20 — с пенальти. — Марти, 45+3 — автогол. Гамейро, 57, 59, Торрес, 88).

В валенсийском дерби команды показали классное шоу: пенальти, удаление, два дубля, ключевой гол в свои ворота перед перерывом. Начало матча получилось многообещающим для хозяев. Уже к 20-й минуте «Леванте» вел 2:0, а дубль оформил Рохер Марти. Свой второй мяч он отправил в ворота Силлессена с 11 метров. Уже в добавленные к первому тайму минуты форвард забил третий мяч, правда, в свои ворота.

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Возможно, именно такая концовка вдохновила «Валенсию» на подвиги во втором тайме. Гамейро забил дважды в течение трех минут и вывел «летучих мышей» вперед. И на этом плохие новости для «Леванте» не закончились. На 74-й минуте защитник Элисео, проводивший дебютный матч, был удален в поля. В большинстве «Валенсия» почувствовала еще больше уверенности и закрепила победу голом Феррана Торреса.

Хет-трик Месси и шедевр Суареса

«Барселона» — «Мальорка» — 5:2 (Гризманн, 7. Месси, 17, 41, 83. Суарес, 43 — Будимир, 36, 64).

Перед встречей состоялось торжественное событие — сыновья Месси вынесли на поле «Камп Ноу» шестой «Золотой мяч» аргентинца, и тот отпраздновал получение награды вместе с болельщиками.

А потом поучаствовал в разгроме «Мальорки». Интрига в матче лидера и аутсайдера продержалась до 18-й минуты. «Барселона» со стартового свистка принялась разрывать оборону соперника и на седьмой минуте открыла счет. Сделал это Гризманн, который убежал от защитников «Мальорки» после точного паса тер Штегена. Кстати, это уже вторая результативная передача вратаря в этом сезоне.

Через десять минут отличился Месси. Лео как обычно сотворил шедевр, закрутив мяч в дальнюю «девятку». А потом сравнялся с Бензема в гонке лучших бомбардиров, оформив дубль.

К тому времени «Мальорка» каким-то чудом сумела отыграть один мяч, но аргентинец легко восстановил преимущество в классе. Еще один шедевр придумал Суарес, который забил четвертый гол «Барсы» пяткой.

После перерыва «Мальорке» удалось сократить отставание в счете. Снова отличился форвард Будимир. «Барселона» же играла расслабленно, экономила силы, но в то же время пыталась придумать еще один красивый гол. И своего добилась. После скидки Суареса Месси мощно пробил под перекладину и установил очередной рекорд — 35 хет-триков в чемпионате Испании.

Разгромив «Мальорку», «Барселона» вернулась на первую строчку, а Месси (12) обогнал Бензема (11) в битве лучших бомбардиров.

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