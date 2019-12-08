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10:41 (мск), источник: Sports.Ru

За 16 туров Гвардиола потерял 16 очков. Столько же «Сити» упустил за весь прошлый сезон

Цифра дня.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Сезон — Потерянные очки — Набранные очки

2019/20 — 16 — 32 из 48

2018/19 — 16 — 98 из 114

2017/18 — 14 — 100 из 114

2016/17 — 36 — 78 из 114

После поражения от «МЮ» команда Пепа отстала от «Ливерпуля» уже на 14 очков. Но Гвардиола говорит, что не отчаивается:

«Да, мы проиграли 1−2, но я поздравляю свою команду. Мои игроки сыграли фантастически, мы фантастическая команда. Соперник действовал очень быстро и иногда было сложно при потере мяча. “Ман Сити” старался и очень много раз добирался до последней трети поля. Что касается гонки за титул, мы должны двигаться дальше, есть много вещей, ради которых можно играть. Ситуация сложная, потому что у соперников невероятные серии: 15 побед из 16. Я знаю, что мы представляем из себя как команда. Я рад работать с этими ребятами. Мы пытались. К сожалению, мы забили поздно и не смогли изменить результат».

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Первый тайм: 0:2
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Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаУле Гуннар Сульшер
Голы
Николас Отаменди(Рияд Махрез)85′
Маркус Рэшфорд23′
Антони Марсьяль(Дэниэл Джеймс)29′
Составы команд
31Эдерсон
1Давид де Хеа
54′
2Кайл Уокер
90+4′
29Аарон Ван-Биссака
12Хосе Анхель Анхелиньо
2Виктор Линделеф
25Фернандинью
5Харри Магуайр
17Кевин Де Брейне
79′
17Фред
21Давид Сильва
39Скотт Мактоминэй
9Габриэл Жезус
21Дэниэл Джеймс
7Рахим Стерлинг
10Маркус Рэшфорд
5Джон Стоунс
59′
23Люк Шоу
88′
30Николас Отаменди
18Эшли Янг
20Бернарду Силва
22′65′
14Джесси Лингард
89′
26Рияд Махрез
38Аксель Туанзебе
16Родриго Эрнандес
86′
9Антони Марсьяль
74′
8Илкай Гюндоган
15Андреас Перейра
74′
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)11
5Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
16Угловые3
10Фолы10
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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