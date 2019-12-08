За 16 туров Гвардиола потерял 16 очков. Столько же «Сити» упустил за весь прошлый сезон
Цифра дня.
Цифра дня.
Сезон — Потерянные очки — Набранные очки
2019/20 — 16 — 32 из 48
2018/19 — 16 — 98 из 114
2017/18 — 14 — 100 из 114
2016/17 — 36 — 78 из 114
После поражения от «МЮ» команда Пепа отстала от «Ливерпуля» уже на 14 очков. Но Гвардиола говорит, что не отчаивается:
«Да, мы проиграли 1−2, но я поздравляю свою команду. Мои игроки сыграли фантастически, мы фантастическая команда. Соперник действовал очень быстро и иногда было сложно при потере мяча. “Ман Сити” старался и очень много раз добирался до последней трети поля. Что касается гонки за титул, мы должны двигаться дальше, есть много вещей, ради которых можно играть. Ситуация сложная, потому что у соперников невероятные серии: 15 побед из 16. Я знаю, что мы представляем из себя как команда. Я рад работать с этими ребятами. Мы пытались. К сожалению, мы забили поздно и не смогли изменить результат».
|Хосеп Гвардьола
|Уле Гуннар Сульшер
|Николас Отаменди(Рияд Махрез)
|85′
|Маркус Рэшфорд
|23′
|Антони Марсьяль(Дэниэл Джеймс)
|29′
|31
|Эдерсон
|1
|Давид де Хеа
54′
|2
|Кайл Уокер
90+4′
|29
|Аарон Ван-Биссака
|12
|Хосе Анхель Анхелиньо
|2
|Виктор Линделеф
|25
|Фернандинью
|5
|Харри Магуайр
|17
|Кевин Де Брейне
79′
|17
|Фред
|21
|Давид Сильва
|39
|Скотт Мактоминэй
|9
|Габриэл Жезус
|21
|Дэниэл Джеймс
|7
|Рахим Стерлинг
|10
|Маркус Рэшфорд
|5
|Джон Стоунс
59′
|23
|Люк Шоу
88′
|30
|Николас Отаменди
|18
|Эшли Янг
|20
|Бернарду Силва
22′65′
|14
|Джесси Лингард
89′
|26
|Рияд Махрез
|38
|Аксель Туанзебе
|16
|Родриго Эрнандес
86′
|9
|Антони Марсьяль
74′
|8
|Илкай Гюндоган
|15
|Андреас Перейра
74′
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|16
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)