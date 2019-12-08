За 16 туров Гвардиола потерял 16 очков. Столько же «Сити» упустил за весь прошлый сезон

«Да, мы проиграли 1−2, но я поздравляю свою команду. Мои игроки сыграли фантастически, мы фантастическая команда. Соперник действовал очень быстро и иногда было сложно при потере мяча. “Ман Сити” старался и очень много раз добирался до последней трети поля. Что касается гонки за титул, мы должны двигаться дальше, есть много вещей, ради которых можно играть. Ситуация сложная, потому что у соперников невероятные серии: 15 побед из 16. Я знаю, что мы представляем из себя как команда. Я рад работать с этими ребятами. Мы пытались. К сожалению, мы забили поздно и не смогли изменить результат».