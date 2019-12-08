Головкин посетил матч «Ювентуса» и поддержал Роналду

В своем Инстаграме GGG опубликовал несколько сторис о том, что он находится в окрестностях и непосредственно на «Стадио Олимпико», где и прошла игра. В одном из сторис казахстанец поприветствовал португальца Криштиану Роналду и пожелал удачи: «Привет, мой друг! Мы здесь. Удачи тебе сегодня!».