Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Урал
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар
Хетафе
Футбол. Зарубежный
14:30
Лечче
Дженоа
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Рубин
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Брешиа
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Кельн
Футбол. Зарубежный
18:00
Вальядолид
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:00
Нант
Дижон
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон & Хоув
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер
Падерборн
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Севилья
Футбол. Зарубежный
7.12
Барселона
Мальорка
52
Футбол. Зарубежный
7.12
Лацио
Ювентус
31
Все события
Фоторепортажи
18Провал Загитовой, триумф Косторной. Произвольная программа в финале Гран-при
25Евро-2020. Составы групп
11:58 (мск), источник: Prosports.kz

Головкин посетил матч «Ювентуса» и поддержал Роналду

Казахстанский боксер-средневес Геннадий Головкин посетил матч «Лацио» — «Ювентус» в рамках Серии А, сообщает Prosports.kz.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В своем Инстаграме GGG опубликовал несколько сторис о том, что он находится в окрестностях и непосредственно на «Стадио Олимпико», где и прошла игра. В одном из сторис казахстанец поприветствовал португальца Криштиану Роналду и пожелал удачи: «Привет, мой друг! Мы здесь. Удачи тебе сегодня!».

ВКонтакте
Во время загрузки произошла ошибка.

В свою очередь Криштиану в долгу не остался и порадовал Геннадия забитым мячом. К слову, туринцы все же потерпели поражение и не сумели выйти в лидеры чемпионата.

Напомним, что Головкин и Роналду готовят совместный проект на платформе DAZN. Пока стороны не разглашают никаких деталей.

Во время загрузки произошла ошибка.
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
Головкин победил Деревянченко
Читайте также
Лацио
3:1
Первый тайм: 1:1
Ювентус
Футбол, Италия, Тур 157.12.2019, 22:45 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Симоне ИндзагиМаурицио Сарри
Голы
Луис Фелипе(Ромеро Луис Альберто)45+1′
Криштиану Роналду(Родриго Бентанкур)25′
Сергей Милинкович-Савич(Ромеро Луис Альберто)74′
Фелипе Кайседо90+5′
Нереализованные пенальти
Чиро Иммобиле79′
Составы команд
1Томас Стракоша
1Войчех Щенсны
77′
3Луис Фелипе
4Маттейс де Лигт
26Штефан Раду
12Алекс Сандру
33Франческо Ачерби
19Леонардо Бонуччи
6Пеззини Лейва Лукас
86′
5Миралем Пьянич
11′
19Сенад Лулич
14Блез Матюиди
29Мануэль Лаццари
63′
7Криштиану Роналду
11Карлос Хоакин Корреа
16Хуан Куадрадо
69′
10Ромеро Луис Альберто
6′75′
30Родриго Бентанкур
41′
16Марко Пароло
23Эмре Джан
21Сергей Милинкович-Савич
90′
10Пауло Дибала
37′79′
20Фелипе Кайседо
90+6′
21Гонсало Игуаин
17Чиро Иммобиле
85′
33Федерико Бернардески
71′
32Данило Катальди
13Данилу
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
18Удары (всего)9
9Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
15Фолы11
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМикаэль Фаббри(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лацио
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Садриддин Ахмедов досрочно победил Хосе Вильялобоса
Драма в финале: триумф Косторной и провал Загитовой
Малкин неудержим. 12 очков в 6 матчах и шикарный гол с разворота
Энтони Джошуа отобрал у Энди Руиса пояса
«Аббревиатуру ТЩК можно не менять»: россиянки после финала ГП
Поветкин не проиграл хитрому американцу
Месси и Суарес забивают шедевры, «Реал» не отстает от «Барсы»
Голы Радулова и Гурьянова помогли «Далласу» победить «Айлендерс»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь