Головкин посетил матч «Ювентуса» и поддержал Роналду
Казахстанский
Казахстанский
В своем Инстаграме GGG опубликовал несколько сторис о том, что он находится в окрестностях и непосредственно на «Стадио Олимпико», где и прошла игра. В одном из сторис казахстанец поприветствовал португальца Криштиану Роналду и пожелал удачи: «Привет, мой друг! Мы здесь. Удачи тебе сегодня!».
В свою очередь Криштиану в долгу не остался и порадовал Геннадия забитым мячом. К слову, туринцы все же потерпели поражение и не сумели выйти в лидеры чемпионата.
Напомним, что Головкин и Роналду готовят совместный проект на платформе DAZN. Пока стороны не разглашают никаких деталей.
|Симоне Индзаги
|Маурицио Сарри
|Луис Фелипе(Ромеро Луис Альберто)
|45+1′
|Криштиану Роналду(Родриго Бентанкур)
|25′
|Сергей Милинкович-Савич(Ромеро Луис Альберто)
|74′
|Фелипе Кайседо
|90+5′
|Чиро Иммобиле
|79′
|1
|Томас Стракоша
|1
|Войчех Щенсны
77′
|3
|Луис Фелипе
|4
|Маттейс де Лигт
|26
|Штефан Раду
|12
|Алекс Сандру
|33
|Франческо Ачерби
|19
|Леонардо Бонуччи
|6
|Пеззини Лейва Лукас
86′
|5
|Миралем Пьянич
11′
|19
|Сенад Лулич
|14
|Блез Матюиди
|29
|Мануэль Лаццари
63′
|7
|Криштиану Роналду
|11
|Карлос Хоакин Корреа
|16
|Хуан Куадрадо
69′
|10
|Ромеро Луис Альберто
6′75′
|30
|Родриго Бентанкур
41′
|16
|Марко Пароло
|23
|Эмре Джан
|21
|Сергей Милинкович-Савич
90′
|10
|Пауло Дибала
37′79′
|20
|Фелипе Кайседо
90+6′
|21
|Гонсало Игуаин
|17
|Чиро Иммобиле
85′
|33
|Федерико Бернардески
71′
|32
|Данило Катальди
|13
|Данилу
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|9
|9
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Микаэль Фаббри(Италия)