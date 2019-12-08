«Скоро все узнаете». Российский агент — о тренере «Астаны», трансферах «Кайрата» и топовых легионерах в КПЛ-2020

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Он отметил, что уже после Нового года столичный клуб обзаведется новым наставником, высказавшись о позициях, которые нужно усилить.

— Много говорят о возможной отставке с поста главного тренера Романа Григорчука. Даже называются фамилии: Петреску, Маркевич, Рахимов, Бердыев и остальные. Что-нибудь слышали об этом? Кого лично вы могли бы порекомендовать «Астане», если бы клуб обратился к вам?

— Тема относительно Романа Григорчука мусолилась уже давно. Насколько мне известно, «Астана» уже определилась с кандидатурой главного тренера, и после Нового года команду должен возглавить иностранец, который успешно работал в Казахстане несколько лет назад. Также, по моей информации, у Григорчука действующий контракт до лета следующего года, так что изначально нужно урегулировать этот вопрос.

Называть фамилию будущего главного тренера я не стану из-за этических соображений, но вы сами скоро все узнаете. А что касается кандидатов, которых лично я бы порекомендовал на пост главного тренера, то у меня в голове три кандидатуры. Это Владимир Муханов, который в представлении не нуждается, и Игорь Криушенко, тренер очень хорошего уровня, не так давно работавший со сборной Беларуси.

Однозначно, это и Андрей Карпович, который своей работой доказал, что уже готов решать более высокие задачи. Кстати, по Карповичу у меня есть очень интересное предложение из России, но Андрей сказал, что сначала решит все вопросы с «Окжетпесом», и только потом будет готов что-либо обсуждать.

— Кому, на ваш взгляд, лучше покинуть «Астану»? Со стороны ясно, что пора бы обновить состав.

— Если брать по позициям, то Рангело Янга немного не прижился в команде. Может, чемпионат ему не совсем подходит, хотя форвард достаточно интересный. Возвращение Алексея Щеткина как нельзя кстати, но все же я бы пригласил еще одного забивного форварда вместо того же Янги.

Дорин Ротариу — добротный футболист, но мне кажется, что под бренд «Астаны» можно пригласить более качественного исполнителя на его позицию. А вот линию обороны нужно однозначно укреплять. Постников уже возрастной игрок, и с тем темпом, который порой навязывает ему соперник, зачастую не справляется. Играет на опыте, но в современном футболе одного опыта уже недостаточно.

Юрий Логвиненко — качественный защитник, я не раз это говорил, но очень уж сильно подвержен травмам. Поэтому не знаю, рискнут ли боссы «Астаны» оставить его на следующий сезон. Тем более он уже немолод. Вратарскую позицию однозначно нужно освежить, хотя ни к Эричу, ни к Мокину вопросов нет. Они вратари очень хорошего уровня, но довольно возрастные.

— Почему, на ваш взгляд, «Кайрат» раз за разом ошибается с трансферами? Стоило ли давать так много свободы 23-летнему спортивному директору?

— Мне сложно давать оценку работе спортивного директора «Кайрата», так как лично с ним я не знаком, как и с методами его работы. Что касается возраста, то не вижу здесь никакой проблемы. Человек может и в 23 работать намного продуктивней, чем, допустим, в 43.

Относительно селекции «Кайрата» — лично я не увидел в ней каких-либо серьезных ошибок. Команда заняла второе место, лишь немного отстав от «Астаны». Думаю, говорить о якобы провальной селекции было бы глупо. Возможно, кто-то не вписался из новичков, а кое-кто не смог адаптироваться, но это ведь происходит в любом клубе мира.

— В этом году стоит ожидать топовых легионеров в чемпионате Казахстана?

— Не думаю, что топовые легионеры приедут в Казахстан в предстоящее межсезонье, а вот качественные футболисты из стран ЕАЭС будут однозначно.

— Лично вы предлагали уже сильных исполнителей казахстанским клубам? Если да, то смогли бы назвать имена?

— Сильно уж громких в моем списке пока нет. Возможно, появятся чуть позже. Не стоит забывать, что хорошие футболисты из той же России сейчас на контрактах и чемпионат там в полном разгаре. А те игроки, которых мне предлагают, либо не имеют игровой практики в нынешних клубах, либо не получают зарплаты месяцами и готовы поменять команду, дабы стабилизировать свое финансовое положение.

— В прошлый раз вы в числе тех, кто в свое время отказывался ехать в Казахстан, называли фамилии Эйдура Гудьонсена и Александра Кержакова. На этот раз список расширился?

— Пока рано об этом говорить, так как с такими колоритными персонами я переговоров в этом году еще не вел. Сейчас все движения только начинаются, так как большинство клубов узнают бюджет на следующий сезон. Нужно немного подождать, и мы увидим, что это трансферное окно будет очень интересным, уж поверьте.