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25Евро-2020. Составы групп
12«Сити» проиграл манчестерское дерби
13:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси первым в истории топ-5 лиг Европы забил 10 мячей в 14 сезонах кряду

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси отправил три мяча в ворота соперника в домашнем матче 16-го тура испанской Примеры с «Мальоркой» (5:2).

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Теперь в активе Месси 12 мячей в 10 встречах чемпионата Испании в нынешней кампании. 32-летний аргентинец стал первым футболистов в истории топ-5 лиг Европы, кому удалось забить как минимум 10 голов в каждом из последних 14 сезонов.

Достижение аргентинца может повторить нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Серия португальца на этот момент состоит из 13 кампаний с 10+ мячами. В нынешнем сезоне в активе 34-летнего футболиста 7 голов.

Напомним, в начале декабря Месси получил «Золотой мяч», который стал у него уже шестым в карьере. Форвард сине-гранатовых является рекордсменом по этому показателю.

Барселона
5:2
Первый тайм: 4:1
Мальорка
Футбол, Испания, Тур 167.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто ВальвердеВисенте Морено
Голы
Антуан Гризманн(Марк-Андре тер Штеген)7′
Анте Будимир(Сальва Севилья)36′
Лионель Месси(Антуан Гризманн)17′
Анте Будимир(Фран Гамес)64′
Лионель Месси(Иван Ракитич)41′
Луис Суарес(Френки де Йонг)43′
Лионель Месси(Луис Суарес)83′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
1Мануэль Родригес Рейна
20Сержи Роберто
8′
2Хоан Састре
24Хуниор Фирпо
15Фран Гамес
3Жерар Пике
67′
21Антонио Райльо
15Клеман Лангле
24Мартин Вальент
9Луис Суарес
23Алейкс Фебас
10Лионель Месси
14Дани Родригес
5Серхио Бускетс
26Такэфуса Кубо
4Иван Ракитич
72′
8Сальва Севилья
59′
19Карлес Аленья
29Кучо Эрнандес
21Френки де Йонг
64′
12Иддрису Баба
71′
22Артуро Видаль
79′
4Хосеп Сенье
17Антуан Гризманн
85′
22Анте Будимир
85′
27Карлес Перес
9Абдон Пратс
Статистика
3Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
25Удары (всего)9
17Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые4
15Фолы10
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяХосе Луис Мунуэра Монтеро(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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