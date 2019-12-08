Фанаты «Сити» кидали предметы в игроков «Юнайтед» и пародировали обезьян. Очередной скандал в АПЛ
Виновников отлучат от футбола пожизненно.
Виновников отлучат от футбола пожизненно.
В 16-м туре АПЛ «Манчестер Сити» снова проиграл. Уже в четвертый раз в нынешнем сезоне. На этот раз — «Манчестер Юнайтед». После 16-ти игровых дней отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 11 очков.
Начиная со второго тайма, когда команда Пепа Гвардиолы уже проигрывала 0:2, группа фанатов начала бросать на поле предметы. В частности, в подававшего угловой Фреда прилетела зажигалка. Футболисты начали апеллировать к судье и отказывались подавать угловой, пока болельщики не угомонятся.
За соперников заступились и некоторые футболисты «Манчестер Сити», которые пошли успокаивать толпу. После этого Фред снова попытался подать угловой, но в него снова прилетел неопознанный предмет. Футболист схватился за шею и упал на газон.
После этого некоторые болельщики начали пародировать обезьяньи уханья в адрес Фреда и Лингарда. Хотя, возможно, это было продолжение украинской акции по спасению пятнистых сов.
А на трибунах начался конфликт между фанатами и стюардами.
Руководство «Манчестер Сити» оперативно выступило с заявлением по поводу инцидента.
«Представители клуба работают с полицией Манчестера, чтобы помочь ей идентифицировать всех задействованных лиц. Клуб также работает с полицией по вопросу брошенных на поле предметов. Все виновные в проявлении расизма будут пожизненно забанены»
Болельщики в соцсетях также не оценили выходку фанатов «Сити».
Итак, ФА, миллионы людей видели, как фанат «Манчестер Сити» показывал обезьяньи жесты в адрес Фреда и Лингарда. Как бросали предметы в них, когда он подавали игроков. Вы можете купить чемпионов, но не можете купить класс.
«Манчестер Сити» не на первом месте, а их фанаты бросают зажигалки в игроков, подающих угловой. Клоуны.
Недопустимое поведение со стороны фанатов «Манчестер Сити».
|Хосеп Гвардьола
|Уле Гуннар Сульшер
|Николас Отаменди(Рияд Махрез)
|85′
|Маркус Рэшфорд
|23′
|Антони Марсьяль(Дэниэл Джеймс)
|29′
|31
|Эдерсон
|1
|Давид де Хеа
54′
|2
|Кайл Уокер
90+4′
|29
|Аарон Ван-Биссака
|12
|Хосе Анхель Анхелиньо
|2
|Виктор Линделеф
|25
|Фернандинью
|5
|Харри Магуайр
|17
|Кевин Де Брейне
79′
|17
|Фред
|21
|Давид Сильва
|39
|Скотт Мактоминэй
|9
|Габриэл Жезус
|21
|Дэниэл Джеймс
|7
|Рахим Стерлинг
|10
|Маркус Рэшфорд
|5
|Джон Стоунс
59′
|23
|Люк Шоу
88′
|30
|Николас Отаменди
|18
|Эшли Янг
|20
|Бернарду Силва
22′65′
|14
|Джесси Лингард
89′
|26
|Рияд Махрез
|38
|Аксель Туанзебе
|16
|Родриго Эрнандес
86′
|9
|Антони Марсьяль
74′
|8
|Илкай Гюндоган
|15
|Андреас Перейра
74′
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|16
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)