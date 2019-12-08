Фанаты «Сити» кидали предметы в игроков «Юнайтед» и пародировали обезьян. Очередной скандал в АПЛ

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В 16-м туре АПЛ «Манчестер Сити» снова проиграл. Уже в четвертый раз в нынешнем сезоне. На этот раз — «Манчестер Юнайтед». После 16-ти игровых дней отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 11 очков.

Но субботний матч запомнился не голами Рэшфорда, Марсьяля и Отаменди, а поведением фанатов «Сити».

Начиная со второго тайма, когда команда Пепа Гвардиолы уже проигрывала 0:2, группа фанатов начала бросать на поле предметы. В частности, в подававшего угловой Фреда прилетела зажигалка. Футболисты начали апеллировать к судье и отказывались подавать угловой, пока болельщики не угомонятся.

За соперников заступились и некоторые футболисты «Манчестер Сити», которые пошли успокаивать толпу. После этого Фред снова попытался подать угловой, но в него снова прилетел неопознанный предмет. Футболист схватился за шею и упал на газон.

После этого некоторые болельщики начали пародировать обезьяньи уханья в адрес Фреда и Лингарда. Хотя, возможно, это было продолжение украинской акции по спасению пятнистых сов.

А на трибунах начался конфликт между фанатами и стюардами.

Руководство «Манчестер Сити» оперативно выступило с заявлением по поводу инцидента.

«Представители клуба работают с полицией Манчестера, чтобы помочь ей идентифицировать всех задействованных лиц. Клуб также работает с полицией по вопросу брошенных на поле предметов. Все виновные в проявлении расизма будут пожизненно забанены» Официальное заявление «Манчестер Сити»

Болельщики в соцсетях также не оценили выходку фанатов «Сити».

Итак, ФА, миллионы людей видели, как фанат «Манчестер Сити» показывал обезьяньи жесты в адрес Фреда и Лингарда. Как бросали предметы в них, когда он подавали игроков. Вы можете купить чемпионов, но не можете купить класс.

«Манчестер Сити» не на первом месте, а их фанаты бросают зажигалки в игроков, подающих угловой. Клоуны.