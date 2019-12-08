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25Евро-2020. Составы групп
12«Сити» проиграл манчестерское дерби
14:15 (мск), источник: Sport24

Фанаты «Сити» кидали предметы в игроков «Юнайтед» и пародировали обезьян. Очередной скандал в АПЛ

Виновников отлучат от футбола пожизненно.

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В 16-м туре АПЛ «Манчестер Сити» снова проиграл. Уже в четвертый раз в нынешнем сезоне. На этот раз — «Манчестер Юнайтед». После 16-ти игровых дней отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 11 очков.

Но субботний матч запомнился не голами Рэшфорда, Марсьяля и Отаменди, а поведением фанатов «Сити».

Начиная со второго тайма, когда команда Пепа Гвардиолы уже проигрывала 0:2, группа фанатов начала бросать на поле предметы. В частности, в подававшего угловой Фреда прилетела зажигалка. Футболисты начали апеллировать к судье и отказывались подавать угловой, пока болельщики не угомонятся.

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За соперников заступились и некоторые футболисты «Манчестер Сити», которые пошли успокаивать толпу. После этого Фред снова попытался подать угловой, но в него снова прилетел неопознанный предмет. Футболист схватился за шею и упал на газон.

После этого некоторые болельщики начали пародировать обезьяньи уханья в адрес Фреда и Лингарда. Хотя, возможно, это было продолжение украинской акции по спасению пятнистых сов.

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А на трибунах начался конфликт между фанатами и стюардами.

Руководство «Манчестер Сити» оперативно выступило с заявлением по поводу инцидента.

«Представители клуба работают с полицией Манчестера, чтобы помочь ей идентифицировать всех задействованных лиц. Клуб также работает с полицией по вопросу брошенных на поле предметов. Все виновные в проявлении расизма будут пожизненно забанены»
Официальное заявление «Манчестер Сити»

Болельщики в соцсетях также не оценили выходку фанатов «Сити».

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Итак, ФА, миллионы людей видели, как фанат «Манчестер Сити» показывал обезьяньи жесты в адрес Фреда и Лингарда. Как бросали предметы в них, когда он подавали игроков. Вы можете купить чемпионов, но не можете купить класс.

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«Манчестер Сити» не на первом месте, а их фанаты бросают зажигалки в игроков, подающих угловой. Клоуны.

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Недопустимое поведение со стороны фанатов «Манчестер Сити».

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Манчестер Сити
1:2
Первый тайм: 0:2
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 167.12.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаУле Гуннар Сульшер
Голы
Николас Отаменди(Рияд Махрез)85′
Маркус Рэшфорд23′
Антони Марсьяль(Дэниэл Джеймс)29′
Составы команд
31Эдерсон
1Давид де Хеа
54′
2Кайл Уокер
90+4′
29Аарон Ван-Биссака
12Хосе Анхель Анхелиньо
2Виктор Линделеф
25Фернандинью
5Харри Магуайр
17Кевин Де Брейне
79′
17Фред
21Давид Сильва
39Скотт Мактоминэй
9Габриэл Жезус
21Дэниэл Джеймс
7Рахим Стерлинг
10Маркус Рэшфорд
5Джон Стоунс
59′
23Люк Шоу
88′
30Николас Отаменди
18Эшли Янг
20Бернарду Силва
22′65′
14Джесси Лингард
89′
26Рияд Махрез
38Аксель Туанзебе
16Родриго Эрнандес
86′
9Антони Марсьяль
74′
8Илкай Гюндоган
15Андреас Перейра
74′
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
22Удары (всего)11
5Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
16Угловые3
10Фолы10
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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