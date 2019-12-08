Массимо Каррера возглавил греческий футбольный клуб АЕК
ТАСС, 8 декабря. Бывший наставник российского «Спартака» Массимо Каррера назначен главным тренером греческого футбольного клуба АЕК. Об этом сообщает
ТАСС, 8 декабря. Бывший наставник российского «Спартака» Массимо Каррера назначен главным тренером греческого футбольного клуба АЕК. Об этом сообщает
55-летний Каррера сменил на посту главного тренера клуба Никоса Костеноглу, который возглавлял команду с августа 2019 года. Итальянский специалист подписал соглашение до лета 2021 года.
В «Спартаке» Каррера провел два сезона, подписав контракт с клубом в 2016 году. В дебютном сезоне он привел команду к первому за 16 лет чемпионству, в сезоне-2017/18 выиграл Суперкубок России. Итальянец покинул команду в октябре 2018 года. Ранее Каррера входил в тренерский штаб «Ювентуса» и сборной Италии.
АЕК занимает третье место в текущем чемпионате Греции, набрав 21 очко в 13 матчах. Афинский клуб является 12-кратным чемпионом Греции, 15-кратным обладателем Кубка Греции и двукратным обладателем Суперкубка страны.