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15:45 (мск), источник: ТАСС

Массимо Каррера возглавил греческий футбольный клуб АЕК

ТАСС, 8 декабря. Бывший наставник российского «Спартака» Массимо Каррера назначен главным тренером греческого футбольного клуба АЕК. Об этом сообщает пресс-служба АЕКа.

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55-летний Каррера сменил на посту главного тренера клуба Никоса Костеноглу, который возглавлял команду с августа 2019 года. Итальянский специалист подписал соглашение до лета 2021 года.

В тренерский штаб Карреры вошел тренер по физподготовке Джорджио Д’Урбано, который работал вместе с ним в «Спартаке», помощником Карреры назначен Джанлука Колонелло.

В «Спартаке» Каррера провел два сезона, подписав контракт с клубом в 2016 году. В дебютном сезоне он привел команду к первому за 16 лет чемпионству, в сезоне-2017/18 выиграл Суперкубок России. Итальянец покинул команду в октябре 2018 года. Ранее Каррера входил в тренерский штаб «Ювентуса» и сборной Италии.

АЕК занимает третье место в текущем чемпионате Греции, набрав 21 очко в 13 матчах. Афинский клуб является 12-кратным чемпионом Греции, 15-кратным обладателем Кубка Греции и двукратным обладателем Суперкубка страны.

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