Массимо Каррера возглавил греческий футбольный клуб АЕК

55-летний Каррера сменил на посту главного тренера клуба Никоса Костеноглу, который возглавлял команду с августа 2019 года. Итальянский специалист подписал соглашение до лета 2021 года.

В тренерский штаб Карреры вошел тренер по физподготовке Джорджио Д’Урбано, который работал вместе с ним в «Спартаке», помощником Карреры назначен Джанлука Колонелло.

В тренерский штаб Карреры вошел тренер по физподготовке Джорджио Д’Урбано, который работал вместе с ним в «Спартаке», помощником Карреры назначен Джанлука Колонелло.

В «Спартаке» Каррера провел два сезона, подписав контракт с клубом в 2016 году. В дебютном сезоне он привел команду к первому за 16 лет чемпионству, в сезоне-2017/18 выиграл Суперкубок России. Итальянец покинул команду в октябре 2018 года. Ранее Каррера входил в тренерский штаб «Ювентуса» и сборной Италии.