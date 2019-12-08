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18:42 (мск), источник: БЕЛТА

Брестский «Рух» пробился в высшую лигу футбольного чемпионата Беларуси

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Руха» впервые завоевали право сыграть в высшей лиге чемпионата Беларуси, одолев по сумме двух переходных матчей могилевский «Дняпро», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первая половина сегодняшнего ответного поединка в Могилеве прошла с небольшим преимуществом хозяев, но добиться успеха они не смогли. Зато сразу после перерыва могилевчане порадовали своих болельщиков голом: на 48-й минуте передачу Дмитрия Подстрелова с левого фланга атаки замкнул Роман Грибовский. Через полчаса Зоран Марушич забил второй гол в ворота брестачан, но гости тут же сократили разрыв после удара Владислава Морозова — 2:1 в пользу хозяев. В первом матче в Бресте был зафиксирован точно такой же результат, но в пользу «Руха». В дополнительное время могилевчане имели большое преимущество, но забить третий гол им не удалось. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти, в которой удача была на стороне «Руха» — 5:4.

В завершившемся сезоне чемпионом Беларуси впервые стало брестское «Динамо», прервавшее гегемонию 15-кратного триумфатора борисовского БАТЭ. На этот раз борисовчане завоевали серебряные медали, обладателем бронзы стал солигорский «Шахтер».

Элитный дивизион кроме «Дняпро» покинули футболисты «Гомеля», а также сошедшее с турнирной дистанции столичное «Торпедо». Их места в следующем сезоне займут две лучшие команды 1-й лиги — бобруйская «Белшина» и «Смолевичи».

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