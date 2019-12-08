Брестский «Рух» пробился в высшую лигу футбольного чемпионата Беларуси

Первая половина сегодняшнего ответного поединка в Могилеве прошла с небольшим преимуществом хозяев, но добиться успеха они не смогли. Зато сразу после перерыва могилевчане порадовали своих болельщиков голом: на 48-й минуте передачу Дмитрия Подстрелова с левого фланга атаки замкнул Роман Грибовский. Через полчаса Зоран Марушич забил второй гол в ворота брестачан, но гости тут же сократили разрыв после удара Владислава Морозова — 2:1 в пользу хозяев. В первом матче в Бресте был зафиксирован точно такой же результат, но в пользу «Руха». В дополнительное время могилевчане имели большое преимущество, но забить третий гол им не удалось. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти, в которой удача была на стороне «Руха» — 5:4.