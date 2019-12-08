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18:46 (мск), источник: Sport24

«Хочу, чтобы в Греции меня любили так же, как в «Спартаке». Первые слова Карреры в АЕК

Итальянский специалист Массимо Каррера, возглавивший в воскресенье АЕК, пообщался с пресс-службой греческого клуба. Тренер заключил контракт до лета 2021 года.

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Источник: Sport24

«Я очень рад, что подписал контракт. Спасибо АЕК за то, что позволил мне прийти в большой клуб. За него я отдам душу и тело.

Я хочу команду, которая играет в футбол. Когда заканчивается матч, футболка должна быть потной. Хочу видеть страсть на стадионе. Думаю, это самое главное. Я хочу, чтобы игроки отдавали на поле все силы и до последней минуты оставались бойцами.

Будут ли фанаты АЕК меня любить так же, как болельщики «Спартака»? Моя цель — чтобы в Греции меня любили так же. Этого непросто добиться. В футболе говорить о победах всегда легче, чем их добывать. Но я в АЕК, потому что это серьезный и амбициозный клуб, желающий создать большую команду.

АЕК — великий клуб с богатой историей и множеством болельщиков по всей Греции. Я сделаю все, чтобы они были счастливы, — приводит слова Карреры официальный сайт АЕК.

Напомним, в октябре 2018 года Каррера покинул пост главного тренера «Спартака» и с тех пор оставался без работы.

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