Хоакин — недооцененная легенда: в 38 лет отгрузил первый в карьере хет-трик. За 20 минут!

8 декабря — ударный день для старичков. В Самаре дубль оформил 36-летний форвард «Урала» Павел Погребняк и помог своей команде дожать победу (3:2). Вскоре в Севилье зажег Хоакин Санчес. Ветерану 38 лет и 140 дней, он настоящая легенда «Бетиса» — и в 16-м туре примеры с «Атлетиком» он доказал это всем, кто еще не знал.

За первые 20 минут матча капитан оформил хет-трик! Трижды он поразил нижний левый угол ворот Унаи Симона. Первый гол для Хоакина сделал Эмерсон, продравшийся по правому флангу.

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Это было на второй минуте, а уже на 11-й Санчес выпросил передачу от Алекса Морено, подработал под правую и засадил — 2:0!

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Третий удар «Бетиса» в створ — и третий гол, под копирку с предыдущим. Хоакин в свои 38 неудержим и на скорости!

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И все это против «Атлетика», не проигрывавшего в семи предыдущих матчах и всухую обыгрывавшего «Барселону». Но какое до этого дело Хоакину — он сам забивал «Барсе» на «Камп Ноу» в прошлом сезоне и побеждал каталонцев 4:3.

Хоакин забросил гол и неделю назад, в ворота «Мальорки», с пенальти.

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Санчес — один из самых ярких испанских вингеров XX века: он шестой в рейтинге лучших дриблеров топ-5 европейских лиг по подсчетам Opta с 2006 года (798 удачных обводок). Хоакин не застал золотую эру сборной Испании и не выиграл с ней ни одного титула. Яркое участие он принял, например, в чемпионате мира — 2002. Там голевая передача Хоакина помогла победить ЮАР на групповом этапе и чуть не вывела Испанию в полуфинал — судья Джамаль Аль-Гандур ошибочно посчитал, что мяч вышел за пределы поля, прежде чем Санчес переправил его на Морьентеса. В результате — серия пенальти, где Хоакин допустил решающий промах.

Хоакин выигрывал с «Бетисом» Кубок Испании, выводил команду в Лигу чемпионов и привлек внимание Жозе Моуринью — коуч несколько раз напрямую общался с Санчесом по поводу перехода в «Челси». Абрамович согласовал трансфер за 40 млн евро, но Хоакин сам отказался — не представлял себя в Англии и хотел приносить пользу на родине.

Бедствующий «Бетис» вынужденно продал хавбека «Валенсии» за 25 млн евро.

Там он снова выиграл Кубок Короля, потом еще раз мелькнул в ЛЧ с «Малагой» (и забивал в четвертьфинале «Боруссии») и съездил-таки за границу, в «Фиорентину». Но ему всегда не хватало «Бетиса».

Вернувшись, Хоакин перешагнул отметку в 500 матчей в чемпионате Испании, забил прямым ударом с углового, а только что стал автором самого возрастного хет-трика в Ла Лиге — побит рекорд Альфредо Ди Стефано.

«Атлетик» успел отквитать два гола, но «Бетис» дожал победу — 3:2. Финальный свисток Хоакин встретил на поле.