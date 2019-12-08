Хоакин — недооцененная легенда: в 38 лет отгрузил первый в карьере хет-трик. За 20 минут!
Врубил режим Погребняка.
Врубил режим Погребняка.
8 декабря — ударный день для старичков. В Самаре дубль оформил 36-летний форвард «Урала» Павел Погребняк и помог своей команде дожать победу (3:2). Вскоре в Севилье зажег Хоакин Санчес. Ветерану 38 лет и 140 дней, он настоящая легенда «Бетиса» — и в 16-м туре примеры с «Атлетиком» он доказал это всем, кто еще не знал.
За первые 20 минут матча капитан оформил
Это было на второй минуте, а уже на 11-й Санчес выпросил передачу от Алекса Морено, подработал под правую и засадил — 2:0!
Третий удар «Бетиса» в створ — и третий гол, под копирку с предыдущим. Хоакин в свои 38 неудержим и на скорости!
И все это против «Атлетика», не проигрывавшего в семи предыдущих матчах и всухую обыгрывавшего «Барселону». Но какое до этого дело Хоакину — он сам забивал «Барсе» на «Камп Ноу» в прошлом сезоне и побеждал каталонцев 4:3.
Хоакин забросил гол и неделю назад, в ворота «Мальорки», с пенальти.
Санчес — один из самых ярких испанских вингеров XX века: он шестой в рейтинге лучших дриблеров топ-5 европейских лиг по подсчетам Opta с 2006 года (798 удачных обводок). Хоакин не застал золотую эру сборной Испании и не выиграл с ней ни одного титула. Яркое участие он принял, например, в чемпионате мира — 2002. Там голевая передача Хоакина помогла победить ЮАР на групповом этапе и чуть не вывела Испанию в полуфинал — судья Джамаль
Бедствующий «Бетис» вынужденно продал хавбека «Валенсии» за 25 млн евро.
Там он снова выиграл Кубок Короля, потом еще раз мелькнул в ЛЧ с «Малагой» (и забивал в четвертьфинале «Боруссии») и
Вернувшись, Хоакин перешагнул отметку в 500 матчей в чемпионате Испании, забил прямым ударом с углового, а только что стал автором самого возрастного
«Атлетик» успел отквитать два гола, но «Бетис» дожал победу — 3:2. Финальный свисток Хоакин встретил на поле.
Вчера
|Руби
|Гаиска Гаритано
|Санчес Родригес Хоакин(Эмерсон)
|2′
|Иньяки Уильямс
|44′
|Санчес Родригес Хоакин(Алекс Морено)
|11′
|Юри Берчиче(Унаи Лопес)
|75′
|Санчес Родригес Хоакин(Лорен Морон)
|20′
|1
|Васкес Хоэль Роблес
|1
|Унаи Симон
|4
|Зухаир Феддаль
|4
|Иньиго Мартинес
|5
|Марк Бартра
|5
|Йерай Альварес
|15
|Алекс Морено
|17
|Юри Берчиче
|22
|Эмерсон
|8
|Унаи Лопес
90+5′
|10
|Серхио Каналес
|14
|Дани Гарсия
|18
|Андрес Гуардадо
90+4′
|9
|Иньяки Уильямс
77′
|17
|Санчес Родригес Хоакин
|23
|Кенан Кодро
|32
|Эдгар Гонсалес
80′
|21
|Андер Капа
82′
|3
|Франсиско Фернандес Хави Гарсия
|12
|Гаиска Ларрасабаль
|16
|Лорен Морон
77′
|34
|Ойян Сансет
69′
|9
|Борха Иглесиас
|6
|Микель Сан-Хосе
86′
|20
|Диего Лайнес
73′
|11
|Иньиго Кордоба
45′
|21
|Вилфрид Каптум
74′
|3
|Унаи Нуньес
46′
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Валентин Писарро Гомес(Испания)