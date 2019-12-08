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19:14 (мск), источник: Sport24

Хоакин — недооцененная легенда: в 38 лет отгрузил первый в карьере хет-трик. За 20 минут!

Врубил режим Погребняка.

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8 декабря — ударный день для старичков. В Самаре дубль оформил 36-летний форвард «Урала» Павел Погребняк и помог своей команде дожать победу (3:2). Вскоре в Севилье зажег Хоакин Санчес. Ветерану 38 лет и 140 дней, он настоящая легенда «Бетиса» — и в 16-м туре примеры с «Атлетиком» он доказал это всем, кто еще не знал.

За первые 20 минут матча капитан оформил хет-трик! Трижды он поразил нижний левый угол ворот Унаи Симона. Первый гол для Хоакина сделал Эмерсон, продравшийся по правому флангу.

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Это было на второй минуте, а уже на 11-й Санчес выпросил передачу от Алекса Морено, подработал под правую и засадил — 2:0!

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Третий удар «Бетиса» в створ — и третий гол, под копирку с предыдущим. Хоакин в свои 38 неудержим и на скорости!

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И все это против «Атлетика», не проигрывавшего в семи предыдущих матчах и всухую обыгрывавшего «Барселону». Но какое до этого дело Хоакину — он сам забивал «Барсе» на «Камп Ноу» в прошлом сезоне и побеждал каталонцев 4:3.

Хоакин забросил гол и неделю назад, в ворота «Мальорки», с пенальти.

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Санчес — один из самых ярких испанских вингеров XX века: он шестой в рейтинге лучших дриблеров топ-5 европейских лиг по подсчетам Opta с 2006 года (798 удачных обводок). Хоакин не застал золотую эру сборной Испании и не выиграл с ней ни одного титула. Яркое участие он принял, например, в чемпионате мира — 2002. Там голевая передача Хоакина помогла победить ЮАР на групповом этапе и чуть не вывела Испанию в полуфинал — судья Джамаль Аль-Гандур ошибочно посчитал, что мяч вышел за пределы поля, прежде чем Санчес переправил его на Морьентеса. В результате — серия пенальти, где Хоакин допустил решающий промах.

Хоакин выигрывал с «Бетисом» Кубок Испании, выводил команду в Лигу чемпионов и привлек внимание Жозе Моуринью — коуч несколько раз напрямую общался с Санчесом по поводу перехода в «Челси». Абрамович согласовал трансфер за 40 млн евро, но Хоакин сам отказался — не представлял себя в Англии и хотел приносить пользу на родине.

Бедствующий «Бетис» вынужденно продал хавбека «Валенсии» за 25 млн евро.

Там он снова выиграл Кубок Короля, потом еще раз мелькнул в ЛЧ с «Малагой» (и забивал в четвертьфинале «Боруссии») и съездил-таки за границу, в «Фиорентину». Но ему всегда не хватало «Бетиса».

Вернувшись, Хоакин перешагнул отметку в 500 матчей в чемпионате Испании, забил прямым ударом с углового, а только что стал автором самого возрастного хет-трика в Ла Лиге — побит рекорд Альфредо Ди Стефано.

«Атлетик» успел отквитать два гола, но «Бетис» дожал победу — 3:2. Финальный свисток Хоакин встретил на поле.

Вчера хет-трик оформил и Лионель Месси — в матче с «Мальоркой». Самым ярким в той игре (и вообще в сезоне) стал гол Луиса Суареса. Странно, если вы еще не видели.

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Бетис
3:2
Первый тайм: 3:1
Атлетик
Футбол, Испания, Тур 168.12.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Benito Villamarin
Главные тренеры
РубиГаиска Гаритано
Голы
Санчес Родригес Хоакин(Эмерсон)2′
Иньяки Уильямс44′
Санчес Родригес Хоакин(Алекс Морено)11′
Юри Берчиче(Унаи Лопес)75′
Санчес Родригес Хоакин(Лорен Морон)20′
Составы команд
1Васкес Хоэль Роблес
1Унаи Симон
4Зухаир Феддаль
4Иньиго Мартинес
5Марк Бартра
5Йерай Альварес
15Алекс Морено
17Юри Берчиче
22Эмерсон
8Унаи Лопес
90+5′
10Серхио Каналес
14Дани Гарсия
18Андрес Гуардадо
90+4′
9Иньяки Уильямс
77′
17Санчес Родригес Хоакин
23Кенан Кодро
32Эдгар Гонсалес
80′
21Андер Капа
82′
3Франсиско Фернандес Хави Гарсия
12Гаиска Ларрасабаль
16Лорен Морон
77′
34Ойян Сансет
69′
9Борха Иглесиас
6Микель Сан-Хосе
86′
20Диего Лайнес
73′
11Иньиго Кордоба
45′
21Вилфрид Каптум
74′
3Унаи Нуньес
46′
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)8
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые3
12Фолы15
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВалентин Писарро Гомес(Испания)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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