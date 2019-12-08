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19:24 (мск), источник: Lenta.Ru

«Лестер» выиграл восьмой подряд матч в АПЛ

«Лестер» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в воскресенье, 8 декабря, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. На 20-й минуте лис вывел вперед Джейми Варди. Через 21 минуту Келечи Ихеаначо удвоил преимущество «лис». В добавленное к первому тайму время Джек Грилиш отыграл один мяч. На 49-й минуте Джонни Эванс забил третий гол «Лестера». Через 26 минут Варди оформил дубль.

Победа стала для «Лестера» восьмой подряд в матчах АПЛ. Команда с 38-ю очками занимает второе место в турнирной таблице. «Астон Вилла» с 15-ю очками находится на 18-й позиции.

В следующем туре «Лестер» 14 декабря на своем поле примет «Норвич». «Астон Вилла» в тот же день на выезде сыграет с «Шеффилдом».

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Астон Вилла
1:4
Первый тайм: 1:2
Лестер
Футбол, Англия, Тур 168.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Villa Park
Главные тренеры
Дин СмитБрендан Роджерс
Голы
Джек Грилиш(Эзри Конса)45+2′
Джейми Варди(Келечи Ихеаначо)20′
Келечи Ихеаначо41′
Джонатан Эванс(Джеймс Мэддисон)49′
Джейми Варди(Деннис Прат)75′
Составы команд
1Том Хитон
1Каспер Шмайхель
15Эзри Конса
4Чаглар Сеюнджю
27Ахмед Эль-Мохамади
6Джонатан Эванс
6Дуглас Луис
21Рикарду Перейра
45+1′
7Джон Макгинн
60′
8Юри Тилеманс
10Джек Грилиш
90+1′
10Джеймс Мэддисон
9Мораес Феррейра Уэсли
45+3′
25Уилфред Ндиди
21Анвар Эль-Гази
9Джейми Варди
18Мэт Таргетт
50′78′
3Бен Чилвелл
80′
24Фредерик Гильбер
2Джеймс Джастин
40Тайрон Мингс
13′23′
26Деннис Прат
76′
22Бьорн Энгелс
11Марк Олбрайтон
11Марвелус Накамба
36′59′
14Келечи Ихеаначо
38′64′
17Махмуд Хассан Трезеге
15Харви Барнс
Статистика
6Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)23
2Удары в створ8
0Штанги, перекладины0
8Угловые6
21Фолы15
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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