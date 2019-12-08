«Лестер» выиграл восьмой подряд матч в АПЛ
«Лестер» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 16-го тура Английской
«Лестер» на выезде обыграл «Астон Виллу» в матче 16-го тура Английской
Встреча прошла в воскресенье, 8 декабря, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. На 20-й минуте лис вывел вперед Джейми Варди. Через 21 минуту Келечи Ихеаначо удвоил преимущество «лис». В добавленное к первому тайму время Джек Грилиш отыграл один мяч. На 49-й минуте Джонни Эванс забил третий гол «Лестера». Через 26 минут Варди оформил дубль.
В следующем туре «Лестер» 14 декабря на своем поле примет «Норвич». «Астон Вилла» в тот же день на выезде сыграет с «Шеффилдом».
|Дин Смит
|Брендан Роджерс
|Джек Грилиш(Эзри Конса)
|45+2′
|Джейми Варди(Келечи Ихеаначо)
|20′
|Келечи Ихеаначо
|41′
|Джонатан Эванс(Джеймс Мэддисон)
|49′
|Джейми Варди(Деннис Прат)
|75′
|1
|Том Хитон
|1
|Каспер Шмайхель
|15
|Эзри Конса
|4
|Чаглар Сеюнджю
|27
|Ахмед Эль-Мохамади
|6
|Джонатан Эванс
|6
|Дуглас Луис
|21
|Рикарду Перейра
45+1′
|7
|Джон Макгинн
60′
|8
|Юри Тилеманс
|10
|Джек Грилиш
90+1′
|10
|Джеймс Мэддисон
|9
|Мораес Феррейра Уэсли
45+3′
|25
|Уилфред Ндиди
|21
|Анвар Эль-Гази
|9
|Джейми Варди
|18
|Мэт Таргетт
50′78′
|3
|Бен Чилвелл
80′
|24
|Фредерик Гильбер
|2
|Джеймс Джастин
|40
|Тайрон Мингс
13′23′
|26
|Деннис Прат
76′
|22
|Бьорн Энгелс
|11
|Марк Олбрайтон
|11
|Марвелус Накамба
36′59′
|14
|Келечи Ихеаначо
38′64′
|17
|Махмуд Хассан Трезеге
|15
|Харви Барнс
|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|23
|2
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|21
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)