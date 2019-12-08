«Лестер» выиграл восьмой подряд матч в АПЛ

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Встреча прошла в воскресенье, 8 декабря, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. На 20-й минуте лис вывел вперед Джейми Варди. Через 21 минуту Келечи Ихеаначо удвоил преимущество «лис». В добавленное к первому тайму время Джек Грилиш отыграл один мяч. На 49-й минуте Джонни Эванс забил третий гол «Лестера». Через 26 минут Варди оформил дубль.

Победа стала для «Лестера» восьмой подряд в матчах АПЛ. Команда с 38-ю очками занимает второе место в турнирной таблице. «Астон Вилла» с 15-ю очками находится на 18-й позиции.