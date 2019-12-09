Одноклубник Головина забыл свой номер и решил, что меняют его
Полузащитник «Монако» Тьемуэ Бакайоко попал в курьёзную ситуацию во время матча 17-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном» (3:0).
Полузащитник «Монако» Тьемуэ Бакайоко попал в курьёзную ситуацию во время матча 17-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном» (3:0).
Под занавес встречи тренерский штаб монегасков решил произвести замену и выпустить на поле нападающего
Ошибка Бакайоко вызвала смех не только у его одноклубников и его самого, но и у тренеров команды и судей.
«Монако», за который также выступает российский полузащитник Александр Головин, после 16 туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
|Леонарду Жардим
|Лука Элснер
|Виссам Бен Йеддер
|62′
|Гильермо Марипан(Александр Головин)
|66′
|Кейта Бальде
|69′
|40
|Бенжамен Леком
|1
|Режис Гюртнер
|3
|Гильермо Марипан
|3
|Артуро Калабрези
|31
|Жил Диаш
|12
|Бакай Дибасси
|25
|Камиль Глик
|25
|Жордан Лефор
|6
|Темуе Бакайоко
|27
|Орельен Шеджу
|4
|Сеск Фабрегас
|10
|Гаэль Какюта
|9
|Виссам Бен Йеддер
|6
|Тома Монкондюи
|11
|Желсон Мартинш
|17
|Алексис Блен
|5
|Жемерсон
59′
|14
|Хайтам Алеесами
65′
|12
|Рубен Агилар
|19
|Чадрак Аколо
|17
|Александр Головин
73′
|28
|Фуссени Диабате
75′
|8
|Адриэн Силва
|29
|Кантен Корнетт
|14
|Кейта Бальде
81′
|9
|Серу Гирасси
15′
|22
|Жан-Кевин Огюстен
|15
|Мусса Конате
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|5
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Жереми Стина(Франция)