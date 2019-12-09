Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
8.12
Сампдория
Парма
01
Футбол. Зарубежный
8.12
Леганес
Сельта
32
Футбол. Зарубежный
8.12
Болонья
Милан
23
Футбол. Зарубежный
8.12
Осасуна
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
8.12
Марсель
Бордо
31
Все события
Фоторепортажи
14Косторная с рекордом, Загитова — чисто. Короткая программа финала Гран-при
10«Спартак» проиграл «Ростову», а фанаты ушли с трибун
15:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Одноклубник Головина забыл свой номер и решил, что меняют его

Полузащитник «Монако» Тьемуэ Бакайоко попал в курьёзную ситуацию во время матча 17-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном» (3:0).

Наверх
Источник: AFP 2019

Под занавес встречи тренерский штаб монегасков решил произвести замену и выпустить на поле нападающего Жана-Кевина Огустена. На табличке резервного рефери загорелся 14-й номер, и Бакайоко посчитал, что поле должен покинуть именно он. Тьемуэ забыл, что после возвращения в клуб взял номер 6, а под 14-м номером, ранее принадлежавшим ему, в настоящее время выступает форвард Бальде Кейта.

Ошибка Бакайоко вызвала смех не только у его одноклубников и его самого, но и у тренеров команды и судей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Монако», за который также выступает российский полузащитник Александр Головин, после 16 туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Читайте также
Монако
3:0
Первый тайм: 0:0
Амьен
Футбол, Франция, Тур 177.12.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Stade Louis II, 4203 зрителя
Главные тренеры
Леонарду ЖардимЛука Элснер
Голы
Виссам Бен Йеддер62′
Гильермо Марипан(Александр Головин)66′
Кейта Бальде69′
Составы команд
40Бенжамен Леком
1Режис Гюртнер
3Гильермо Марипан
3Артуро Калабрези
31Жил Диаш
12Бакай Дибасси
25Камиль Глик
25Жордан Лефор
6Темуе Бакайоко
27Орельен Шеджу
4Сеск Фабрегас
10Гаэль Какюта
9Виссам Бен Йеддер
6Тома Монкондюи
11Желсон Мартинш
17Алексис Блен
5Жемерсон
59′
14Хайтам Алеесами
65′
12Рубен Агилар
19Чадрак Аколо
17Александр Головин
73′
28Фуссени Диабате
75′
8Адриэн Силва
29Кантен Корнетт
14Кейта Бальде
81′
9Серу Гирасси
15′
22Жан-Кевин Огюстен
15Мусса Конате
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)5
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые1
10Фолы8
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЖереми Стина(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амьен
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Что России делать дальше?
Решение ВАДА угрожает потерей Универсиады Екатеринбургом
Кажется, у Тедеско большие проблемы. Разбор фиаско «Спартака»
Хаос в биатлоне: как критерии отбора губят Россию
Ласицкене назвала приговор ВАДА позором, обвинив чиновников РФ
РУСАДА: Надо сделать выводы из решения WADA и двигаться дальше
Казах из «Ростова» забил «Спартаку» более, чем за все время в РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь