Одноклубник Головина забыл свой номер и решил, что меняют его

Под занавес встречи тренерский штаб монегасков решил произвести замену и выпустить на поле нападающего Жана-Кевина Огустена. На табличке резервного рефери загорелся 14-й номер, и Бакайоко посчитал, что поле должен покинуть именно он. Тьемуэ забыл, что после возвращения в клуб взял номер 6, а под 14-м номером, ранее принадлежавшим ему, в настоящее время выступает форвард Бальде Кейта.



Ошибка Бакайоко вызвала смех не только у его одноклубников и его самого, но и у тренеров команды и судей.