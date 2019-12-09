«Крузейро» вылетел впервые в истории. Фанаты клуба ломали кресла и жгли дымовые шашки

Источник: Reuters

«Крузейро» — в бразильской Серии Б. Вылет одной из 4 команд, ранее никогда не покидавших высшую бразильскую лигу, случился на выходных. Теперь только «Сан-Паулу», «Фламенго» и «Сантос» могут гордиться тем, что еще не вылетали.

Посмотрите на лица этих людей. Они явно не были к такому готовы.

Источник: Reuters

Источник: Reuters

Источник: Reuters

«Крузейро» завершил сезон поражением от «Палмейраса» (0:2) и результатом в 36 очков в 38-матчевом сезоне. Правда, клуб не спасла бы от вылета даже победа: главный конкурент «Крузейро» в борьбе за выживание, «Сеара», сыграл в последнем туре вничью и по определению обезопасил себя от Серии Б. Кстати, вместе с «Крузейро» вылетел «Шапекоэнсе».

Источник: Reuters

А матч «Крузейро» с «Палмейрасом» в итоге даже не доиграли. Болельщики начали выдергивать кресла и жечь дымовые шашки. Успокоить их не удалось и судья попросил команды уйти с поля за несколько минут до финального свистка.

Источник: Reuters

Источник: Reuters

Источник: Reuters

«Крузейро» — 4-кратный чемпион Бразилии, последний титул команда взяла совсем недавно — в 2014-м. Кроме того, команда дважды брала Кубок Либертадорес — в 1976-м и 1977-м.

Как видите по этой фотографии, хорошие времена «Крузейро» в прошлом. Как минимум на один сезон.