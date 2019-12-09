Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
8.12
Марсель
Бордо
31
Футбол. Зарубежный
8.12
Осасуна
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
8.12
Болонья
Милан
23
Футбол. Зарубежный
8.12
Сампдория
Парма
01
Футбол. Зарубежный
8.12
Леганес
Сельта
32
Все события
Фоторепортажи
12«Сити» проиграл манчестерское дерби
10«Спартак» проиграл «Ростову», а фанаты ушли с трибун
10:19 (мск), источник: Sports.Ru

«Крузейро» вылетел впервые в истории. Фанаты клуба ломали кресла и жгли дымовые шашки

98 лет такого не было.

Наверх
Источник: Reuters

«Крузейро» — в бразильской Серии Б. Вылет одной из 4 команд, ранее никогда не покидавших высшую бразильскую лигу, случился на выходных. Теперь только «Сан-Паулу», «Фламенго» и «Сантос» могут гордиться тем, что еще не вылетали.

Посмотрите на лица этих людей. Они явно не были к такому готовы.

Источник: Reuters
Источник: Reuters
Источник: Reuters

«Крузейро» завершил сезон поражением от «Палмейраса» (0:2) и результатом в 36 очков в 38-матчевом сезоне. Правда, клуб не спасла бы от вылета даже победа: главный конкурент «Крузейро» в борьбе за выживание, «Сеара», сыграл в последнем туре вничью и по определению обезопасил себя от Серии Б. Кстати, вместе с «Крузейро» вылетел «Шапекоэнсе».

Источник: Reuters

А матч «Крузейро» с «Палмейрасом» в итоге даже не доиграли. Болельщики начали выдергивать кресла и жечь дымовые шашки. Успокоить их не удалось и судья попросил команды уйти с поля за несколько минут до финального свистка.

Источник: Reuters
Источник: Reuters
Источник: Reuters
Во время загрузки произошла ошибка.

«Крузейро» — 4-кратный чемпион Бразилии, последний титул команда взяла совсем недавно — в 2014-м. Кроме того, команда дважды брала Кубок Либертадорес — в 1976-м и 1977-м.

Как видите по этой фотографии, хорошие времена «Крузейро» в прошлом. Как минимум на один сезон.

Источник: Reuters
Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Тени исчезают в полдень. Сегодня вынесут приговор спорту в РФ
Панарин и Георгиев вынесли «Вегас». «Рейнджерс» не остановить
Кажется, у Тедеско большие проблемы. Разбор фиаско «Спартака»
Хаос в биатлоне: как критерии отбора губят Россию
Бобровский отрабатывает миллионы. В клубе поверили в голкипера
Тринадцать побед и рекорд мира: сборная России — лучшая на ЧЕ
Казах из «Ростова» забил «Спартаку» более, чем за все время в РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь