Главный тренер «Кайрата» близок к попаданию в ТОП-10 лучших иностранных специалистов КПЛ

На данный момент 31-летний белорусский специалист занимает 16-е место, за проведенный сезон в алматинском клубе он набрал 68 очков в 33 матчах чемпионата, в среднем 2,06 очка за игру, что считается хорошим показателем. Чтобы попасть в десятку, ему необходимо добрать 26 баллов.

Это ему вполне по силам, учитывая его соглашение с южанами до 2021 года.

Приведший «Астану» к шестому чемпионству подряд Роман Григорчук располагается на 11-й позиции, за неполные два сезона 54-летний украинец набрал 92 очка в 42 матчах, в среднем 2,19 очка за игру.

Улучшить свое положение ему навряд ли удастся при идущих разговорах о планируемой тренерской рокировке в столичном клубе.

Ставший с «Ордабасы» бронзовым призером Кахабер Цхададзе оказался на четвертой строчке.