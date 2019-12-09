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12:43 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Кайрата» близок к попаданию в ТОП-10 лучших иностранных специалистов КПЛ

Наставник «Кайрата» Алексей Шпилевский, выигравший с алматинцами «серебро» в минувшем сезоне, может в следующем году ворваться в ТОП-10 лучших тренеров-легионеров казахстанской премьер-лиги по наибольшему количеству набранных очков, передает корреспондент Vesti.kz.

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На данный момент 31-летний белорусский специалист занимает 16-е место, за проведенный сезон в алматинском клубе он набрал 68 очков в 33 матчах чемпионата, в среднем 2,06 очка за игру, что считается хорошим показателем. Чтобы попасть в десятку, ему необходимо добрать 26 баллов.

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Это ему вполне по силам, учитывая его соглашение с южанами до 2021 года.

Приведший «Астану» к шестому чемпионству подряд Роман Григорчук располагается на 11-й позиции, за неполные два сезона 54-летний украинец набрал 92 очка в 42 матчах, в среднем 2,19 очка за игру.

Улучшить свое положение ему навряд ли удастся при идущих разговорах о планируемой тренерской рокировке в столичном клубе.

Ставший с «Ордабасы» бронзовым призером Кахабер Цхададзе оказался на четвертой строчке.

Руслан Ошуров  .

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