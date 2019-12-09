Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
8.12
Сампдория
Парма
01
Футбол. Зарубежный
8.12
Леганес
Сельта
32
Футбол. Зарубежный
8.12
Болонья
Милан
23
Футбол. Зарубежный
8.12
Осасуна
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
8.12
Марсель
Бордо
31
Все события
Фоторепортажи
14Косторная с рекордом, Загитова — чисто. Короткая программа финала Гран-при
10«Спартак» проиграл «Ростову», а фанаты ушли с трибун
13:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Сильные выдержат конкуренцию». Ловчев нашел позитив в отмене в КПЛ лимита на легионеров из России и стран ЕАЭС

Лучший футболист Казахстана 2002 года Евгений Ловчев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, как на казахстанском футболе может отразиться отмена статуса легионеров для игроков из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того он предположил, как сложится конкуренция между местными и иностранными игроками и дал совет молодым казахстанским футболистам.

Наверх

— Какое влияние окажет на казахстанский футбол решение об отмене статуса легионеров для игроков из стран-членов ЕАЭС, уровень чемпионата вырастет или нет?

— Сложно ответить, как скажется принятое решение на общем уровне чемпионата. В целом для футбола, на мой взгляд, это хорошо.

— Как в связи с этим может осуществляться комплектование клубов?

— Отличная возможность для «дельцов» увеличить свой заработок.

Читайте также
«Что будет со сборной Казахстана?». Лория назвал минусы в отмене лимита в КПЛ для России и других стран ЕАЭС

— Может ли произойти приток средних по классу игроков только потому, что они будут обладать гражданством стран ЕАЭС? Средних по казахстанским меркам.

— На мой взгляд и сегодня в командах хватает средних футболистов-легионеров. Дело не в открывшихся возможностях, а в отсутствии правильного алгоритма подписания игроков.

— Выдержат ли казахстанские футболисты конкуренцию?

— Сильные выдержат конкуренцию, слабым уже не будут платить настолько хорошие деньги и им придется пробовать себя за границей.

—  Что будет с молодыми казахстанскими игроками?

— Молодые футболисты должны на это отреагировать правильно и стать намного агрессивней в моменты завоевания своего места на поле, так как конкуренция возросла.

28 ноября исполком Казахстанской федерации футбола объявил об отмене статуса «не воспитанник казахстанского футбола» для граждан стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Отметим, членами ЕАЭС наряду с Казахстаном являются Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия.

Евгений Ловчев-младший выступал в составе «Жениса», «Кайрата», «Шахтера», «Тобола» и сборной Казахстана. В 2001 и 2004 году он становился чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Кубка страны в сезонах 2000/01 и 2002 соответственно. В 2002 году он был признан лучшим игроком Казахстана.

Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Команда казахстанца по Dota 2 сыграет с финалистом чемпионата мира
Что России делать дальше?
Решение ВАДА угрожает потерей Универсиады Екатеринбургом
Кажется, у Тедеско большие проблемы. Разбор фиаско «Спартака»
Хаос в биатлоне: как критерии отбора губят Россию
Ласицкене назвала приговор ВАДА позором, обвинив чиновников РФ
РУСАДА: Надо сделать выводы из решения WADA и двигаться дальше
Казах из «Ростова» забил «Спартаку» более, чем за все время в РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь