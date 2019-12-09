«Сильные выдержат конкуренцию». Ловчев нашел позитив в отмене в КПЛ лимита на легионеров из России и стран ЕАЭС

— Какое влияние окажет на казахстанский футбол решение об отмене статуса легионеров для игроков из стран-членов ЕАЭС, уровень чемпионата вырастет или нет?
— Сложно ответить, как скажется принятое решение на общем уровне чемпионата. В целом для футбола, на мой взгляд, это хорошо.
— Как в связи с этим может осуществляться комплектование клубов?
— Отличная возможность для «дельцов» увеличить свой заработок.
— Может ли произойти приток средних по классу игроков только потому, что они будут обладать гражданством стран ЕАЭС? Средних по казахстанским меркам.
— На мой взгляд и сегодня в командах хватает средних футболистов-легионеров. Дело не в открывшихся возможностях, а в отсутствии правильного алгоритма подписания игроков.
— Выдержат ли казахстанские футболисты конкуренцию?
— Сильные выдержат конкуренцию, слабым уже не будут платить настолько хорошие деньги и им придется пробовать себя за границей.
— Что будет с молодыми казахстанскими игроками?
— Молодые футболисты должны на это отреагировать правильно и стать намного агрессивней в моменты завоевания своего места на поле, так как конкуренция возросла.
28 ноября исполком Казахстанской федерации футбола объявил об отмене статуса «не воспитанник казахстанского футбола» для граждан стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Отметим, членами ЕАЭС наряду с Казахстаном являются Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия.
Евгений Ловчев-младший выступал в составе «Жениса», «Кайрата», «Шахтера», «Тобола» и сборной Казахстана. В 2001 и 2004 году он становился чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Кубка страны в сезонах 2000/01 и 2002 соответственно. В 2002 году он был признан лучшим игроком Казахстана.