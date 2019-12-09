«Сильные выдержат конкуренцию». Ловчев нашел позитив в отмене в КПЛ лимита на легионеров из России и стран ЕАЭС

— Какое влияние окажет на казахстанский футбол решение об отмене статуса легионеров для игроков из стран-членов ЕАЭС, уровень чемпионата вырастет или нет?

— Сложно ответить, как скажется принятое решение на общем уровне чемпионата. В целом для футбола, на мой взгляд, это хорошо.

— Как в связи с этим может осуществляться комплектование клубов?

— Отличная возможность для «дельцов» увеличить свой заработок.

— Может ли произойти приток средних по классу игроков только потому, что они будут обладать гражданством стран ЕАЭС? Средних по казахстанским меркам.

— На мой взгляд и сегодня в командах хватает средних футболистов-легионеров. Дело не в открывшихся возможностях, а в отсутствии правильного алгоритма подписания игроков.

— Выдержат ли казахстанские футболисты конкуренцию?

— Сильные выдержат конкуренцию, слабым уже не будут платить настолько хорошие деньги и им придется пробовать себя за границей.

— Что будет с молодыми казахстанскими игроками?

— Молодые футболисты должны на это отреагировать правильно и стать намного агрессивней в моменты завоевания своего места на поле, так как конкуренция возросла.

28 ноября исполком Казахстанской федерации футбола объявил об отмене статуса «не воспитанник казахстанского футбола» для граждан стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Отметим, членами ЕАЭС наряду с Казахстаном являются Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия.