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13:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Гвардиола заявил о невозможности конкурировать с «Ливерпулем»

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о перспективах своей команды после поражения от МЮ в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Mirror.

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«“Манчестер Юнайтед” качественно играет в защите и на контратаках. Мы должны это принять. Это уровень, с которым мы сталкиваемся в матчах против “Ливерпуля”, “Барселоны”, “Реала”, “Ювентуса”», — заявил специалист.

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По мнению Гвардиолы, сейчас его команда не может конкурировать с ведущими клубами Европы.

Испанский тренер отметил, что осознание этого факта должно помочь его команде стать лучше и начать двигаться вперед.

Матч «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед» прошел в субботу, 7 декабря, и завершился победой красных дьяволов со счетом 2:1.

После 16 туров действующий чемпион Англии «Сити» отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков.

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Манчестер Сити
1:2
Первый тайм: 0:2
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 167.12.2019, 20:30 (МСК UTC+3)Etihad Stadium, 54403 зрителя
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаУле Гуннар Сульшер
Голы
Николас Отаменди(Рияд Махрез)85′
Маркус Рэшфорд23′
Антони Марсьяль(Дэниэл Джеймс)29′
Составы команд
31Эдерсон
1Давид де Хеа
54′
2Кайл Уокер
90+4′
29Аарон Ван-Биссака
12Хосе Анхель Анхелиньо
2Виктор Линделеф
25Фернандинью
5Харри Магуайр
17Кевин Де Брейне
79′
17Фред
21Давид Сильва
39Скотт Мактоминэй
9Габриэл Жезус
21Дэниэл Джеймс
7Рахим Стерлинг
10Маркус Рэшфорд
5Джон Стоунс
59′
23Люк Шоу
88′
30Николас Отаменди
18Эшли Янг
20Бернарду Силва
22′65′
14Джесси Лингард
89′
26Рияд Махрез
38Аксель Туанзебе
16Родриго Эрнандес
86′
9Антони Марсьяль
74′
8Илкай Гюндоган
15Андреас Перейра
74′
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
23Удары (всего)11
5Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
16Угловые3
10Фолы10
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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