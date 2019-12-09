Гвардиола заявил о невозможности конкурировать с «Ливерпулем»
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о перспективах своей команды после поражения от МЮ в матче 16-го тура Английской
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о перспективах своей команды после поражения от МЮ в матче 16-го тура Английской
«“Манчестер Юнайтед” качественно играет в защите и на контратаках. Мы должны это принять. Это уровень, с которым мы сталкиваемся в матчах против “Ливерпуля”, “Барселоны”, “Реала”, “Ювентуса”», — заявил специалист.
По мнению Гвардиолы, сейчас его команда не может конкурировать с ведущими клубами Европы.
Испанский тренер отметил, что осознание этого факта должно помочь его команде стать лучше и начать двигаться вперед.
Матч «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед» прошел в субботу, 7 декабря, и завершился победой красных дьяволов со счетом 2:1.
После 16 туров действующий чемпион Англии «Сити» отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков.
|Хосеп Гвардьола
|Уле Гуннар Сульшер
|Николас Отаменди(Рияд Махрез)
|85′
|Маркус Рэшфорд
|23′
|Антони Марсьяль(Дэниэл Джеймс)
|29′
|31
|Эдерсон
|1
|Давид де Хеа
54′
|2
|Кайл Уокер
90+4′
|29
|Аарон Ван-Биссака
|12
|Хосе Анхель Анхелиньо
|2
|Виктор Линделеф
|25
|Фернандинью
|5
|Харри Магуайр
|17
|Кевин Де Брейне
79′
|17
|Фред
|21
|Давид Сильва
|39
|Скотт Мактоминэй
|9
|Габриэл Жезус
|21
|Дэниэл Джеймс
|7
|Рахим Стерлинг
|10
|Маркус Рэшфорд
|5
|Джон Стоунс
59′
|23
|Люк Шоу
88′
|30
|Николас Отаменди
|18
|Эшли Янг
|20
|Бернарду Силва
22′65′
|14
|Джесси Лингард
89′
|26
|Рияд Махрез
|38
|Аксель Туанзебе
|16
|Родриго Эрнандес
86′
|9
|Антони Марсьяль
74′
|8
|Илкай Гюндоган
|15
|Андреас Перейра
74′
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|23
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|16
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)