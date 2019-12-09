Гвардиола заявил о невозможности конкурировать с «Ливерпулем»

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«“Манчестер Юнайтед” качественно играет в защите и на контратаках. Мы должны это принять. Это уровень, с которым мы сталкиваемся в матчах против “Ливерпуля”, “Барселоны”, “Реала”, “Ювентуса”», — заявил специалист.

По мнению Гвардиолы, сейчас его команда не может конкурировать с ведущими клубами Европы.

Испанский тренер отметил, что осознание этого факта должно помочь его команде стать лучше и начать двигаться вперед.

Матч «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед» прошел в субботу, 7 декабря, и завершился победой красных дьяволов со счетом 2:1.