Форвард сборной Казахстана стал самым успешным среди арендованных игроков в КПЛ

Как известно, 28-летний форвард в начале 2017 года был арендован «Тоболом» у «Астаны». На момент перехода в костанайский клуб он стоил всего 400 тысяч евро. Но удачная игра за костанайцев, за которых забил десять голов и отдал восемь ассистов в 27 матчах КПЛ, позволила ему подорожать до одного миллиона евро. За последние девять лет ни одному другому игроку не удавалось так существенно подскочить в цене.

На данный момент рыночная стоимость Щеткина, проведшего минувший сезон на правах аренды в «Ордабасы», оценивается в 1,8 миллиона евро, максимально она достигала отметки в два миллиона.

В сезоне 2019 года лучшие показатели в трансферной стоимости оказались только у двух легионеров «Ордабасы» — Жоао Пауло и Мая Махлангу. Оба подорожали на 300 тысяч евро: бразилец с 1,3 до 1,6 миллиона евро, южноафриканец — с одного до 1,3 миллиона евро. В начале года они были арендованы у болгарского «Лудогорца».