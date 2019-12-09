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13:25 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана стал самым успешным среди арендованных игроков в КПЛ

Нападающий сборной Казахстана по футболу Алексей Щеткин стал самым успешным игроком КПЛ среди тех, чья рыночная стоимость увеличивалась во время аренды, передает корреспондент Vesti.kz.

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Как известно, 28-летний форвард в начале 2017 года был арендован «Тоболом» у «Астаны». На момент перехода в костанайский клуб он стоил всего 400 тысяч евро. Но удачная игра за костанайцев, за которых забил десять голов и отдал восемь ассистов в 27 матчах КПЛ, позволила ему подорожать до одного миллиона евро. За последние девять лет ни одному другому игроку не удавалось так существенно подскочить в цене.

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На данный момент рыночная стоимость Щеткина, проведшего минувший сезон на правах аренды в «Ордабасы», оценивается в 1,8 миллиона евро, максимально она достигала отметки в два миллиона.

В сезоне 2019 года лучшие показатели в трансферной стоимости оказались только у двух легионеров «Ордабасы» — Жоао Пауло и Мая Махлангу. Оба подорожали на 300 тысяч евро: бразилец с 1,3 до 1,6 миллиона евро, южноафриканец — с одного до 1,3 миллиона евро. В начале года они были арендованы у болгарского «Лудогорца».

Отметим, что в КПЛ-2019 чемпионский титул в шестой раз подряд завоевала «Астана». Второе и третье места заняли «Кайрат» и «Ордабасы», Кубок страны достался «Кайсару», а вместе с ним и путевка во второй квалификационный раунд Лиги Европы. «Тараз» в переходных матчах с «Акжайыком» сохранил прописку в классе сильнейших.

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