Марцел Личка покидает пост главного тренера ФК «Динамо-Брест»

Руководство футбольного клуба «Динамо-Брест» приняло решение не продлевать контракт с чешским специалистом на следующий сезон. Клуб благодарит Марцела Личку за проделанную работу и яркий «золотой» год.

В структуре брестского «Динамо» Марцел Личка, которому сейчас 42 года, начал работать в 2018 году в качестве ассистента Радослава Латала. Затем он был помощником Сергея Ковальчука, а потом Алексея Шпилевского, которого сменил на посту главного тренера.

В 2019 году под руководством Марцела Лички брестское «Динамо» впервые в своей истории стало чемпионом Беларуси, а также выиграло Суперкубок страны.