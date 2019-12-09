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13:31 (мск), источник: БЕЛТА

Марцел Личка покидает пост главного тренера ФК «Динамо-Брест»

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка покидает свой пост. Такая информация размещена на официальном сайте футбольного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Руководство футбольного клуба «Динамо-Брест» приняло решение не продлевать контракт с чешским специалистом на следующий сезон. Клуб благодарит Марцела Личку за проделанную работу и яркий «золотой» год.

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В структуре брестского «Динамо» Марцел Личка, которому сейчас 42 года, начал работать в 2018 году в качестве ассистента Радослава Латала. Затем он был помощником Сергея Ковальчука, а потом Алексея Шпилевского, которого сменил на посту главного тренера.

В 2019 году под руководством Марцела Лички брестское «Динамо» впервые в своей истории стало чемпионом Беларуси, а также выиграло Суперкубок страны.

Набрав 72 очка, брестское «Динамо» стало недосягаемо для преследователя 15-кратного чемпиона Беларуси борисовского БАТЭ, который с 2006 года никому не отдавал пальму первенства.

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