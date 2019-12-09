Футболист сборной Румынии получил предложение из Казахстана на полмиллиона евро

По информации источника, Нистор недоволен задержкой зарплаты в клубе и намерен покинуть команду, если ситуация не исправится.

Отмечается, что у 31-летнего полузащитника есть предложения из Саудовской Аравии, Турции и Казахстана.

Все клубы предлагают румыну зарплату в 500 тысяч евро за сезон.

При этом в «Динамо» игрок зарабатывает 156 тысяч евро за сезон.

В текущем сезоне за «Динамо» хавбек провел 15 матчей, забил один гол и отдал десять голевых передач.