Футболист сборной Румынии получил предложение из Казахстана на полмиллиона евро
Полузащитник бухарестского «Динамо» и сборной Румынии по футболу Дан Нистор может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает Fanatik.ro.
Полузащитник бухарестского «Динамо» и сборной Румынии по футболу Дан Нистор может продолжить карьеру в Казахстане, сообщает Fanatik.ro.
По информации источника, Нистор недоволен задержкой зарплаты в клубе и намерен покинуть команду, если ситуация не исправится.
Отмечается, что у 31-летнего полузащитника есть предложения из Саудовской Аравии, Турции и Казахстана.
Все клубы предлагают румыну зарплату в 500 тысяч евро за сезон.
При этом в «Динамо» игрок зарабатывает 156 тысяч евро за сезон.
В текущем сезоне за «Динамо» хавбек провел 15 матчей, забил один гол и отдал десять голевых передач.
По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Нистора оценивается в миллион евро.