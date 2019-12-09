Вратарь сборной Болгарии может продолжить карьеру в Казахстане
Софийская «Славия» может продать своего вратаря Георги Георгиева в Казахстан, передает корреспондент Vesti.kz.
Софийская «Славия» может продать своего вратаря Георги Георгиева в Казахстан, передает корреспондент Vesti.kz.
Местные СМИ пишут, что он покинет болгарский клуб после 20-го тура (
При этом в «Славии» хотят получить за него хоть
Интерес к 31-летнему Георгиеву проявляют клубы из Казахстана, Армении и Азербайджана. Вратарь считается одним из лидеров нынешней «Славии», идущей на пятом месте после 19 игр, и вызывается в сборную Болгарии, за которую провел два матча в ноябре 2019 года.
Прежде Георгиев уже играл за границей, а именно за молдавские «Шериф», «Тирасполь» и «Дачию», иранские «Нафт Масжет Сюлейман», «Гостареш Фулад». На родине выступал за «Свиленград», «Локомотив» (Мездра), «Миньор», «Сливен», «Ботев», «Пирин», «Верею». Текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в 250 тысяч евро.