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16:37 (мск), источник: Vesti.kz

Вратарь сборной Болгарии может продолжить карьеру в Казахстане

Софийская «Славия» может продать своего вратаря Георги Георгиева в Казахстан, передает корреспондент Vesti.kz.

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Местные СМИ пишут, что он покинет болгарский клуб после 20-го тура (13—15 декабря), когда в национальном чемпионате завершится первый этап.

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При этом в «Славии» хотят получить за него хоть какую-нибудь компенсацию.

Интерес к 31-летнему Георгиеву проявляют клубы из Казахстана, Армении и Азербайджана. Вратарь считается одним из лидеров нынешней «Славии», идущей на пятом месте после 19 игр, и вызывается в сборную Болгарии, за которую провел два матча в ноябре 2019 года.

Прежде Георгиев уже играл за границей, а именно за молдавские «Шериф», «Тирасполь» и «Дачию», иранские «Нафт Масжет Сюлейман», «Гостареш Фулад». На родине выступал за «Свиленград», «Локомотив» (Мездра), «Миньор», «Сливен», «Ботев», «Пирин», «Верею». Текущая рыночная стоимость футболиста оценивается в 250 тысяч евро.

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Вратарь сборной Болгарии может продолжить карьеру в Казахстане
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