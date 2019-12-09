Вратарь сборной Болгарии может продолжить карьеру в Казахстане

Местные СМИ пишут, что он покинет болгарский клуб после 20-го тура ( 13—15 декабря ), когда в национальном чемпионате завершится первый этап.

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При этом в «Славии» хотят получить за него хоть какую-нибудь компенсацию.

Интерес к 31-летнему Георгиеву проявляют клубы из Казахстана, Армении и Азербайджана. Вратарь считается одним из лидеров нынешней «Славии», идущей на пятом месте после 19 игр, и вызывается в сборную Болгарии, за которую провел два матча в ноябре 2019 года.