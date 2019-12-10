«Арсенал» забил три мяча за девять минут и обыграл «Вест Хэм» в дерби

Источник: AP 2019

Встреча прошла в понедельник, 9 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Хозяев на 38-й минуте вывел вперед Анджело Огбонна. В промежуток с 60-й по 69-ю минуты «канониры» забили три мяча. Отличились Габриэл Мартинелли, Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Арсенал» прервал серию из семи матчей без побед в АПЛ, набрал 22 очка и вышел на девятое место в турнирной таблице. В активе «Вест Хэма» 16 очков, команда находится на 16-й позиции.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3911nO7wY_s" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.