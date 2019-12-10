«Арсенал» забил три мяча за девять минут и обыграл «Вест Хэм» в дерби
«Арсенал» на выезде обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби в рамках 16-го тура Английской
«Арсенал» на выезде обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби в рамках 16-го тура Английской
Встреча прошла в понедельник, 9 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Хозяев на 38-й минуте вывел вперед Анджело Огбонна. В промежуток с 60-й по 69-ю минуты «канониры» забили три мяча. Отличились Габриэл Мартинелли, Николя Пепе и
«Арсенал» прервал серию из семи матчей без побед в АПЛ, набрал 22 очка и вышел на девятое место в турнирной таблице. В активе «Вест Хэма» 16 очков, команда находится на 16-й позиции.
В следующем туре «Арсенал» 15 декабря на своем поле примет «Манчестер Сити». «Вест Хэм» днем ранее на выезде встретится с «Саутгемптоном».
|Мануэль Пеллегрини
|Фредди Юнгберг
|Анджело Огбонна(Пабло Форнальс)
|38′
|Габриел Мартинелли(Сеад Колашинац)
|60′
|Николя Пепе(Пьер-Эмерик Обамеянг)
|66′
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|69′
|25
|Дэвид Мартин
|1
|Бернд Лено
|4
|Фабиан Бальбуэна
|5
|Сократис Папастатопулос
|21
|Анджело Огбонна
|21
|Калум Чемберс
|24
|Райан Фредерикс
|10
|Месут Езил
|16
|Марк Нобл
|11
|Лукас Торрейра
|18
|Пабло Форнальс
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|41
|Деклан Райс
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|30
|Майкл Антонио
|35
|Габриел Мартинелли
|3
|Аарон Крессуэлл
49′51′
|3
|Киран Тирни
29′
|26
|Артур Масуаку
|31
|Сеад Колашинац
|8
|Перейра Гомес Фелипе Андерсон
70′
|34
|Гранит Джака
86′
|22
|Себастьен Алле
|29
|Маттео Гендузи
|11
|Роберт Снодграсс
24′78′
|19
|Николя Пепе
88′
|37
|Натан Холланд
|24
|Рис Нелсон
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)