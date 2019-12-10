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08:54 (мск), источник: Lenta.Ru

«Арсенал» забил три мяча за девять минут и обыграл «Вест Хэм» в дерби

«Арсенал» на выезде обыграл «Вест Хэм» в лондонском дерби в рамках 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча прошла в понедельник, 9 декабря, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Хозяев на 38-й минуте вывел вперед Анджело Огбонна. В промежуток с 60-й по 69-ю минуты «канониры» забили три мяча. Отличились Габриэл Мартинелли, Николя Пепе и Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Арсенал» прервал серию из семи матчей без побед в АПЛ, набрал 22 очка и вышел на девятое место в турнирной таблице. В активе «Вест Хэма» 16 очков, команда находится на 16-й позиции.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Арсенал» 15 декабря на своем поле примет «Манчестер Сити». «Вест Хэм» днем ранее на выезде встретится с «Саутгемптоном».

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Вест Хэм Юнайтед
1:3
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 169.12.2019, 23:00 (МСК UTC+3)London Stadium
Главные тренеры
Мануэль ПеллегриниФредди Юнгберг
Голы
Анджело Огбонна(Пабло Форнальс)38′
Габриел Мартинелли(Сеад Колашинац)60′
Николя Пепе(Пьер-Эмерик Обамеянг)66′
Пьер-Эмерик Обамеянг69′
Составы команд
25Дэвид Мартин
1Бернд Лено
4Фабиан Бальбуэна
5Сократис Папастатопулос
21Анджело Огбонна
21Калум Чемберс
24Райан Фредерикс
10Месут Езил
16Марк Нобл
11Лукас Торрейра
18Пабло Форнальс
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
41Деклан Райс
14Пьер-Эмерик Обамеянг
30Майкл Антонио
35Габриел Мартинелли
3Аарон Крессуэлл
49′51′
3Киран Тирни
29′
26Артур Масуаку
31Сеад Колашинац
8Перейра Гомес Фелипе Андерсон
70′
34Гранит Джака
86′
22Себастьен Алле
29Маттео Гендузи
11Роберт Снодграсс
24′78′
19Николя Пепе
88′
37Натан Холланд
24Рис Нелсон
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)10
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
12Фолы6
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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  • Гол с пенальти
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