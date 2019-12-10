FT: Инвестор из США выступил с предложением о приобретении ФК «Челси»

Подобное предложение совладелец профессионального бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Боэли сделал в минувшем месяце, однако оно не соответствовало оценке стоимости «Челси» в размере £3 млрд ($3,5 млрд), установленной, как полагают Абрамовичем, отметил источник.
Предложение Боэли было отвергнуто, тем не менее бизнесмен из США по-прежнему заинтересован в заключении сделки, говорится в материале. Представитель заокеанского инвестора отказался от комментариев, не удалось получить их и от «Челси».
Абрамович ранее отклонил предложение о покупке «Челси», последовавшее от богатейшего предпринимателя Великобритании, промышленника и финансиста Джима Рэтклиффа. Интерес к приобретению «Челси» проявила и американская инвестиционная компания Silver Lake, которая в конце ноября приобрела пакет акций на сумму $500 млн у компании City Football Group (CFG), владеющей английским футбольным клубом «Манчестер Сити».
Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за £140 млн ($166 млн) у предпринимателя Кена Бейтса. После этого у клуба начался самый успешный период в истории. «Челси» пять раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок Англии и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов (2012). Также команда пять раз становилась обладателем Кубка Англии и три раза выигрывала Кубок английской лиги.