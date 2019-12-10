FT: Инвестор из США выступил с предложением о приобретении ФК «Челси»

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Подобное предложение совладелец профессионального бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Боэли сделал в минувшем месяце, однако оно не соответствовало оценке стоимости «Челси» в размере £3 млрд ($3,5 млрд), установленной, как полагают Абрамовичем, отметил источник.

Предложение Боэли было отвергнуто, тем не менее бизнесмен из США по-прежнему заинтересован в заключении сделки, говорится в материале. Представитель заокеанского инвестора отказался от комментариев, не удалось получить их и от «Челси».

Абрамович ранее отклонил предложение о покупке «Челси», последовавшее от богатейшего предпринимателя Великобритании, промышленника и финансиста Джима Рэтклиффа. Интерес к приобретению «Челси» проявила и американская инвестиционная компания Silver Lake, которая в конце ноября приобрела пакет акций на сумму $500 млн у компании City Football Group (CFG), владеющей английским футбольным клубом «Манчестер Сити».