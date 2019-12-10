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12:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» не отдаст защитника сборной Казахстана участнику Лиги Европы

ФК «Астана» предоставит шанс игроку сборной Казахстана Сергею Малому, сообщает корреспондент Vesti.kz. 29-летний футболист отправится с командой на зимние учебно-тренировочные сборы в начале будущего года.

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Малый отыграл сезон-2019 в аренде в шымкентском «Ордабасы» и помог клубу завоевать бронзовые медали чемпионата. Летом 2020 года команда примет участие в квалификации Лиги Европы.

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В минувшем сезоне центральный защитник сыграл в КПЛ 29 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи. Также он провел четыре игры в квалификации Лиги Европы и отыграл все десять встреч в составе сборной Казахстана в отборе на Евро-2020.

Контракт с «Астаной» у Малого истекает летом будущего года. Столичный клуб намерен оставить игрока у себя, несмотря на интерес со стороны «Ордабасы».

Ранее стало известно о том, что «Астана» планирует вернуть из аренды нападающего Алексея Щеткина и вратаря Дмитрия Непогодова, который составит конкуренцию Ненаду Эричу.

В Казахстане воспитанник украинской школы футбола появился в 2013 году, подписав контракт с карагандинским «Шахтером». Также играл за «Иртыш» и «Тобол», находясь там в аренде. За несколько сезонов трижды становился чемпионом страны, дважды завоевывал Кубок и один раз — Суперкубок Казахстана. За сборную Казахстана Малый провел 39 матчей, по этому показателю попав в пятерку рекордсменов среди защитников.

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