«Астана» не отдаст защитника сборной Казахстана участнику Лиги Европы

Малый отыграл сезон-2019 в аренде в шымкентском «Ордабасы» и помог клубу завоевать бронзовые медали чемпионата. Летом 2020 года команда примет участие в квалификации Лиги Европы.

В минувшем сезоне центральный защитник сыграл в КПЛ 29 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи. Также он провел четыре игры в квалификации Лиги Европы и отыграл все десять встреч в составе сборной Казахстана в отборе на Евро-2020.

Контракт с «Астаной» у Малого истекает летом будущего года. Столичный клуб намерен оставить игрока у себя, несмотря на интерес со стороны «Ордабасы».

Ранее стало известно о том, что «Астана» планирует вернуть из аренды нападающего Алексея Щеткина и вратаря Дмитрия Непогодова, который составит конкуренцию Ненаду Эричу.