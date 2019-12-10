«Тобол» может подписать футболиста сборной Армении
Игрок сборной Армении по футболу Петрос Аветисян попал в сферу интересов «Тобола», сообщают Vesti.kz.
Игрок сборной Армении по футболу Петрос Аветисян попал в сферу интересов «Тобола», сообщают Vesti.kz.
В прошлом сезоне полузащитник играл против костанайского клуба в Лиге Европы, а теперь может подписать с ним контракт в ближайшие трансферное окно.
В 2019 году Аветисян выступал за один из сильнейших клубов своей страны — «Арарат Армения», а ранее защищал цвета «Пюника». Именно в составе последнего игроку довелось сыграть против «Тобола» в квалификации ЛЕ. Тогда армянский клуб сенсационно выбил костанайцев из турнира.
За сборную Армении Аветисян сыграл в пяти официальных матчах. В первом круге нынешнего чемпионата страны 23-летний хавбекзабил три гола и отдал одну голевую передачу в 12 матчах. Также полузащитник забил три гола в девяти матчах квалификации ЛЕ и ЛЧ сезона 2019/20.
Напомним, что в связи с принятыми поправками в регламенте чемпионата Казахстана со следующего сезона игроки из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в КПЛ. То есть Аветисян, будучи игроком из Армении, потенциально не будет заявлен за «Тобол» как легионер.