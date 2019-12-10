«Тобол» может подписать футболиста сборной Армении

В прошлом сезоне полузащитник играл против костанайского клуба в Лиге Европы, а теперь может подписать с ним контракт в ближайшие трансферное окно.

В 2019 году Аветисян выступал за один из сильнейших клубов своей страны — «Арарат Армения», а ранее защищал цвета «Пюника». Именно в составе последнего игроку довелось сыграть против «Тобола» в квалификации ЛЕ. Тогда армянский клуб сенсационно выбил костанайцев из турнира.

За сборную Армении Аветисян сыграл в пяти официальных матчах. В первом круге нынешнего чемпионата страны 23-летний хавбекзабил три гола и отдал одну голевую передачу в 12 матчах. Также полузащитник забил три гола в девяти матчах квалификации ЛЕ и ЛЧ сезона 2019/20.