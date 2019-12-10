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15:29 (мск), источник: Vesti.kz

Источник: Российский клуб из группы Лиги чемпионов сделал предложение Исламхану

Полузащитник и капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан получил предложение от московского «Локомотива». Об этом сообщил журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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Источник: Reuters

Контракт Исламхана с «Кайрата» подошел к завершению. Ожидается, что он примет предложение «Локо».

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«У Исламхана закончился контракт с алматинцами, но было джентльменское соглашение с Кайратом Боранбаевым: если у него будет вариант, он сообщит о нем хозяину алматинского клуба. И если получит “благословение” от Кайрата Советаевича, то подпишет соглашение с новой командой. Такой вариант исключил главное — отъезд футболиста в стан соперников из КПЛ — “Астаны”, “Ордабасы” и “Тобола”. Ладно, не буду томить вас и сообщаю о потенциальном месте работе Бауыржана. Итак, он имеет предложение от московского “Локомотива”. И, скорее всего, согласится на него», — написал Кожахмет.

Отметим, что «Локо» ушел на зимний перерыв на пятом месте, но при этом у москвичей столько же очков, сколько и у идущего третьим «Ростова», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Команде Юрия Семина осталось провести один матч до конца 2019 года — в ночь с 11 на 12 декабря против «Атлетико» в рамках группы Лиги чемпионов.

26-летний Исламхан выступал за «Кайрат» с 2014 года. На родине он также играл за родной «Тараз» и «Астану», а в 2013 году перешел в российскую «Кубань», но за главную команду в итоге не дебютировал.

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