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17:01 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-форвард «Окжетпеса» Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры игрока

Бывший футболист «Окжетпеса» и сборной России Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры.

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фотографий
9
фотографий

Его последним клубом стал армянский «Пюник». Команду из Еревана Сычев пополнил 31 августа, но в итоге не сыграл ни одного матча.

«Этот день наступает в жизни каждого, кто посвятил себя спорту. Для одних это холодное, взвешенное решение, для других — мысль, к которой приходишь лишь со временем. Я скорее из второй категории. Футбол для меня всегда был жизнью, даже больше. Я всегда любил только футбол в себе, а не наоборот. Это моя любимая игра, а заканчивать игру я не любил с детства. Но игра прекрасна, когда на поле ты можешь забыть обо всем. В последнее время это давалось мне уже не так легко. Я принял решение завершить игровую карьеру. Не могу сказать, что реализовал себя полностью, но и жаловаться на судьбу мне грех. Это был большой, интересный, непростой путь. Мой путь, который теперь заканчивается. Я благодарю всех тренеров, с которыми пересекался — за веру в меня, терпение и опыт. Буду скучать по всем, с кем играл, ведь быть частью команды — лучшее, что есть в футболе. Отдельное спасибо болельщикам — вы наполняли смыслом мою футбольную жизнь. Я играл для вас, мы вместе переживали радость побед и горечь поражений, и я всегда чувствовал вашу поддержку, особенно когда было очень тяжело. Оставить след в ваших сердцах — это самая ценная и большая награда для меня! И, конечно, без поддержки моей семьи ничего бы этого не было. Переворачиваю страницу сегодня, чтобы начать новую главу завтра. Новый путь будет не менее интересным, я уверен! Остаемся на связи. Ваш Дмитрий Сычев», — написал Сычев в Instagram.

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36-летний Сычев на родине играл за тамбовский «Спартак», московские «Спартак» и «Локомотив», нижегородскую «Волгу», во Франции — за «Марсель», в Беларуси — за минское «Динамо», а в Казахстане — за «Окжетпес».

В КПЛ Сычев провел 19 матчей в 2015 году и забил три гола. Также на его счету одна игра в Кубке России.

С «Локо» Сычев выиграл чемпионата России в 2004 году и дважды становился бронзовым призером турнира. Также он побеждал в Кубке России в 2007-м.

В составе сборной России игрок провел 47 матчей, забив 15 голов. В составе национальной команды стал бронзовым призером Евро-2008.

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