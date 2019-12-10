«Я теперь не легионер». Экс-игрок «Кайрата» рассказал о возвращении в Казахстан

«Если получится приехать в Казахстан, буду играть в первой лиге, за “Актобе”. Пока от других ваших команд предложений не было. Я уже разговаривал с гендиректором клуба Саматом Смаковым. Если договориться не удастся — закончу футбольную карьеру и буду начинать тренерскую», — заявил Едигарян.
Он объяснил выбор в пользу варианта продолжения карьеры в Казахстане.
«Почему Казахстан?
Отметим, что Едигарян выступал в «Кайрате» с 2013 по 2014 год. В составе алматинского клуба он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Казахстана, а также победителем Кубка страны. Также Едигарян выступал в чемпионатах Армении, Ирана, России, Украины, Беларуси и Сербии.
Напомним, «Актобе» по итогам минувшего сезона покинул КПЛ и следующий сезон.