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18:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Я теперь не легионер». Экс-игрок «Кайрата» рассказал о возвращении в Казахстан

Экс-полузащитник «Кайрата» и сборной Армении Артур Едигарян в интервью корреспонденту Vesti.kz сделал заявление о возможном возвращении в Казахстан. 32-летний футболист готов завершить карьеру и предрекает появление ведущих футболистов своей страны в КПЛ.

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«Если получится приехать в Казахстан, буду играть в первой лиге, за “Актобе”. Пока от других ваших команд предложений не было. Я уже разговаривал с гендиректором клуба Саматом Смаковым. Если договориться не удастся — закончу футбольную карьеру и буду начинать тренерскую», — заявил Едигарян.

Он объяснил выбор в пользу варианта продолжения карьеры в Казахстане.

«Почему Казахстан? Во-первых, я в этом году играл в Сербии и в Армении, и по закону в течение одного сезона не могу в третий раз за сезон быть заявленным за армянский клуб. Во-вторых, теперь я не считаюсь легионером. Кстати, благодаря этому решению, в КПЛ могут перейти многие игроки из сборной Армении», — подчеркнул бывший футболист «Кайрата».

Отметим, что Едигарян выступал в «Кайрате» с 2013 по 2014 год. В составе алматинского клуба он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Казахстана, а также победителем Кубка страны. Также Едигарян выступал в чемпионатах Армении, Ирана, России, Украины, Беларуси и Сербии.

Напомним, «Актобе» по итогам минувшего сезона покинул КПЛ и следующий сезон.

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"Я теперь не легионер". Экс-игрок "Кайрата" рассказал о возвращении в Казахстан
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