Текущие события
Футбол. Еврокубки
10.12
Бенфика
Зенит
30
Футбол. Еврокубки
10.12
Боруссия Д
Славия Пр
21
Футбол. Еврокубки
10.12
Интер
Барселона
12
Футбол. Еврокубки
10.12
Лион
РБ Лейпциг
22
Футбол. Еврокубки
10.12
Челси
Лилль
21
Футбол. Еврокубки
10.12
Аякс
Валенсия
01
Футбол. Еврокубки
10.12
Наполи
Генк
40
Футбол. Еврокубки
10.12
Зальцбург
Ливерпуль
02
Все события
Фоторепортажи
18Провал Загитовой, триумф Косторной. Произвольная программа в финале Гран-при
12«Зенит» разгромно проиграл и вылетел из еврокубков
00:56 (мск), источник: ТАСС

Клубный чемпионат мира по футболу стартует в Катаре

ТАСС, 11 декабря. Розыгрыш клубного чемпионата мира по футболу стартует в среду в Катаре, который в 2022 году примет матчи чемпионата мира. В соревновании, которое организует Международная федерация футбола (ФИФА), примут участие шесть победителей клубных турниров каждой из конфедераций, входящих в состав всемирной организации, а также чемпион страны, принимающей клубный чемпионат мира.

Наверх
Источник: AFP 2019

В этом году за звание сильнейшего клуба мира будут бороться английский «Ливерпуль», бразильский «Фламенго», мексиканский «Монтеррей», тунисский «Эсперанс», саудовский «Аль-Хиляль» и «Иенген спорт» из Новой Каледонии, которые выиграли самые престижные клубные турниры, проводимые под эгидой УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола), КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), КАФ (Африканская конфедерация футбола), АФК (Азиатская конфедерация футбола) и ОФК (Конфедерация футбола Океании). Седьмым участником турнира станет чемпион Катара сезона-2018/19 «Аль-Садд», возглавляемый чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «Барселоны» Хави. Среди нынешних участников клубного чемпионата мира чаще остальных участие в турнире принимал «Монтеррей» (четыре раза), для «Фламенго», «Аль-Хиляля» и «Иенген спорт» этот розыгрыш трофея станет дебютным.

Фоторепортаж
«Реал Мадрид» второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира

Самым статусным участником турнира традиционно является победитель европейской Лиги чемпионов. «Ливерпуль» уже выступал на клубном чемпионате мира в 2005 году, но тогда английская команда в финале потерпела поражение от бразильского «Сан-Паулу». Дважды в начале XXI века победителем клубного турнира под эгидой ФИФА становился бразильский «Коринтианс», также из не европейских клубов трофей покорился еще одной бразильской команде — «Интернасьоналу». Еще 11 раз его выигрывали европейские топ-клубы: испанские «Реал» (четыре раза), «Барселона» (три), итальянские «Милан» и «Интер», немецкая «Бавария» и английский «Манчестер Юнайтед» (все — по одному разу).

Для Катара этот клубный чемпионат мира станет первым в истории, всего турнир пройдет в 16-й раз. Матчи пройдут на арене «Халифа» и стадионе имени шейха Джассима бин Хамада, их вместимость составляет 50 и 15 тыс. зрителей соответственно. К чемпионату мира 2022 года арена «Халифа» будет расширена до 68 тыс. зрителей.

В матче открытия клубного чемпионата мира, который состоится 11 декабря, сыграют «Аль-Садд» и «Иенген спорт», победитель этой пары через три дня в четвертьфинале встретится с «Монтерреем». В еще одном четвертьфинале в этот же день сойдутся «Аль-Хиляль» и «Эсперанс». Самые статусные участники турнира, «Фламенго» и «Ливерпуль», начнут свой путь на турнире в Катаре со стадии полуфинала, их матчи запланированы на 17 и 18 декабря. «Ливерпуль» сыграет с победителем пары с участием «Монтеррея», а «Фламенго» — с победителем матча «Аль-Хиляль» — «Эсперанс».

Также 17 декабря состоится матч за пятое место, в котором сыграют команды, потерпевшие поражения в четвертьфинале. 21 декабря пройдут матч за третье место и финал клубного чемпионата мира. Кроме того, «Ливерпуль» параллельно с чемпионатом мира должен 17 декабря провести матч на Кубок английской лиги с «Астон Виллой», поэтому английский клуб будет вынужден сыграть двумя составами в обоих соревнованиях. При этом уже известно, что такие звезды команды, как защитник Вирджил ван Дейк, форвард Мохаммед Салах и получивший по итогам года приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина Алиссон сыграют в Катаре.

Читайте также
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучший игрок сборной России прошлого сезона не может обрести себя в США
Мишин: Видимо, сила русских девочек имеет и отрицательную сторону
Ужас в Лиссабоне: «Зенит» остался без евровесны
Семин против Симеоне: зачем «Локомотиву» побеждать «Атлетико»
Скандал в биатлоне: Антона Бабикова отправили домой без оружия
«Боруссия», «Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
Коэффициенты УЕФА: Португалия увеличила отрыв от России
Российский боксер стал обладателем золотого титула WBA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь