Клубный чемпионат мира по футболу стартует в Катаре

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В этом году за звание сильнейшего клуба мира будут бороться английский «Ливерпуль», бразильский «Фламенго», мексиканский «Монтеррей», тунисский «Эсперанс», саудовский «Аль-Хиляль» и «Иенген спорт» из Новой Каледонии, которые выиграли самые престижные клубные турниры, проводимые под эгидой УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола), КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), КАФ (Африканская конфедерация футбола), АФК (Азиатская конфедерация футбола) и ОФК (Конфедерация футбола Океании). Седьмым участником турнира станет чемпион Катара сезона-2018/19 «Аль-Садд», возглавляемый чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «Барселоны» Хави. Среди нынешних участников клубного чемпионата мира чаще остальных участие в турнире принимал «Монтеррей» (четыре раза), для «Фламенго», «Аль-Хиляля» и «Иенген спорт» этот розыгрыш трофея станет дебютным.

Самым статусным участником турнира традиционно является победитель европейской Лиги чемпионов. «Ливерпуль» уже выступал на клубном чемпионате мира в 2005 году, но тогда английская команда в финале потерпела поражение от бразильского «Сан-Паулу». Дважды в начале XXI века победителем клубного турнира под эгидой ФИФА становился бразильский «Коринтианс», также из не европейских клубов трофей покорился еще одной бразильской команде — «Интернасьоналу». Еще 11 раз его выигрывали европейские топ-клубы: испанские «Реал» (четыре раза), «Барселона» (три), итальянские «Милан» и «Интер», немецкая «Бавария» и английский «Манчестер Юнайтед» (все — по одному разу).

Для Катара этот клубный чемпионат мира станет первым в истории, всего турнир пройдет в 16-й раз. Матчи пройдут на арене «Халифа» и стадионе имени шейха Джассима бин Хамада, их вместимость составляет 50 и 15 тыс. зрителей соответственно. К чемпионату мира 2022 года арена «Халифа» будет расширена до 68 тыс. зрителей.

В матче открытия клубного чемпионата мира, который состоится 11 декабря, сыграют «Аль-Садд» и «Иенген спорт», победитель этой пары через три дня в четвертьфинале встретится с «Монтерреем». В еще одном четвертьфинале в этот же день сойдутся «Аль-Хиляль» и «Эсперанс». Самые статусные участники турнира, «Фламенго» и «Ливерпуль», начнут свой путь на турнире в Катаре со стадии полуфинала, их матчи запланированы на 17 и 18 декабря. «Ливерпуль» сыграет с победителем пары с участием «Монтеррея», а «Фламенго» — с победителем матча «Аль-Хиляль» — «Эсперанс».