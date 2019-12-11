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13:57 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист «Челси» получил предложение от «Астаны»

Главный тренер румынского футбольного клуба «ЧФР Клуж» Дан Петреску получил предложение возглавить «Астану». Об этом сообщает Ziare.com.

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Источник: Reuters

По информации источника, чемпион Казахстана предложил 51-летнему румынскому специалисту трудовое соглашение сроком на два года. Ранее сообщалось, что Петреску ведет переговоры с одним из лидеров КПЛ.

«Барсук» (прим. — прозвище тренера) впечатлил казахов летом, когда ЧФР выбил «Астану» из Лиги чемпионов.

Однако Петреску не рассматривает вопрос о принятии предложения из Казахстана, потому что считает, что уровень футбола там не слишком высок.

Дан Петреску хотел бы уехать из «ЧФР Клуж» зимой или в конце лета, но только если получит хорошее предложение из России, Китая или Европы.

Тренер считает, что он не может сделать в «ЧФР Клуж» большего, поскольку клуб имеет ограничения по зарплатам и не хочет вкладывать большие суммы в трансферы, — пишет издание.

В качестве футболиста Петреску защищал цвета таких клубов, как румынская «Стяуа», итальянская «Фоджа», английские «Челси» и «Саутгемптон». За сборную Румынии сыграл 95 матчей, в которых забил 12 голов.

За тренерскую карьеру он возглавлял румынские «Рапид» и «Унирю», российские «Кубань» и «Динамо» (Москва), польскую «Вислу» (Краков), китайские «Цзянсу» и «Гуйчжоу». Дважды становился чемпионом Румынии и выигрывал Суперкубок страны. Также Петреску завоевывал с «Вислой» серебряные медали чемпионата Польши.

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