Экс-футболист «Челси» получил предложение от «Астаны»
Главный тренер румынского футбольного клуба «ЧФР Клуж» Дан Петреску получил предложение возглавить «Астану». Об этом сообщает Ziare.com.
Главный тренер румынского футбольного клуба «ЧФР Клуж» Дан Петреску получил предложение возглавить «Астану». Об этом сообщает Ziare.com.
По информации источника, чемпион Казахстана предложил 51-летнему румынскому специалисту трудовое соглашение сроком на два года. Ранее сообщалось, что Петреску ведет переговоры с одним из лидеров КПЛ.
«Барсук» (прим. — прозвище тренера) впечатлил казахов летом, когда ЧФР выбил «Астану» из Лиги чемпионов.
Однако Петреску не рассматривает вопрос о принятии предложения из Казахстана, потому что считает, что уровень футбола там не слишком высок.
Дан Петреску хотел бы уехать из «ЧФР Клуж» зимой или в конце лета, но только если получит хорошее предложение из России, Китая или Европы.
Тренер считает, что он не может сделать в «ЧФР Клуж» большего, поскольку клуб имеет ограничения по зарплатам и не хочет вкладывать большие суммы в трансферы, — пишет издание.
В качестве футболиста Петреску защищал цвета таких клубов, как румынская «Стяуа», итальянская «Фоджа», английские «Челси» и «Саутгемптон». За сборную Румынии сыграл 95 матчей, в которых забил 12 голов.
За тренерскую карьеру он возглавлял румынские «Рапид» и «Унирю», российские «Кубань» и «Динамо» (Москва), польскую «Вислу» (Краков), китайские «Цзянсу» и «Гуйчжоу». Дважды становился чемпионом Румынии и выигрывал Суперкубок страны. Также Петреску завоевывал с «Вислой» серебряные медали чемпионата Польши.