Сампаоли покинул пост главного тренера «Сантоса»

Сампаоли в декабре 2018 года подписал двухлетний контракт с «Сантосом». В чемпионате Бразилии-2019 клуб под руководством 59-летнего аргентинца стал вторым, финишировав в 16 очках позади ставшего чемпионом «Фламенго».