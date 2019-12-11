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15:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сампаоли покинул пост главного тренера «Сантоса»

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Аргентинец Хорхе Сампаоли покинул пост главного тренера бразильского «Сантоса», сообщается в официальном аккаунте футбольного клуба в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сампаоли в декабре 2018 года подписал двухлетний контракт с «Сантосом». В чемпионате Бразилии-2019 клуб под руководством 59-летнего аргентинца стал вторым, финишировав в 16 очках позади ставшего чемпионом «Фламенго».

«Сантос» благодарит Хорхе Сампаоли за работу в сезоне 2019 года, — говорится в сообщении.

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