Второй бомбардир «Кайрата» решил продолжить карьеру в Европе

Отметим, что контракт с «Кайратом» у Эппеля истекает в конце декабря, однако он уже давно принял решение вернуться в Европу. Сразу несколько клубов Венгрии намерены предложить сотрудничество забивному нападающему, в числе которых и «Гонвед».

В минувшем сезоне Эппель забил 16 голов в 28 матчах КПЛ. Также на его счету три голевые передачи. Он стал вторым бомбардиром «Кайрата» в сезоне, отстав на три гола от украинца Адеринсолы Эсеолы.

В «Кайрат» венгерский футболист перешел летом 2018 года. Согласно данным авторитетного издания Transfermarkt, алматинский клуб заплатил за игрока 500 тысяч евро при текущей трансферной стоимости в 650 тысяч.