Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Аталанта
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Локомотив
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Ювентус
Все события
Фоторепортажи
14Косторная с рекордом, Загитова — чисто. Короткая программа финала Гран-при
25Евро-2020. Составы групп
15:28 (мск), источник: Vesti.kz

Второй бомбардир «Кайрата» решил продолжить карьеру в Европе

Форвард «Кайрата» Мартон Эппель не намерен возвращаться в алматинскую команду, сообщает корреспондент Vesti.kz. В настоящее время 28-летний футболист поддерживает форму в составе венгерского клуба «Гонвед», где уже выступал ранее.

Наверх

Отметим, что контракт с «Кайратом» у Эппеля истекает в конце декабря, однако он уже давно принял решение вернуться в Европу. Сразу несколько клубов Венгрии намерены предложить сотрудничество забивному нападающему, в числе которых и «Гонвед».

В минувшем сезоне Эппель забил 16 голов в 28 матчах КПЛ. Также на его счету три голевые передачи. Он стал вторым бомбардиром «Кайрата» в сезоне, отстав на три гола от украинца Адеринсолы Эсеолы.

В «Кайрат» венгерский футболист перешел летом 2018 года. Согласно данным авторитетного издания Transfermarkt, алматинский клуб заплатил за игрока 500 тысяч евро при текущей трансферной стоимости в 650 тысяч.

За «Гонвед» Эппель выступал с 2016 по 2018 годы. Также он играл за другие венгерские клубы «Дунауйварош», «Пакш», МТК и нидерландский НЕК. В сборную Венгрии привлекается с 2017 года.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Гонвед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Мы устали". Футболист "Партизана" пожаловался на отсутствие сил перед матчем с "Астаной" в Лиге Европы
«Зенит» разгромлен в Португалии и с позором выкинут из ЛЧ
«Аякс» рухнул в Лигу Европы, «Интер» проиграл резерву «Барсы»
Как три российских подростка двигают вперед фигурное катание
Две передачи русского таланта оставили ни с чем идола Канады
Аршавин прав: Система «осень-весна» убивает русский футбол
«Атлетико» — «Локомотив»: букмекеры не верят в москвичей
Тренер ЦСКА Гончаренко дисквалифицирован на три матча РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь