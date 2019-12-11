Не Исламханом единым. Пять казахстанских игроков, которым надо уехать в Россию
Сага о возможном трансфере Бауыржана Исламхана в одну из команд российской
Сага о возможном трансфере Бауыржана Исламхана в одну из команд российской
Одного из лидеров «Астаны» уже давно связывают с клубами российской
Шансы на то, что Федин уедет из КПЛ, на данный момент минимальны. Игрок провел средний сезон и не блистал за сборную Казахстана, хотя был там стабильным игроком основной обоймы. Плюсы Федина в его возрасте и менталитете, поскольку Максим уже пробовал себя в Европе и он явно готов ко второй попытке. Возможно, в случае с полузащитником «Тобола» нужен агент, способный устроить игрока в РПЛ, как это произошло, например, с Акмалем Бахтияровым, чье резюме перед трансфером в «Сочи» было гораздо скромнее, чем у того же Федина.
Один из лучших снайперов КПЛ — плюс, сборная Казахстана — плюс, возраст — плюс, желание уехать — плюс. Это те факторы, которые могут помочь Аймбетову перебраться в клуб РПЛ. Интригует то, что Абат уже сам сказал о разговоре с агентом про Россию. При этом дела Аймбетова сейчас ведет агент, работающий над трансфером Исламхана в европейский клуб.
Защитника «Ордабасы» наверняка не забыли в России, поскольку Марат отлично зарекомендовал себя в ФНЛ, будучи игроком «Тамбова». Российский тренер Андрей Талалаев говорил, что Быстров вполне мог бы заиграть в РПЛ и, возможно, поторопился с переездом в Казахстан. В ближайшее трансферное окно у игрока может возникнуть выбор — карьера в «Астане» (которой он принадлежит) или клуб РПЛ.
Не так давно новым агентом нападающего «Астаны» стал Виктор Панченко, известный футбольный функционер в России, обладающий обширными связями в РПЛ. Муртазаев хочет уехать в Европу, контракт со столичным клубом у игрока завершается в конце декабря. У Муртазаева опять же есть богатый опыт выступлений в еврокубках, плюс потенциальный статус свободного агента. Посмотрим, сможет ли «Астана» сохранить у себя игрока сборной Казахстана.