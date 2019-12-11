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15:45 (мск), источник: Vesti.kz

Не Исламханом единым. Пять казахстанских игроков, которым надо уехать в Россию

Сага о возможном трансфере Бауыржана Исламхана в одну из команд российской премьер-лиги продолжается, но сменить клубную прописку этой зимой может не только капитан сборной Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто еще из местных футболистов готов к новому вызову и карьере в РПЛ.

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Источник: Reuters

Дмитрий Шомко, 29 лет, защитник

Одного из лидеров «Астаны» уже давно связывают с клубами российской премьер-лиги, многие агенты уверены, что Шомко спокойно может играть за средний клуб РПЛ. Кроме того, известно, что и сам игрок хочет продолжить карьеру в России. В РПЛ не так много левых защитников с таким бэкграундом и количеством еврокубковых игр, поэтому сомнений в том, что Шомко способен заиграть в чемпионате России, практически нет.

Максим Федин, 23 года, атакующий полузащитник

Шансы на то, что Федин уедет из КПЛ, на данный момент минимальны. Игрок провел средний сезон и не блистал за сборную Казахстана, хотя был там стабильным игроком основной обоймы. Плюсы Федина в его возрасте и менталитете, поскольку Максим уже пробовал себя в Европе и он явно готов ко второй попытке. Возможно, в случае с полузащитником «Тобола» нужен агент, способный устроить игрока в РПЛ, как это произошло, например, с Акмалем Бахтияровым, чье резюме перед трансфером в «Сочи» было гораздо скромнее, чем у того же Федина.

Абат Аймбетов, 24 года, нападающий

Один из лучших снайперов КПЛ — плюс, сборная Казахстана — плюс, возраст — плюс, желание уехать — плюс. Это те факторы, которые могут помочь Аймбетову перебраться в клуб РПЛ. Интригует то, что Абат уже сам сказал о разговоре с агентом про Россию. При этом дела Аймбетова сейчас ведет агент, работающий над трансфером Исламхана в европейский клуб.

Марат Быстров, 27 лет, защитник

Защитника «Ордабасы» наверняка не забыли в России, поскольку Марат отлично зарекомендовал себя в ФНЛ, будучи игроком «Тамбова». Российский тренер Андрей Талалаев говорил, что Быстров вполне мог бы заиграть в РПЛ и, возможно, поторопился с переездом в Казахстан. В ближайшее трансферное окно у игрока может возникнуть выбор — карьера в «Астане» (которой он принадлежит) или клуб РПЛ.

Роман Муртазаев, 26 лет, нападающий

Не так давно новым агентом нападающего «Астаны» стал Виктор Панченко, известный футбольный функционер в России, обладающий обширными связями в РПЛ. Муртазаев хочет уехать в Европу, контракт со столичным клубом у игрока завершается в конце декабря. У Муртазаева опять же есть богатый опыт выступлений в еврокубках, плюс потенциальный статус свободного агента. Посмотрим, сможет ли «Астана» сохранить у себя игрока сборной Казахстана.

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