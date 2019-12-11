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19:10 (мск), источник: Vesti.kz

«За “косяки” прежнего руководства отвечаю я». Директор «Акжайыка» прояснил ситуацию с долгами перед легионерами

У ФК «Акжайык» нет долгов перед сербским вратарем Срджаном Остоичем, выступавшем в команде в 2015 и 2016 годах. Такое заявление корреспонденту Vesti.kz сделал директор уральского клуба Азамат Шайхы.

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Источник: malangpostonline.com

Он также прокомментировал, почему не несет прямую ответственность за происходящее.

«На сегодняшний день задолженность перед Срджаном Остоичем погашена. Он играл в команде в 2015 и 2016 годах, тогда перед ним образовались долги по зарплате. Это было при прежнем руководстве клуба. Непонятно, куда они тогда смотрели, но за их “косяки” теперь отвечаю я. А они теперь даже телефон не берут. Сейчас все думают, что нам запрещено осуществлять трансферы. Нам звонят агенты, наверное, и игроки в команде будут беспокоиться», — заявил он.

«На сегодняшний день, у нас есть вопросы по другим игрокам. Но пока решения ФИФА нет. Мы не связывались ни с самим Остоичем, ни с его агентом. Нам надо получить от него письмо об отсутствии претензий к клубу в двух экземплярах. Одно останется нам, второе уйдет в ФИФА», — добавил Шайхы.

Напомним, сегодня появилась информация о возможном наказании «Акжайыка» со стороны ФИФА. Позже глава ПФЛК Олжас Абраев подтвердил эти данные, добавив что «Акжайык» также имеет задолженность перед другим футболистом Предрагом Говедарицей, который играл в уральском клубе с 2016 по 2018 год. Сейчас «Акжайыку» грозит запрет на регистрацию новых игроков в течение трех трансферных периодов.

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