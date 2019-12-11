ФИФА планирует взыскать 2 млн швейцарских франков с Блаттера и Платини

Источник: AP 2019

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, и Блаттер были отстранены комитетом по этике от футбольной деятельности. Основанием для отстранения стал перевод Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.

«Руководство ФИФА должно обратиться к властям Швейцарии, чтобы 2 млн швейцарских франков, необоснованно уплаченных Блаттером Платини, были возвращены в ФИФА», — написал глава комитета Мукул Мудгал в письме заместителю генерального секретаря ФИФА Аласдеру Беллу.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала девять высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам.