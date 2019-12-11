ФИФА планирует взыскать 2 млн швейцарских франков с Блаттера и Платини
ТАСС, 11 декабря. Комитет по управлению Международной федерации футбола (ФИФА) рекомендовал руководству организации подать в суд на бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и
ТАСС, 11 декабря. Комитет по управлению Международной федерации футбола (ФИФА) рекомендовал руководству организации подать в суд на бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и
В конце 2015 года Платини, занимавший также должность
«Руководство ФИФА должно обратиться к властям Швейцарии, чтобы 2 млн швейцарских франков, необоснованно уплаченных Блаттером Платини, были возвращены в ФИФА», — написал глава комитета Мукул Мудгал в письме заместителю генерального секретаря ФИФА Аласдеру Беллу.
Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала девять высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам.
Блаттер и Платини были отстранены арбитражной палатой комитета по этики ФИФА от футбольной деятельности на 8 лет. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет. Позже чиновники подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), который сократил дисквалификацию Платини до четырех лет, а апелляцию Блаттера отклонил. Срок отстранения Платини истек в октябре нынешнего года.