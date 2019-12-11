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19:21 (мск), источник: ТАСС

ФИФА планирует взыскать 2 млн швейцарских франков с Блаттера и Платини

ТАСС, 11 декабря. Комитет по управлению Международной федерации футбола (ФИФА) рекомендовал руководству организации подать в суд на бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини с целью вернуть в ФИФА 2 млн швейцарских франков (€1,7 млн), которые были незаконно переведены Блаттером Платини. Об этом сообщает AP.

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Источник: AP 2019

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, и Блаттер были отстранены комитетом по этике от футбольной деятельности. Основанием для отстранения стал перевод Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.

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«Руководство ФИФА должно обратиться к властям Швейцарии, чтобы 2 млн швейцарских франков, необоснованно уплаченных Блаттером Платини, были возвращены в ФИФА», — написал глава комитета Мукул Мудгал в письме заместителю генерального секретаря ФИФА Аласдеру Беллу.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала девять высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам.

Блаттер и Платини были отстранены арбитражной палатой комитета по этики ФИФА от футбольной деятельности на 8 лет. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет. Позже чиновники подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), который сократил дисквалификацию Платини до четырех лет, а апелляцию Блаттера отклонил. Срок отстранения Платини истек в октябре нынешнего года.

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