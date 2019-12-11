«Наполи» объявил о подписании контракта с Гаттузо
Новым главным тренером «Наполи» стал Дженнаро Гаттузо.
Новым главным тренером «Наполи» стал Дженнаро Гаттузо.
Условия сотрудничества неаполитанцев с 41-летним специалистом пока не известны.
Ранее сообщалось, что тренер подпишет с неаполитанским клубом контракт на 18 месяцев с опцией продления ещё на один год в случае попадания клуба в Лигу чемпионов. Последним клубом Гаттузо был «Милан», который он тренировал с 2017 по 2019 год. По окончании сезона-2018/19 тренер подал в отставку, так как клуб не пробился в Лигу чемпионов, финишировав в чемпионате на 5-м месте.
«Наполи», набрав 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Клуб вышел в