Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Атлетико
Локомотив
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПСЖ
Галатасарай
20
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Брюгге
Реал
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бавария
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Олимпиакос П
Црвена Звезда
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Байер
Ювентус
00
Футбол. Еврокубки
20:55
Шахтер Д
Аталанта
03
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Манчестер Сити
14
Все события
Фоторепортажи
14Косторная с рекордом, Загитова — чисто. Короткая программа финала Гран-при
25Евро-2020. Составы групп
20:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» объявил о подписании контракта с Гаттузо

Новым главным тренером «Наполи» стал Дженнаро Гаттузо.

Наверх
Источник: AP 2019

Условия сотрудничества неаполитанцев с 41-летним специалистом пока не известны.

Ранее сообщалось, что тренер подпишет с неаполитанским клубом контракт на 18 месяцев с опцией продления ещё на один год в случае попадания клуба в Лигу чемпионов. Последним клубом Гаттузо был «Милан», который он тренировал с 2017 по 2019 год. По окончании сезона-2018/19 тренер подал в отставку, так как клуб не пробился в Лигу чемпионов, финишировав в чемпионате на 5-м месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Наполи», набрав 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов из группы Е со второго места, набрав 12 очков в 6 турах.

Читайте также
Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
Под подозрением WADA 41 штангист, два биатлониста и один борец
Олимпийский чемпион назвал унижением выступление без флага РФ
В комитет по этике РФС подали заявление на Евгения Гинера
«Аталанта» впервые в истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов
Александр Овечкин: Я люблю Америку, здесь мой второй дом
«Байер» принимает «Ювентус» в матче Лиги чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь