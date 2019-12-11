«Наполи» объявил о подписании контракта с Гаттузо

Ранее сообщалось, что тренер подпишет с неаполитанским клубом контракт на 18 месяцев с опцией продления ещё на один год в случае попадания клуба в Лигу чемпионов. Последним клубом Гаттузо был «Милан», который он тренировал с 2017 по 2019 год. По окончании сезона-2018/19 тренер подал в отставку, так как клуб не пробился в Лигу чемпионов, финишировав в чемпионате на 5-м месте.